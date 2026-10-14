AutoFull impulsa la ESL Pro League Katowice 2026 con las primeras sillas de juego con masaje del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

KATOWICE, Polonia, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La temporada 24 de la ESL Pro League — EPL Katowice 2026 — finalizó el pasado 11 de octubre en Katowice, Polonia. Como socio oficial de sillas gaming del ESL Pro Tour 2026-2027, AutoFull equipó cada partido del torneo con su serie insignia M6 Ultra, las primeras sillas gaming con masaje, calefacción y refrigeración del mundo.

AutoFull firmó como socio oficial de sillas gaming del ESL Pro Tour en abril de 2026, cubriendo IEM, ESL Pro League y ESL Challenger League hasta el año 2027. EPL Katowice marcó la cuarta participación importante de la marca dentro de este año, después de IEM Rio, IEM Atlanta e IEM Colonia Major.

"Es un orgullo el hecho de poder apoyar a la élite del Counter-Strike, que abarca desde Río y Atlanta hasta Colonia y ahora Katowice", declaró Anna Ding de AutoFull. "Diseñamos asientos para ayudar a los competidores de nivel mundial a mantener la concentración y soportar partidas largas, y nos comprometemos a proporcionar al mismo nivel de calidad a cada jugador que se siente en una silla AutoFull".

M6 Ultra+ 2.0 cuenta con masaje Shiatsu 3D para las piernas, asiento con climatización por medio de un doble ventilador y calefacción de grafeno, soporte lumbar dinámico adaptativo, reposabrazos mecánicos de 720° y reclinación de 160°.

M6 Ultra 2.0 integra masaje, ventilación y calefacción, soporte lumbar adaptativo de 6 posiciones, almohada cervical ErgoCloud 3D, reposabrazos de 720° y reclinación desde 90° hasta 160°. Ambos modelos incorporan cuero sintético PU que cuenta con certificación OEKO-TEX, base de aluminio y elevador de gas SGS Clase 4, con capacidad para hasta 150 kg. Ambos modelos obtuvieron excelentes calificaciones por medio de análisis independientes de IGN y GamesRadar.

Partiendo de la línea M6 Ultra, AutoFull lanzará la nueva serie C3 a finales de este año, proporcionando un rendimiento ergonómico de nivel profesional para su uso en esports y dirigida a un público más amplio y a un precio más accesible.

Ambos modelos están disponibles en toda Europa a través de autofull.com y Amazon, con servicio de logística y garantía regional en los principales mercados de la UE.

Acerca de AutoFull

Fundada en el año 2014, AutoFull es una marca líder en esports especializada en equipos de juego de alto rendimiento, incluyendo sillas, escritorios y configuraciones inmersivas para esports. Contando con presencia en casi 2.000 torneos y cientos de equipos en todo el mundo, AutoFull ofrece experiencias de juego de nivel profesional para jugadores y comunidades de esports. La compañía continúa inspirando una cultura de pasión, valentía y alegría a través del diseño y la innovación centrados en los videojuegos.

Contacto para medios: Summer Jiang — summer@autofull.com