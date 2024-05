Autocaravana y camper: la mejor forma de viajar a los Festivales de Música este verano

(Información remitida por la empresa firmante)

Si por algo se definen los veranos en España es por el gran número de festivales de música que se celebran en toda nuestra geografía. Se calcula que anualmente hay casi 900 citas musicales por ciudades y pueblos de todo el país. El BBK Live en Bilbao; el Azkena de Vitoria; el FIB en Benicàssim; o Son de Camiño en Santiago; el Primavera Sound de Barcelona o el Mad Cool de Madrid, y un larguísimo etcétera, nos sitúan como uno de los 15 mercados más importantes a nivel mundial dentro de este sector. El principal público festivalero es la franja de edad comprendida entre 18 y 24 años, pero dependiendo del tipo de música, también inundan los recintos gente por encima de los 45 años, familias, etc.

Por eso, desde Camplify, una de las principales plataformas online de alquiler de vehículos caravaning entre propietarios, destacan las principales ventajas que aporta este tipo de transporte para disfrutar de una experiencia festivalera completa este verano:

♫ Flexibilidad y libertad. Con una autocaravana o camper tenemos la libertad de viajar a nuestro propio ritmo, al igual que cuando elegimos la banda sonora del viaje. No vamos a estar atados a horarios de vuelos, trenes o reservas de hoteles. Además, nos podemos parar en cualquier momento y en cualquier lugar que nos llame la atención en el camino hacia el festival y ensayar los bailes de las canciones de nuestro grupo favorito.

♫ Ahorro de costes. La experiencia musical completa va a ser más barata ya que te puede salir mejor alquilar un vehículo caravaning con tus amigos o familia que pagar por vuelos, alojamiento y transporte terrestre para un grupo de personas. Además, puedes ahorrar en comidas al poder cocinar en la autocaravana.

♫ Un ingreso extra para el verano. Si eres propietario de un vehículo caravaning, en las próximas semanas podrás encontrar multitud de personas que apuestan por desplazarse a los festivales en autocaravana o campers, así que podrás alquilar tu vehículo en la plataforma de Camplify y tener un ingreso extra para el verano.

♫ Comodidad y privacidad. Tener nuestro propio espacio personal en los festivales es muy cómodo. Hay muchas ventajas, pero por destacar algunas: no tener que esperar largas colas para ducharse o ir al baño; poder cocinar en tu casa a cuestas; dormir en una cama (a ciertas edades las tiendas de campaña ya no son lo mejor para la espalda); poder aislarte del ruido cuando quieras descansar; tener tu propia sombra; estar resguardado si tienes la mala suerte de que te llueva, etc. Todo son ventajas.

♫ Experiencia de comunidad. Viajar en autocaravana con amigos o familia crea un ambiente de comunidad muy especial. Compartir el viaje, la música, afinar las voces, decidir el look y las experiencias en el festival fortalece los lazos y crea recuerdos para siempre.

♫ La ruta también suena bien. Desplazarte en autocaravana o camper hasta el recinto del festival te brinda la posibilidad de hacer paradas turísticas en el camino hacia y desde el festival, lo que enriquece aún más la experiencia de viaje.

♫ Conexión y respeto por la naturaleza. Muchos festivales de música se llevan a cabo en entornos naturales. Viajar en autocaravana nos permite sumergirnos completamente en la belleza natural de la ubicación del festival y disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, natación o simplemente relajarte en la naturaleza. Y viajar en este tipo de vehículos representa una alternativa más sostenible al turismo ya que nos permite vivir aventuras más cerca de casa y no tener que utilizar otros medios de transporte más contaminantes. Preservar, cuidar y proteger el medioambiente es tarea de todos.

Flavia Robles Lorente, responsable de Marketing de Camplify España, añade: “en Camplify somos conscientes de la importancia que tienen los conciertos en sí. Pero creemos que una parte vital del festival es llegar a él y volver a casa. El viaje, la experiencia, la ruta, los amigos, las canciones, etc. Viajar en autocaravana o camper para asistir a festivales de música ofrece una combinación única de aventura, comodidad y conexión social que puede hacer que la experiencia sea aún más memorable y enriquecedora”.

Sobre Camplify

Camplify nace con el objetivo de convertirse en la comunidad de intercambio de vehículos de caravaning más grande y fiable del mundo, haciendo el "Van Life" más accesible para todos. Desde su lanzamiento en 2015 en Australia, Camplify ha conectado a turistas con miles de autocaravanas y furgonetas camper para disfrutar de aventuras sin fin. Nuestra comunidad de amantes del #caravaninglove ha ayudado a los aventureros de todo el mundo a disfrutar de más de casi 3 millones de noches bajo las estrellas y ha permitido a los propietarios de autocaravanas y campers a ingresar alrededor de 10.000 euros al año. Más información en www.camplify.es

