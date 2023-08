Austin Butler, nuevo embajador mundial de YSL Beauty

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 8 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- YSL Beauty se enorgullece de anunciar a Austin Butler como embajador mundial de su nueva fragancia MYSLF, una visión contemporánea de la masculinidad.

"Fue un honor que me invitaran a unirme a la familia YSL Beauty", dijo Austin Butler. "En los últimos años, he hablado con personas que conocían a M. Saint Laurent. Rompió las etiquetas. Era un rebelde, y eso me encanta de él. Me siento privilegiado de ser parte de la herencia que estableció."

Uno de los actores más aclamados de su generación, la estrella emergente estadounidense ya ha colaborado con algunos de los directores más prestigiosos: Quentin Tarantino, Baz Luhrmann, Jim Jarmusch y ahora Jeff Nichols y Denis Villeneuve para los próximos Bikeriders y Dune: Part Two, respectivamente. Su destacada actuación en la película Elvis, nominada al Premio de la Academia, ha demostrado su capacidad única para interpretar a un personaje complejo y cautivador, tanto como hombre como una leyenda. Sus tres años de arduo trabajo fueron reconocidos con una nominación al Premio de la Academia, además de un Globo de Oro y un premio BAFTA al Mejor Actor.

Austin abraza por completo todas las diferentes facetas que es. Sensible y auténtico. Confiado pero accesible. Sin esfuerzo, pero complejo. Nadie podría encarnar la nueva fragancia MYSLF más genuinamente. Nadie podría ser una voz más convincente para la declaración de masculinidad moderna de YSL Beauty.

"Al buscar una figura que encarnara la visión de YSL Beauty de la nueva masculinidad, no podía haber una mejor opción para nosotros que Austin Butler. Tanto como artista como ser humano, encarna los valores expresados por nuestra marca a través de MYSLF, una representación moderna de lo que significa ser un hombre. Abrazando sus múltiples facetas. Reconociendo su individualidad, generosamente, sin pedir disculpas. Es por eso que nos enorgullece dar la bienvenida a Austin Butler como el nuevo Embajador de la fragancia de YSL Beauty."

– Stephan Bezy, director general internacional, YSL Beauty

Campaña cinematográfica dirigida por Julia Ducournau, ganadora de la Palma de Oro por Titane, una de las directoras más prometedoras de su generación, conocida por sus imágenes fuertes y sin filtros.

Campaña impresa fotografiada por Gray Sorrenti, fotógrafo residente en Nueva York.

La campaña impresa se revelará el 8 de agosto y la película el 22 de agosto en @yslbeauty

