Automation Anywhere reconocido con la Great Place To Work Certification™ 2024

SAN JOSE, Calif., 19 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, líder en automatización impulsada por IA, anunció hoy que ha sido reconocido como Certified™ Great Place to Work® por tercer año consecutivo.

El prestigioso premio se basa enteramente en lo que los empleados actuales dicen de forma anónima sobre su experiencia trabajando en Automation Anywhere. Este año, el 84 por ciento de los empleados dijo que es un excelente lugar para trabajar: 27 puntos más que la empresabpromedio de EE.UU.

Great Place To Work es la autoridad mundial en cultura laboral, experiencia de los empleados y comportamientos de liderazgo que han demostrado generar ingresos, retención de empleados y una mayor innovación líderes en el mercado.

"Nuestra misión es fomentar un entorno en el que todos los empleados estén capacitados para innovar y contribuir al más alto nivel todos los días, y estamos encantados de recibir este reconocimiento por nuestra cultura en el lugar de trabajo", afirmó Nancy Hauge, directora de experiencia de personas de Automation Anywhere. "Un impulsor clave de nuestra cultura exitosa es la implementación de nuestra propia tecnología (automatización impulsada por IA) para permitir que nuestra gente persiga sus pasiones y se centre en el trabajo más significativo e impactante".

"Great Place To Work Certification es un logro muy codiciado que requiere dedicación constante e intencional a la experiencia general de los empleados", dijo Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimiento Global de Great Place To Work. Ella enfatiza que la certificación es el único reconocimiento oficial que obtiene información en tiempo real de los empleados sobre la cultura de su empresa "Al obtener con éxito este reconocimiento, es evidente que Automation Anywhere destaca como una de las mejores empresas para trabajar, ya que proporciona un excelente ambiente de trabajo para sus empleados".

Según una investigación de Great Place To Work, quienes buscan empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un gran jefe en un excelente lugar de trabajo certificado. Además, los empleados en lugares de trabajo certificados tienen un 93 por ciento más de probabilidades de desear venir a trabajar y tienen el doble de probabilidades de recibir un pago justo, obtener una parte justa de las ganancias de la empresa y tener una oportunidad justa de ascenso.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos impulsada por IA que pone la IA a trabajar en todas las organizaciones. La plataforma Automation Success Platform de la compañía está impulsada con IA especializada, IA generativa y ofrece descubrimiento de procesos, RPA, orquestación de procesos de extremo a extremo, procesamiento de documentos y análisis, con un enfoque que prioriza la seguridad y la gobernanza. Automation Anywhere permite a las organizaciones de todo el mundo generar ganancias de productividad, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y acelerar el crecimiento empresarial. La empresa se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización impulsada por la IA. Obtenga más información en www.automationanywhere.com.

Acerca de Great Place to Work Certification™

Great Place To Work® Certification™ es el reconocimiento más definitivo de "empleador de elección" que las empresas aspiran a lograr. Es el único reconocimiento que se basa enteramente en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, en cómo de consistente experimentan un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida mundialmente tanto por empleados como por empleadores y es el punto de referencia global para identificar y reconocer la experiencia sobresaliente de los empleados. Cada año, más de 10.000 empresas en 60 países solicitan obtener la certificación Great Place To Work.

Acerca de Great Place To Work®

Como autoridad mundial en cultura laboral, Great Place To Work® aporta 30 años de investigaciones y datos innovadores para ayudar a que cada lugar se convierta en un excelente lugar para trabajar para todos. Su plataforma patentada y su modelo For All™ ayudan a las empresas a evaluar la experiencia de cada empleado, y los lugares de trabajo ejemplares obtienen la certificación Great Place To Work Certified™ o reciben el reconocimiento en una codiciada lista de Best Workplaces™. Obtenga más información en greatplacetowork.com y siga a Great Place To Work en LinkedIn, Twitter, Facebook y Instagram.

