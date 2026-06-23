(Información remitida por la empresa firmante)

-AutoFull impulsa IEM Cologne Major 2026 con las primeras sillas de juego con masaje del mundo que incorporan asientos con calefacción y refrigeración

COLONIA, Alemania, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- IEM Cologne Major 2026 concluyó el 21 de junio, con el equipo FALCONS alzándose con el campeonato tras una intensa competición. Como socio oficial de sillas para gaming del ESL Pro Tour 2026-2027, AutoFull proporcionó el equipamiento completo para el evento, equipando a los jugadores profesionales con su último producto estrella: las primeras sillas gaming con masaje, asientos con calefacción y refrigeración del mundo: la silla gaming con masaje Shiatsu M6 Ultra+ 2.0 y la silla gaming ergonómica M6 Ultra 2.0.

AutoFull firmó oficialmente un acuerdo de patrocinio de sillas gaming con ESL Pro Tour en abril de 2026, cubriendo los principales eventos de la temporada 2026-2027, incluyendo Intel Extreme Masters, ESL Pro League y ESL Challenger League. Antes de Colonia, AutoFull también patrocinó IEM Rio e IEM Atlanta, consolidando así una fuerte presencia en el circuito competitivo global.

"Nos sentimos realmente honrados de patrocinar la temporada 2026-2027 de ESL Pro Tour como patrocinador oficial de sillas de gaming. Los atletas de élite de esports requieren una concentración y resistencia constantes durante las largas partidas. Con nuestra tecnología de asientos profesionales, buscamos ayudar a estos competidores de clase mundial a rendir al máximo", declaró Anna Ding, fundadora de AutoFull.

"También nos enorgullece enormemente celebrar a nuestro embajador de marca, NiKo, por su reciente victoria en el campeonato Major. Poder verlo alcanzar este hito es una prueba de la dedicación, la resiliencia y la búsqueda de la excelencia que definen la competición de esports de primer nivel".

Dos modelos de sillas de gaming ergonómicas AutoFull, la M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu y la M6 Ultra 2.0, integran un diseño ergonómico profesional con características personalizadas para usuarios de alto rendimiento.

La AutoFull M6 Ultra+ 2.0 combina un sistema de masaje Shiatsu 3D profesional para espalda y piernas, un cojín con control de temperatura, ventilación con doble ventilador y calefacción de grafeno, soporte lumbar dinámico adaptativo, reposabrazos mecánicos de 720° y reclinación de 160° con reposapiés extensible.

La AutoFull M6 Ultra 2.0 también cuenta con un sistema integrado de ventilación, calefacción y masaje, soporte lumbar adaptativo de 6 vías que sigue la curvatura natural de la columna, una almohada cervical ErgoCloud 3D con soporte cervical ultrasuave tipo nube, reposabrazos multidireccionales de 720° y reclinación de 90° a 160° para una comodidad total.

Tras el torneo, ambos modelos insignia estarán disponibles a precios promocionales durante el Prime Day en la web oficial de AutoFull y Amazon store.

Acerca de AutoFull

Fundada en 2014, AutoFull es una marca de esports que ofrece equipos de juego de alto rendimiento, que está presente en casi 2.000 torneos y que apoya a equipos y comunidades de esports de todo el mundo.

Para más información, visite https://www.autofull.eu

Contacto: Summer, summer@autofull.com

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