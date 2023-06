Aurora y Ethypharm reafirman su compromiso (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Aurora y Ethypharm reafirman su compromiso de promover el acceso al cannabis medicinal para los pacientes franceses

NASDAQ | TSX: ACB

EDMONTON, AB, 30 de mayo de 2023/PRNewswire/ -- Aurora Europe GmbH, una filial de Aurora Cannabis Inc. (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), y Ethypharm se complacen en anunciar que han sido seleccionados una vez más por la Dirección General de Sanidad francesa (DGS) como proveedores exclusivos de flor seca de cannabis medicinal hasta el final del periodo de prueba francés. El ensayo se ha ampliado recientemente con una duración hasta marzo de 2024.

"Estamos encantados de haber sido seleccionados una vez más para seguir suministrando flor seca de cannabis medicinal de alta calidad al programa piloto francés. Impulsada por nuestro propósito de abrir el mundo al cannabis, Aurora sigue trabajando codo con codo con funcionarios gubernamentales, médicos y farmacéuticos para reducir el estigma y seguir desarrollando los mercados médicos en toda Europa", comentó el doctor Axel Gille, director general de Aurora Europe.

Aurora y Ethypharm firmaron un acuerdo para servir al programa piloto francés, dirigido por la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM), en octubre de 2020, aprovechando la experiencia de ambas partes. Según los términos de la asociación exclusiva, Aurora suministra cannabis medicinal, así como fabricación GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) de la UE y apoyo logístico. Las actividades de distribución y farmacovigilancia seguirán a cargo de Ethypharm Laboratories, la filial francesa de ventas de Ethypharm.

En el marco de la ampliación del ensayo, la DGS abrió una licitación para suministrar cannabis medicinal en enero de 2023. En marzo, Aurora Europe y Ethypharm fueron seleccionadas para seguir suministrando cannabis medicinal producido según las normas europeas GMP a los pacientes incluidos en el estudio.

Como socios comprometidos, Ethypharm y Aurora Europe reafirman su compromiso con los pacientes y los profesionales de la salud para mejorar la situación y la accesibilidad del cannabis medicinal en Europa.

"Al planear que el cannabis medicinal de grado farmacéutico de Aurora esté disponible en Francia, deseamos reforzar nuestra experiencia en patologías del Sistema Nervioso Central y, en particular, en el tratamiento del dolor. Estamos orgullosos de avanzar con las autoridades sanitarias francesas y los profesionales de la salud en esta experimentación que, esperamos, muestre el interés del uso del cannabis medicinal para aliviar a los pacientes franceses de ciertos síntomas como el dolor", dijo Frederic Arnal, director general de Ethypharm Laboratories.

Acerca de Aurora EuropeAurora Europe, con sede en Berlín (Alemania), es una filial de Aurora Cannabis Inc, líder mundial en la industria del cannabis que presta servicios a los mercados médicos y de consumo y está dedicado a ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Aurora Europe suministra productos de cannabis medicinal de alta calidad a pacientes de toda Europa. Aurora es uno de los mayores importadores y distribuidores autorizados de cannabis medicinal en la Unión Europea y el Reino Unido. Aurora Deutschland, parte de Aurora Europe GmbH, es una de las tres empresas autorizadas para cultivar cannabis medicinal en Alemania. Desde mayo de 2022, Aurora Produktions GmbH produce anualmente una tonelada de cannabis medicinal en Leuna, Sajonia-Anhalt. La red interna de instalaciones GMP de la UE de Aurora ofrece cannabis medicinal premium de alta calidad a pacientes de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.auroramedicine.com o síganos en www.linkedin.com/company/aurora-europe.

Acerca de Ethypharm Ethypharm es una empresa farmacéutica europea especializada en dos áreas: Sistema Nervioso Central y Medicamentos Inyectables Hospitalarios. Ethypharm comercializa sus medicamentos directamente en Europa y China, y cuenta con socios en Norteamérica y Oriente Medio. El grupo emplea a más de 1.600 personas, principalmente en Europa y China.

Ethypharm colabora estrechamente con las autoridades y los profesionales sanitarios para garantizar el uso adecuado y el acceso a sus medicamentos al mayor número posible de personas.

Si desea más información acerca de Ethypharm, visite la página web https://www.ethypharm.fr/ y síganos en LinkedIn.

Declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones que contienen cierta "información prospectiva" en el sentido de la legislación aplicable en materia de valores ("declaraciones prospectivas"). Las declaraciones prospectivas se caracterizan frecuentemente por palabras como "planear", "continuar", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar", "puede", "será", "potencial", "propuesto" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos acontecimientos o condiciones "pueden" u "ocurrirán". Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa incluyen, entre otras, la participación continuada de la empresa en el programa piloto francés y la duración del mismo, el suministro continuado de cannabis medicinal por parte de la empresa y el apoyo logístico y GMP de la UE, así como el trabajo y el compromiso continuados de la empresa con los pacientes y los profesionales sanitarios para mejorar la situación y la accesibilidad del cannabis medicinal en toda Europa.

Estas declaraciones prospectivas son sólo predicciones. La información o las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se han elaborado sobre la base de supuestos que la dirección considera razonables. Los factores o supuestos importantes que intervienen en la elaboración de las previsiones incluyen, entre otros, información de dominio público procedente de fuentes gubernamentales, así como de estudios de mercado y análisis del sector, y supuestos basados en datos y conocimientos de este sector que la empresa considera razonables. Las declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores que la dirección considera relevantes y razonables dadas las circunstancias y que podrían provocar que los acontecimientos, resultados, nivel de actividad, rendimiento, perspectivas, oportunidades o logros reales difieran sustancialmente de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a, la capacidad de retener al personal clave, la capacidad de seguir invirtiendo en infraestructura para apoyar el crecimiento, la capacidad de obtener financiación en condiciones aceptables, la calidad continua de nuestros productos, la experiencia del cliente y la retención, el desarrollo de canales de venta al consumidor gubernamentales y no gubernamentales de terceros, las estimaciones de la dirección sobre la demanda de los consumidores en Canadá y en las jurisdicciones donde la empresa exporta, las expectativas de resultados y gastos futuros, el riesgo de integración con éxito de las empresas y operaciones adquiridas, la estimación de la dirección de que los gastos de venta, generales y administrativos crecerán sólo en proporción al crecimiento de los ingresos, la capacidad de ampliar y mantener las capacidades de distribución, el impacto de la competencia, el impacto general de las condiciones del mercado financiero, el rendimiento de las operaciones de cultivo de cannabis, la demanda de productos, los cambios en los precios de las materias primas necesarias, la competencia y la posibilidad de que se produzcan cambios en las leyes, normas y reglamentos del sector, epidemias, pandemias u otras crisis de salud pública, incluida la COVID-19, y otros riesgos, incertidumbres y factores expuestos bajo el título "Factores de riesgo" en el formulario de información anual de la compañía de fecha 20 de septiembre de 2022 (el "AIF") y presentado ante los reguladores de valores canadienses disponible en el perfil de emisor de la compañía en SEDAR en www.sedar.com y registrado y disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. La empresa advierte que la lista de riesgos, incertidumbres y otros factores descritos en el AIF no es exhaustiva y que otros factores también podrían afectar negativamente a sus resultados. Se insta a los lectores a que consideren detenidamente los riesgos, incertidumbres e hipótesis a la hora de evaluar las declaraciones prospectivas y se les advierte de que no deben confiar indebidamente en dicha información. La compañía no tiene obligación alguna, y rechaza expresamente cualquier intención u obligación, de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija expresamente la legislación aplicable en materia de valores.

Contacto para medios: Anke Illigen, Senior Manager Communications Europe, Aurora Europe GmbH, Wilmersdorfer Straße 98/99, 10629 Berlin, M +49 (0) 176 18000 423, T +49 (0)30 9832 1601 0, anke.illigen@auroramedicine.com, www.auroramedicine.com; Avril PONNELLE, Group Communication Manager, Ethypharm, 194 Bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud Cedex - France, M +33 6 3051 2527, presse@ethypharm.com, www.ethypharm.com

