Aurora Intelligent Nutrition moderniza su infraestructura TI y reduce las incidencias críticas con Nutanix

Aurora Intelligent Nutrition - Aurora Intelligent Nutrition

(Información remitida por la empresa firmante)

La empresa española especializada en alimentación y suplementación deportiva, ha consolidado su infraestructura virtualizada en una única plataforma, reduciendo significativamente las incidencias críticas y simplificando la gestión tecnológica de la organización

Madrid, 14 de septiembre de 2026.- En los últimos años, Aurora Intelligent Nutrition ha ampliado significativamente su catálogo de productos, ha incorporado nuevas líneas vinculadas a la nutrición deportiva y los suplementos alimenticios y ha consolidado una oferta cada vez más amplia para responder a las necesidades de sus clientes. Esta evolución del negocio vino acompañada de una mayor demanda a nivel tecnológico, lo que llevó al departamento de TI a afrontar el reto de modernizar una infraestructura que debía ser cada vez más flexible, escalable y capaz de responder a las necesidades operativas de la compañía.



Todo ello llevó a Aurora Intelligent Nutrition a buscar una nueva solución tecnológica que le permitiera simplificar la gestión de la infraestructura, ganar estabilidad y disponer de una plataforma capaz de acompañar el crecimiento futuro de la compañía.



La simplicidad de gestión, la facilidad de uso y la capacidad de escalar la infraestructura de forma flexible fueron algunos de los factores que llevaron a Aurora Intelligent Nutrition a apostar por Nutanix. La compañía desplegó un clúster Nutanix de tres nodos sobre el que consolidó su infraestructura virtualizada, incluyendo servidores de aplicaciones, el ERP corporativo, servicios internos y almacenamiento. De esta forma, Aurora Intelligent Nutrition consiguió unificar en una única plataforma todos sus sistemas críticos y simplificar considerablemente la gestión del entorno TI.



Tras la implantación de Nutanix, Aurora Intelligent Nutrition ha mejorado considerablemente la estabilidad de sus servicios esenciales y ha simplificado la gestión diaria de su infraestructura tecnológica. La compañía ha pasado de sufrir caídas prácticamente a diario, que afectaban directamente al negocio, a registrar solo incidencias puntuales. La implantación también ha permitido a Aurora Intelligent Nutrition unificar su infraestructura virtualizada en una única plataforma, mejorar la gestión de las copias de seguridad, optimizar el rendimiento del entorno y disponer de una base tecnológica mucho más preparada para acompañar el crecimiento futuro de la compañía. Además, la empresa ha conseguido reducir los costes de licencia en comparación con su anterior entorno de VMware.



"Antes teníamos caídas de servicios críticos prácticamente a diario. Ahora, con Nutanix, cualquier incidencia es algo anecdótico", destaca Antonio Maillo, CIO de Aurora Intelligent Nutrition. "La confianza depositada por Aurora Intelligent Nutrition en nosotros es un claro ejemplo del valor que nuestra tecnología puede aportar a aquellas organizaciones en crecimiento cuyas infraestructuras tecnológicas ya no responden a sus necesidades", añade Jorge Vázquez, director general de Nutanix Iberia.

Contacto

Emisor: Aurora Intelligent Nutrition

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