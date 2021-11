- AUTOCRYPT abre una nueva localización empresarial situada en Whitby, Ontario, y pone en marcha la ronda de financiación de la Serie B

WHITBY, ON, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa de movilidad segura y conducción autónoma líder en la industria, AUTOCRYPT Co., Ltd., ha celebrado la ceremonia de inauguración oficial de su nueva oficina corporativa en Whitby, Ontario, situada en el extremo este del área metropolitana de Toronto.

La apertura de esta nueva ubicación se lleva a cabo siete meses después de que AUTOCRYPT estableciera su filial norteamericana, Autocrypt North America Ltd. La oficina ya funciona como un centro regional para V2X de AUTOCRYPT, en el vehículo, Plug & Charge y desarrollos comerciales de gestión segura de flotas. Se seleccionó a Ontario gracias a su importancia estratégica; la provincia no solo representa el 100% de la producción de vehículos ligeros de Canadá, sino que también se encuentra dentro del "supercúmulo" de los Grandes Lagos - una región que alberga la industria de la automoción de Norteamérica.

"En la actualidad, estamos acelerando nuestras conversaciones con fabricantes de equipamiento original, proveedores de nivel 1 y proveedores de carga de vehículos eléctricos en todo el continente", destacó Sean HJ Cho, director general de AUTOCRYPT para Norteamérica. "Esta nueva oficina corporativa nos acerca a las empresas locales, lo que nos permite trabajar de manera más eficiente. Se está logrando un gran progreso, y estamos impacientes por conseguir en breve resultados revolucionarios".

El consejero delegado y cofundador de AUTOCRYPT, Daniel ES Kim, añadió: "Nuestra experiencia de décadas en la seguridad de la tecnología conectada nos ha permitido asegurar más de 3.000 millas de carreteras y autopistas inteligentes. Esperamos utilizar nuestra experiencia en ciberseguridad con el objetivo de proporcionar no solamente conducción, sino también servicios de movilidad inteligente a Ontario y más allá".

Tras cerrar una ronda de financiación de la Serie A de 15 millones de dólares a finales de 2020, AUTOCRYPT ha crecido desde entonces de una empresa derivada de 50 miembros a una escala mediana de más de 140 empleados, con clientes y socios de algunos de los 10 principales proveedores de equipamiento original y de nivel Tier 1 a nivel mundial. Ahora está ampliando su alcance de mercado en Norteamérica y Europa a través de una ronda de financiación de Serie B, abriendo puertas a inversores globales.

Si desea conocer más acerca de los negocios y soluciones de AUTOCRYPT contacte con global@autocrypt.io .

Acerca de AUTOCRYPT

AUTOCRYPT es el principal desarrollador en tecnologías de seguridad de movilidad inteligente y automotriz, allanando el camino para los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) y la conducción autónoma a través de un enfoque integral de múltiples capas. A través de las soluciones de seguridad para V2X, V2G (incluyendo la seguridad PNC), la seguridad en el vehículo y los sistemas de gestión de flotas, AUTOCRYPT garantiza que la seguridad sea priorizada y optimizada antes de que los vehículos salgan a la carretera.