Auris Advocats duplica resultados con Xavier Saula, Anna Compte y Oriol Sagrera al frente

Auris Advocats duplica resultados - Auris Advocats

(Información remitida por la empresa firmante)

El despacho de abogados y consultores líder en derecho digital consolida el ritmo de crecimiento

Madrid, 9 de febrero de 2026.- Auris, despacho de abogados especializado en servicios jurídicos y de consultoría para empresas, duplica sus resultados y consolida una nueva etapa de crecimiento después de haber inaugurado, hace un año y medio, las nuevas oficinas en el Paseo de Gracia, 47, de Barcelona, un paso clave en la evolución y posicionamiento del despacho.



Este crecimiento confirma el modelo de Auris como un despacho moderno, altamente cualificado y orientado a aportar valor real a las empresas, combinando excelencia técnica, visión estratégica y una clara apuesta por la innovación y la digitalización, en un entorno económico y regulatorio cada vez más exigente.



La nueva etapa de Auris se caracteriza por un crecimiento estructurado y sostenido, la incorporación de talento altamente especializado, la excelencia en las diferentes áreas de especialización y la innovación y la digitalización como ejes clave del servicio jurídico.



Actualmente, el despacho cuenta con más de 25 profesionales, con oficinas en Barcelona y Madrid, y forma parte de una red global que le permite ofrecer cobertura internacional a sus clientes.



El equipo de Auris está liderado por los socios Xavi Saula (Área Digital), Anna Compte (Área Mercantil), Oriol Sagrera (Consultoría Estratégica), Jordi Tolós (Área Fiscal) y Ramon Salvat (Área Laboral), configurando un equipo directivo multidisciplinar que combina especialización jurídica, visión estratégica y orientación a negocio.



Este 2026, Auris refuerza su plan de expansión con la incorporación de Lucas Martin como socio del Área de Marcas y Propiedad Intelectual, disciplina clave para el asesoramiento integral de las empresas.



Con estos resultados, nuevas incorporaciones y una estructura consolidada, Auris reafirma su nueva etapa de crecimiento sólido y sostenible, manteniendo sus valores fundacionales de proximidad, agilidad y ética profesional, y consolidándose como socio jurídico y estratégico de referencia para empresas que buscan un asesoramiento riguroso, moderno y alineado con sus objetivos de negocio.

Contacto

Nombre contacto: Auris Advocats

Descripción contacto: Auris Advocats

Teléfono de contacto: 937 42 60 40