Aurionpro Solutions se asocia con una institución financiera líder del Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

-Aurionpro Solutions cierra un acuerdo europeo innovador; se asocia con una institución financiera líder del Reino Unido para implementar una plataforma de evaluación crediticia de vanguardia basada en IA

LONDRES, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Aurionpro Solutions Limited, líder global en tecnología empresarial, ha anunciado su expansión al mercado europeo gracias a un acuerdo estratégico con una importante institución financiera de Reino Unido. Este anuncio se produce tras el histórico acuerdo comercial entre el Reino Unido y la India firmado en julio de 2025. Como parte de esta expansión, Aurionpro invertirá más de 20 millones de libras para lanzar su sede en el Reino Unido, lo que generará más de 150 empleos de alto valor en diversas ubicaciones del Reino Unido durante los próximos tres años.

Esta es la primera de una serie de implementaciones estratégicas de IA empresarial nativa que Aurionpro está lanzando al mercado a través de su Integro Lending Suite y las capacidades de Arya.ai. Aurionpro implementará las capacidades de evaluación crediticia inteligente de Arya.ai, reemplazando los sistemas tradicionales de la institución con una solución nativa de IA para simplificar los procesos de suscripción, reducir el riesgo operativo y permitir que la institución crezca eficientemente.

La compañía también planea establecer laboratorios de I+D basados en IA en colaboración con las mejores universidades del Reino Unido para desarrollar tecnología de transporte de última generación y asumir un papel de liderazgo en el movimiento global de Superinteligencia Segura (SSI), garantizando que la IA se desarrolle de forma segura, transparente y ética.

"Este es un paso decisivo en nuestra trayectoria global en el sector fintech", afirmó Deekshith Marla, cofundador de Arya.ai, una empresa de Aurionpro. "Al combinar nuestra amplia experiencia en préstamos con las innovadoras capacidades de IA de Arya.ai, ayudamos a las instituciones financieras a migrar de los procesos tradicionales basados en flujos de trabajo a la toma de decisiones nativa con IA, acelerando la comercialización, reduciendo el riesgo y facilitando la escalabilidad. Este primer despliegue en Europa subraya nuestro compromiso de reinventar los ecosistemas crediticios a nivel mundial".

Acerca de Aurionpro Solutions:

Aurionpro Solutions Ltd. (BSE: 532668) (NSE: AURIONPRO) es un líder global en tecnología empresarial, pionero en tecnología intuitiva a través de IPs de alta tecnología y productos escalables. Con una sólida presencia en los sectores de banca, pagos, movilidad, seguros, transporte público, centros de datos y gobierno, Aurionpro está marcando nuevos hitos en innovación e impacto en IA. Su enfoque B2E (Business-to-Ecosystem) impulsa ecosistemas completos, impulsando el crecimiento, la transformación y la escalabilidad en cadenas de valor interconectadas. Con el respaldo de más de 3.000 expertos y una mentalidad global, Aurionpro está preparado para liderar el futuro. Visite www.aurionpro.com

Para más detalles, contacte con:Himanshu Gonsola | himanshu.gonsola@adfactorspr.comNinad Kelkar | investor@aurionpro.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2775261/Aurionpro_Solutions_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aurionpro-solutions-se-asocia-con-una-institucion-financiera-lider-del-reino-unido-302559065.html