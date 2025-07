Automation Anywhere se integra con AWS para mostrar el futuro de la colaboración entre personas y agentes

(Información remitida por la empresa firmante)

Ofrecemos a los usuarios empresariales agentes de procesos basados en IA que comprenden el lenguaje natural y convierten las intenciones en acciones, sin necesidad de código

NUEVA YORK, 16 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- En la AWS Summit New York City, Automation Anywhere, líder en Automatización de Procesos Robóticos (APA), y Amazon Web Services, Inc. (AWS), anunciaron hoy una mejora de Automation Co-Pilot mediante una nueva integración con Amazon Q Business. La combinación de la IA generativa de nivel empresarial de Amazon Q y el Process Reasoning Engine (PRE) pionero en la industria de Automation Anywhere mejora y amplía la experiencia intuitiva para los usuarios empresariales. Esta combinación optimiza la interfaz de lenguaje natural de Automation Co-Pilot de Automation Anywhere, que convierte rápidamente las intenciones en resultados reales. Esta mejora de Automation Co-Pilot también está disponible desde hoy para desarrolladores y puede entregarse como una aplicación independiente o integrarse en la aplicación principal utilizada por los usuarios empresariales.

Con esta integración, los desarrolladores pueden crear flujos de trabajo dinámicos y precisos entre aplicaciones que ofrecen hasta diez veces más valor que los chatbots de uso general, ya que se basan en datos empresariales en tiempo real mediante la Generación Aumentada de Recuperación (RAG) de Amazon Q Business y están impulsados por PRE de Automation Anywhere, el núcleo del sistema APA de Automation Anywhere. Esta nueva integración también permite a los usuarios empresariales describir de forma sencilla sus necesidades en lenguaje cotidiano, y los agentes de IA se ponen a trabajar de inmediato, ejecutando procesos complejos de varios pasos directamente en las aplicaciones empresariales que ya utilizan. Los usuarios mantienen el control con la revisión y aprobación presencial, todo desde una única interfaz.

"Esta nueva capacidad de nuestro Automation Co-Pilot representa una nueva era en la IA empresarial: una en la que las personas no solo usan la automatización, sino que colaboran con ella", afirmó Adi Kuruganti, director de producto de Automation Anywhere. "Al combinar lenguaje natural, experiencias integradas, datos en tiempo real y razonamiento, estamos transformando la forma de trabajar. Este es el siguiente paso hacia la Empresa Autónoma, donde cada empleado está capacitado por agentes digitales que se adaptan a sus necesidades y actúan con propósito".

"En Tangentia, nos centramos en ayudar a nuestros clientes a aprovechar el poder de la IA de agentes para transformar la forma en que se realiza el trabajo" afirmó Vijay Thomas, consejero delegado de Tangentia. "Esta colaboración con Automation Anywhere abre un nuevo nivel de automatización impulsada por IA. Con Automation Co-Pilot, integrado con Amazon Q Business y potenciado por el motor de razonamiento de procesos, nuestros clientes pueden describir fácilmente sus necesidades en lenguaje natural y los agentes de IA se encargan del resto. La capacidad de ofrecer resultados más rápidos, precisos y personalizados supone un cambio radical para los usuarios empresariales de todos los sectores."

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en Automatización de Procesos Robóticos (APA) y se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización. Más información en www.automationanywhere.com

