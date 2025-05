AutoFull se asocia con NiKo para elevar los estándares de asientos en los deportes electrónicos

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 23 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- AutoFull anuncia su colaboración con Nikola "NiKo" Kovač, uno de los profesionales de CS2 más reconocidos del mundo. Como Embajador Global de Producto de AutoFull, NiKo aporta más de una década de experiencia competitiva de élite para ayudar a definir el futuro de las sillas ergonómicas para juegos.

La elección de NiKo: AutoFull M6 y G7

Con más de 30.000 horas de juego, NiKo conoce el precio del gaming profesional. Para mantenerse en su mejor momento, confía en las AutoFull M6 y G7: sillas diseñadas para mejorar la postura, reducir la fatiga y mejorar la concentración durante largas sesiones.

"Antes, me sentaba en sillas que no me sostenían la postura. El dolor de espalda se convirtió en mi compañero indeseado. ¿Ahora? El juego ha cambiado", dijo NiKo.

"AutoFull M6 y AutoFull G7 están diseñadas para aliviar la presión y ayudarme a mantener la concentración".

AutoFull M6: Diseñado para un rendimiento de élite

Diseñado para jugadores profesionales y gamers serios, AutoFull M6 combina una ergonomía premium con características innovadoras:

Masajeador de respaldo: Tecnología pionera en el mundo que ofrece masaje de tejido profundo con tres niveles de intensidad. El soporte se ajusta automáticamente a tu postura, incluso al inclinarte hacia adelante.

Reposacabezas 3D con soporte: Proporciona soporte cervical localizado para reducir la presión en la columna vertebral y la fatiga de los hombros.

El primer trono de esports con cabina ventilada y calefacción del mundo: El sistema integrado de refrigeración y calefacción mantiene tu cuerpo a la temperatura ideal, sin importar la temporada.

Brazo mecánico multifuncional 360°: Se adaptan a cualquier postura de juego con giro, inclinación, deslizamiento y rotación de doble ángulo para un soporte perfecto en FPS, MOBA y más.

AutoFull G7: Diseñado para una comodidad duradera

Diseñado para ofrecer transpirabilidad y un ajuste preciso, AutoFull G7 soluciona problemas comunes como la acumulación de calor y la falta de soporte:

22 funciones ajustables para una comodidad máxima: Incluye ajuste dinámico automático de seguimiento de la cintura, reposabrazos giratorios de doble eje de 720°, y almohada cervical ajustable en 4 dimensiones de doble eje para un soporte completo.

Red de amortiguación con detección de nubes: La malla tejida, duradera y transpirable, ofrece una comodidad suave y estable que no se deforma, incluso durante largas partidas.

amortiguación con detección de nubes: La malla tejida, duradera y transpirable, ofrece una comodidad suave y estable que no se deforma, incluso durante largas partidas. Blindaje dorsal personalizado: Personalice su silla de gaming.

Forjando el futuro del equipamiento de esports

NiKo destaca la importancia de los asientos de alto rendimiento en el juego competitivo. Su colaboración con AutoFull refleja una misión compartida: ofrecer equipamiento de última generación que permita a los jugadores competir al máximo nivel, ya sea en casa o a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2693002/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/autofull-se-asocia-con-niko-para-elevar-los-estandares-de-asientos-en-los-deportes-electronicos-302464080.html