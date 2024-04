Tim McDonough, CMO, Automation Anywhere

Tim McDonough, CMO, Automation Anywhere - AUTOMATION ANYWHERE, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

- Automation Anywhere nombra a Tim McDonough director de marketing para impulsar la conciencia y el crecimiento global del líder en automatización impulsada por IA

SAN JOSE, California, 24 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en soluciones de automatización impulsadas por IA, anunció que el líder de marketing de IA, Tim McDonough , se unió a la empresa como director de marketing (CMO). McDonough, que aporta más de dos décadas de experiencia en impulsar el crecimiento de nuevas empresas y empresas Fortune 100, dará forma y liderará la marca global y las estrategias de crecimiento y las funciones de comercialización de Automation Anywhere.

McDonough se une a Automation Anywhere procedente de Intel, donde recientemente se trabajó como vicepresidente y CMO de IA y centros de datos. McDonough supervisó la transformación de la unidad de negocios de más de 14.000 millones de dólares, mientras guiaba la estrategia y el posicionamiento de la compañía en el mercado de la IA.

"Tim se une a nosotros en un momento increíble de nuestro viaje, mientras experimentamos una nueva fase de crecimiento impulsada por los beneficios transformadores de nuestros modelos de automatización de procesos de IA generativa que están transformando los negocios de nuestros clientes", afirmó Mihir Shukla, consejero delegado de Automation Anywhere. "La impresionante experiencia de Tim será fundamental en nuestros esfuerzos por capacitar a las organizaciones para que logren resultados sorprendentes al automatizar más del cuarenta por ciento de los flujos de trabajo y tareas, y ahorrar millones, incluso miles de millones, de dólares".

Antes de Intel, McDonough ocupó puestos ejecutivos en empresas tecnológicas líderes, incluidas Unity Technologies, Qualcomm y Microsoft. El historial de McDonough en marketing empresarial y de alto nivel abarca tecnologías desarrolladas y emergentes, incluidas herramientas de inteligencia artificial, aplicaciones, soluciones de software como servicio (SaaS) y ecosistemas de desarrolladores.

"Estoy deseando ayudar a liderar Automation Anywhere en su siguiente fase de crecimiento, ya que ayuda a las empresas a transformar sus negocios", explicó McDonough. "Ver cómo los clientes están innovando con la plataforma de Automation Anywhere me demostró la increíble oportunidad de mercado que tenemos. Cuando se combina la automatización con la IA generativa, los clientes ahora pueden ir más allá del impacto de las tareas o departamentos y automatizar a nivel empresarial, lo que permite a las empresas y a los empleados hacer su mejor trabajo".

El nombramiento de McDonough llega en un momento de notable oportunidad para la empresa, marcado por el reciente rendimiento récord del cuarto trimestre de Automation Anywhere, su rentabilidad continua y sus sólidas perspectivas para su actual año fiscal. El último trimestre, Automation Anywhere informó un crecimiento del 50 por ciento en acuerdos con grandes empresas respecto al trimestre anterior, lo que destaca el impulso de la empresa y su sólida posición en el mercado.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es el líder en automatización de procesos impulsados por IA que pone la IA a trabajar en todas las organizaciones. La plataforma Automation Success Platform de la empresa está impulsada con IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de un extremo a otro, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a las organizaciones de todo el mundo generar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización de la IA. Obtenga más información en http://www.automationanywhere.com/.

Interactúe con Automation Anywhere

• Webinars

• LinkedIn

• Threads

• Facebook

• Instagram

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2395055/Tim_Headshot.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4665982/Automation_Anywhere_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/automation-anywhere-nombra-a-tim-mcdonough-director-de-marketing-302126637.html