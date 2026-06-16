(Información remitida por la empresa firmante)

-Automation Anywhere nombra a Srikanth Iyengar como director de Crecimiento para EMEA con el objetivo de expandir la automatización empresarial impulsada por IA en toda la región

Una empresa líder en servicios tecnológicos y de IA para empresas se une a este proceso, en un momento en que organizaciones de toda Europa, Oriente Medio y África pasan de la fase experimental de la IA a la Empresa Autónoma.

SAN JOSE, California, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, anunció hoy el nombramiento de Srikanth Iyengar como director de Crecimiento para Europa, Oriente Medio y África. En este cargo, Iyengar contribuirá a acelerar la adopción de la automatización basada en IA por parte de las empresas de la región, incluidas las organizaciones de Gestión de Servicios de TI (ITSM) y del sector bancario, financiero y de seguros (BFSI).

Las empresas están entrando en una nueva fase de adopción de la IA, pasando de proyectos piloto aislados y herramientas de productividad individuales hacia la Empresa Autónoma, en la que las personas, los agentes de IA, la automatización y los sistemas colaboran para ejecutar los procesos empresariales con mayor rapidez, inteligencia y responsabilidad. La plataforma de automatización de procesos con agentes de Automation Anywhere está diseñada para ese cambio, combinando la orquestación universal, la inteligencia contextual y la gobernanza centralizada para ayudar a las empresas a pasar de la IA experimental a la automatización de procesos de extremo a extremo con una gobernanza y un control estrictos. Esa necesidad es especialmente evidente en sectores como la banca, los servicios financieros y los seguros, y la gestión de servicios de TI, donde muchas organizaciones gestionan operaciones complejas, exigencias normativas y de servicio, entornos tecnológicos fragmentados y la presión de mejorar la productividad sin limitarse a añadir más herramientas.

A medida que los agentes de IA se integran en las aplicaciones y los flujos de trabajo empresariales, las organizaciones necesitan plataformas de automatización que les ayuden a gobernar, orquestar y escalar la IA en toda la empresa.

Esa demanda es especialmente evidente en la región EMEA, donde las organizaciones grandes, complejas y altamente reguladas buscan formas prácticas de convertir sus ambiciones en materia de IA en resultados operativos. Uno de los grupos hospitalarios más grandes de Inglaterra está utilizando Agentic Process Automation para rediseñar sus operaciones administrativas, con el objetivo de que hasta el 70 % del trabajo administrativo se realice de forma autónoma. Entre los beneficios previstos se incluyen una reducción significativa del tiempo de contratación y de los costes de personal temporal.

"La región EMEA es clave en la aceleración global de la automatización empresarial", afirmó Mihir Shukla, consejero delegado, cofundador y presidente del consejo de administración de Automation Anywhere. "En toda la región, los clientes están pasando de la experimentación con la IA a la transformación a nivel empresarial porque necesitan la IA para cambiar el modo en que operan las grandes organizaciones: mejorando la productividad, reduciendo la complejidad, reforzando la gobernanza y aportando valor más rápidamente en los procesos críticos para la misión. Srikanth ha dedicado su carrera a ayudar a empresas complejas a afrontar importantes cambios tecnológicos y de servicios, lo que le convierte en el líder adecuado para ayudar a clientes y socios a ampliar la automatización impulsada por la IA en toda la región EMEA".

Iyengar cuenta con más de dos décadas de experiencia ayudando a grandes empresas a gestionar la transformación tecnológica, de servicios, de ventas y de la plantilla. Recientemente, dirigió la racionalización de plataformas para una gran organización global de servicios financieros. El proyecto abarcó múltiples divisiones e incluyó la optimización de procesos, la estandarización de datos y la adopción de la inteligencia artificial, lo que, en última instancia, supuso un ahorro de más de diez millones de dólares estadounidenses.

Anteriormente, Iyengar ocupó el cargo de consejero delegado de upGrad Enterprise. También ha desempeñado puestos de alta dirección en Conduent, Capgemini e Infosys, incluyendo funciones a nivel global y centradas en la región EMEA que abarcaban el desarrollo empresarial y el liderazgo en los mercados regionales. Su experiencia en tecnología empresarial, servicios y servicios financieros le proporciona un contexto directo para los retos operativos que Automation Anywhere está abordando a través de su plataforma Agentic Process Automation y sus soluciones autónomas.

"Las empresas de EMEA están listas para usar la IA y la automatización para transformar la forma en que se trabaja, pero la siguiente fase requiere enfoque, confianza y ejecución", afirmó Srikanth Iyengar, Director de Crecimiento para EMEA en Automation Anywhere. "Automation Anywhere ayuda a las organizaciones a identificar los procesos adecuados, escalar de forma responsable y centrarse en el valor medible en todos los equipos, sistemas y operaciones. Me entusiasma trabajar con nuestros clientes, socios y equipos regionales para acelerar esta transformación".

La plataforma Agentic Process Automation de Automation Anywhere está diseñada para ayudar a las organizaciones a coordinar personas, agentes de IA, automatizaciones y sistemas en todos los procesos empresariales. Con el nombramiento de Iyengar, la compañía refuerza su liderazgo en EMEA, mientras las organizaciones de la región evalúan cómo escalar la automatización impulsada por IA de forma responsable.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere se ha comprometido durante más de 20 años a definir el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización. La empresa hace posible este futuro mediante su sistema líder de automatización de procesos con agentes (APA) para líderes y desarrolladores de TI, así como soluciones con agentes diseñadas específicamente para líderes empresariales en finanzas, atención al cliente, TI y recursos humanos. Obtenga más información en www.automationanywhere.com

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Contacto para medios:Rachel Morrison, Comunicaciones CorporativasPress@AutomationAnywhere.com

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