Aurra Markets refuerza su presencia en la región MENA tras la Money Expo Abu Dhabi 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

ABU DABI, EAU, 13 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Aurra Markets, un broker global de CFD multiactivos, ha finalizado su patrocinio diamante y su participación en Money Expo Abu Dhabi 2026. Celebrada en el Centro ADNEC del 8 al 9 de julio, la feria financiera sirvió como plataforma principal para que los brokers conectaran directamente con inversores minoristas, socios institucionales y líderes financieros de toda la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA).

Presentación de liquidez de nivel institucional en Money Expo

Dentro de un entorno financiero digital, Aurra Markets sigue priorizando la interacción presencial. La presencia del broker en el expositor 33 ha puesto de manifiesto su enfoque en la comunicación clara entre los operadores y su proveedor de servicios de broker. Al facilitar interacciones transparentes, el equipo de Aurra Markets proporcionó a los asistentes datos objetivos entorno a su liquidez de nivel institucional y su infraestructura de negociación de baja latencia. Establecer una presencia física sigue siendo una parte fundamental de las operaciones de la empresa, lo que permite al equipo directivo comprender las complejas necesidades de los clientes y respaldar un entorno de negociación estable.

Ampliación de los programas de afiliados y de recomendación de Aurra Markets

Un aspecto central de la exposición de dos días de duración fue la ampliación de los programas de colaboración de Aurra Markets. En diálogo con profesionales financieros, el equipo directivo detalló el marco operativo, en lo que hace referencia a la iniciativa de recomendación y también en lo que respecta al programa de afiliados de Aurra. Estos programas ofrecen a los socios asistencia personalizada para sus cuentas, informes transparentes en tiempo real y modelos estructurados de comisiones por adquisición (CPA) y reembolsos. Al reducir las barreras operativas para los socios potenciales, Aurra Markets está construyendo una red de colaboración que fomenta el crecimiento mutuo y sostenible.

Demostraciones en directo de la cartera de Aurra

El evento incluyó demostraciones en directo de la cartera de Aurra. Este sistema de financiación unificado conecta activos fiduciarios y digitales, permitiendo a los clientes gestionar depósitos y retiros de manera eficiente. La integración de esta tecnología reduce las demoras bancarias y proporciona un acceso más rápido al mercado.

Aurra Markets 2026: Expansión Global Continua

La sólida participación en ADNEC respalda la visión estratégica de los brokers para continuar su expansión en los principales centros financieros globales. Al mantener una presencia física en la región MENA, Aurra Markets planea ampliar sus operaciones y servicios de negociación para dar soporte a una creciente base de clientes internacionales.

Acerca de Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited está autorizada y regulada por medio de la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC) bajo la Licencia No. GB25204837. Aurra Markets proporciona a una comunidad global de operadores la infraestructura directa y los recursos técnicos necesarios para operar en mercados financieros dinámicos. Para obtener más información, visite la página web www.aurra.markets.

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