AutoFlight presenta el primer avión eVTOL de 5 toneladas del mundo

Matrix demuestra con éxito su capacidad total de vuelo de transición

Aeronave pionera disponible en configuraciones de 10 plazas para pasajeros y 1.500 kg de carga

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China, 5 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- AutoFlight ha presentado Matrix, el primer avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de 5 toneladas del mundo, que completó con éxito una demostración pública de vuelo de transición completa en el centro de pruebas de vuelo de baja altitud de la compañía.

Durante la demostración, Matrix completó la secuencia de vuelo de transición de modo completo, pasando del despegue vertical al vuelo de crucero y finalmente al aterrizaje vertical. Este logro valida las tecnologías eVTOL de AutoFlight en sistemas aerodinámicos complejos, propulsión eléctrica de alta potencia y sistemas avanzados de control de vuelo, marcando la primera vez que un eVTOL de 5 toneladas logra un vuelo de transición completo.

Matrix cuenta con una envergadura de 20 metros, una longitud de 17,1 metros y una altura de 3,3 metros, con un peso máximo de despegue de 5.700 kg.

La aeronave estará disponible en versiones de pasajeros y carga. La versión de pasajeros ofrece configuraciones de asientos flexibles, con capacidad para 10 asientos en clase ejecutiva o seis asientos VIP.

La variante de carga utiliza un sistema de propulsión híbrido, con una carga útil máxima de 1.500 kg, y cuenta con una gran puerta de apertura frontal con capacidad para dos contenedores de carga aérea estándar AKE, lo que mejora la eficiencia operativa para el transporte de carga a gran escala.

Revolucionario de la industria eVTOL

El consejero delegado y fundador de AutoFlight, Tian Yu, afirmó: "Matrix no solo es una estrella emergente en la industria de la aviación, sino también un ambicioso disruptor del sector. Romperá con la percepción de que eVTOL significa corta distancia y baja carga, y transformará las reglas del juego de las rutas eVTOL. Gracias a las economías de escala, reduce significativamente los costes de transporte por asiento-kilómetro y tonelada-kilómetro, revolucionando los costes y fomentando la rentabilidad. Abarca todos los escenarios, desde los desplazamientos urbanos hasta las rutas de enlace interurbanas, impulsando la expansión de todo el ecosistema de baja altitud".

Características de diseño y seguridad

Matrix emplea la configuración de sustentación y crucero de ala compuesta de AutoFlight, con un diseño triplano distintivo y una estructura de seis brazos, lo que garantiza la estabilidad aerodinámica durante todas las fases del vuelo.

La versión eléctrica pura ofrece una autonomía máxima de 250 km, mientras que la variante híbrida-eléctrica la amplía hasta los 1.500 km. La capacidad de la plataforma la posiciona para diversas aplicaciones, como viajes regionales, operaciones logísticas pesadas y misiones de respuesta a emergencias a gran escala.

Desarrollo estratégico de AutoFlight

Matrix representa una continuación de la estrategia de producto de AutoFlight, tras el Great White Shark para aplicaciones industriales, el CarryAll para logística autónoma y el Prosperity para movilidad aérea urbana. El programa de desarrollo se basa en la experiencia acumulada de AutoFlight en tecnología de vuelo a baja altitud, fiabilidad, sistemas de seguridad y certificación de aeronavegabilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877906/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/autoflight-presenta-el-primer-avion-evtol-de-5-toneladas-del-mundo-302680501.html