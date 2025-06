(Información remitida por la empresa firmante)

Automation Anywhere nombrado líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner de 2025 para la automatización de procesos robóticos

Líder en automatización robótica de procesos por séptimo año consecutivo

SAN JOSÉ, California, 27 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en Automatización de Procesos Agentic (APA), ha anunciado hoy que Gartner ha nombrado a la compañía Líder en Automatización por séptimo año consecutivo. Estamos orgullosos de nuestra innovación continua, nuestras capacidades de nivel empresarial y el valor que seguimos ofreciendo a nuestros clientes. Una copia gratuita del informe de Gartner, Inc. de junio de 2025 Cuadrante Mágico para la Automatización de Procesos Robóticos está disponible aquí.

Desde 2019, Automation Anywhere ha sido reconocida constantemente como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para la Automatización Robótica de Procesos (RPA). La compañía atribuye su liderazgo sostenido a su plataforma nativa en la nube de nivel empresarial, que escala de forma segura la automatización a través de equipos, bots y sistemas, que ahora incluyen agentes inteligentes de IA. Además, Automation Anywhere cree que su profunda inversión en automatización basada en reglas e impulsada por IA ha creado una base sólida para su liderazgo en Agentic Process Automation (APA). Construida sobre el núcleo probado de RPA, esta base permite una automatización más inteligente a escala, ayudando a las empresas a ir más allá de los bots basados en tareas a agentes de IA que pueden razonar, aprender y actuar.

"Ser reconocidos por Gartner como Líder durante siete años consecutivos, creemos, es una fuerte validación de nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y el éxito del cliente", destacó Adi Kuruganti, director de Producto de Automation Anywhere. "Estamos seguros de que esta distinción refleja la fortaleza de nuestra base de RPA nativa en la nube y refuerza nuestro enfoque en ayudar a las empresas a alcanzar la visión de la Empresa Autónoma. Al combinar RPA tradicional con agentes de IA, nuestra plataforma ofrece una automatización que puede razonar, aprender y actuar, empoderando a las organizaciones para desbloquear nuevos niveles de valor empresarial".

RPA sigue siendo un motor fundamental de la transformación empresarial, y Automation Anywhere está construyendo sobre esa base con agentes inteligentes y nuevas y potentes capacidades, incluido el motor de razonamiento de procesos (PRE) y los agentes de interfaz de usuario empresariales. Estas innovaciones permiten a las empresas pasar de la automatización basada en tareas a la orquestación inteligente, resolviendo flujos de trabajo complejos con velocidad y escala.

Automation Anywhere apoya a los clientes en cada etapa de su viaje de automatización -desde el piloto hasta la adopción a gran escala de la plataforma- con soporte multilingüe 24/7 a través de siete centros globales, un fuerte ecosistema de servicios y la vibrante comunidad de desarrolladores Pathfinder. En sólo un trimestre, los desarrolladores completaron más de 65.000 cursos de formación práctica de APA, acelerando tanto la mejora de las competencias como la adopción en el mundo real. Los clientes están viendo los resultados más rápidamente, informando de un desarrollo 3 veces más rápido y un 60% más de resistencia en comparación con los enfoques tradicionales.

Las últimas ofertas de Automation Anywhere -incluidos el motor de razonamiento de procesos (PRE), los agentes de interfaz de usuario empresarial, los agentes de inteligencia artificial de razonamiento, las soluciones agenticas recién lanzadas y el espacio de trabajo de soluciones agenticas- siguen ofreciendo automatización de nivel empresarial a escala. Estas innovaciones, diseñadas para aumentar la resiliencia, acelerar el despliegue y lograr una orquestación inteligente, ayudan a los clientes a acelerar los resultados y avanzar en su camino hacia la empresa autónoma. El espacio de trabajo de soluciones agentic permite a los usuarios empresariales interactuar con agentes de IA a través del lenguaje natural, lo que facilita más que nunca iniciar, gestionar y escalar la automatización sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

