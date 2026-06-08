AutoFull impulsa IEM Cologne con sillas de gaming de última generación

(Información remitida por la empresa firmante)

COLONIA, Alemania, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- AutoFull, una conocida marca de mobiliario profesional para deportes electrónicos, ha anunciado su colaboración con el IEM Cologne Major 2026, ampliando aún más su presencia en el circuito mundial de videojuegos competitivos.

Como el socio oficial de sillas de gaming del ESL Pro Tour para 2026–2027, AutoFull ya ha brindado su apoyo a importantes eventos esta temporada, incluyendo IEM Rio en abril e IEM Atlanta en mayo. Organizado por ESL, el ESL Pro Tour es uno de los ecosistemas competitivos más consolidados de los esports, mientras que IEM Colonia, a menudo conocido como la "Catedral de Counter-Strike", sigue siendo uno de los torneos más emblemáticos del calendario mundial.

En IEM Cologne 2026, los jugadores profesionales competirán utilizando las últimas innovaciones de AutoFull en sillas AutoFull M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu Massage Gaming Chair y AutoFull M6 Ultra 2.0 Ergonomic Gaming Chair, las primeras sillas gaming con masaje, calefacción y refrigeración del asiento del mundo. Los jugadores profesionales de esports pasan largas horas entrenando, analizando partidas y compitiendo en torneos en vivo. Por lo tanto, una silla gaming bien diseñada es esencial, ya que les ayuda a mantenerse concentrados, con una buena postura y cómodos durante largas sesiones.

La AutoFull M6 Ultra+ 2.0 Shiatsu Massage Gaming Chair presenta una nueva categoría: la primera silla gaming con masaje Shiatsu del mundo con funciones integradas de calefacción y refrigeración. Combina masaje Shiatsu, soporte lumbar dinámico y reposabrazos mecánicos de 720°, además de masaje de espalda y piernas incorporado, un reposacabezas 3D tipo nube y un ángulo de reclinación de hasta 160 grados.

Además, la AutoFull M6 Ultra 2.0 Ergonomic Gaming Chair ofrece otra primicia en la industria: la integración de funciones de masaje con asientos con calefacción y refrigeración activa. Diseñada para largas sesiones de juego, cuenta con masaje integrado de espalda y piernas, soporte lumbar dinámico y reposabrazos mecánicos 6D. Este modelo ha recibido una calificación de 4.2 sobre 5 en Amazon y reseñas positivas de medios como IGN y GamesRadar, lo que refleja su creciente reconocimiento tanto entre jugadores como entre críticos.

Durante las promociones de Prime Day de AutoFull, ambos modelos se ofrecerán a precios especiales, lo que hará que las tecnologías de confort insignia de la marca sean más accesibles que nunca.

Acerca de AutoFull

Fundada en 2014, AutoFull es una marca líder en esports especializada en equipos de juego de alto rendimiento, incluyendo sillas, escritorios y configuraciones inmersivas para esports. Con presencia en casi 2.000 torneos y cientos de equipos en todo el mundo, AutoFull ofrece experiencias de juego de nivel profesional para jugadores y comunidades de esports.

Para más información, visite https://www.autofull.eu/.

Contacto para medios:Summer Jiangsummer@autofull.com https://www.autofull.com

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