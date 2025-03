(Información remitida por la empresa firmante)

-Automation Anywhere reporta el mayor trimestre de reservas no GAAP en la historia de la compañía y superó la previsión de EBITDA del año fiscal 2025

El crecimiento, impulsado por la demanda de Automatización de Procesos Agénticos (APA), ha impulsado la empresa autónoma en todos los sectores.

SAN JOSE, Calif, 26 de marzo de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Automation Anywhere, líder en Automatización de Procesos Agénticos (APA), anunció sus resultados financieros del cuarto trimestre y del año fiscal 2025, destacando su mayor trimestre de reservas no GAAP en la historia de la compañía, un crecimiento interanual sostenido y excelencia operativa. La compañía superó su pronóstico de EBITDA para el año, lo que refuerza su capacidad de escalar eficientemente e impulsa la adopción de sus soluciones APA.

Principales aspectos empresariales destacados del año fiscal 2025

Fuerte impulso en acuerdos de más de un millón de dólares, con un crecimiento interanual superior al 150 % y un crecimiento de dos dígitos en acuerdos superiores a 200.000 dólares.

El sistema APA tiene una tasa de adhesión del 38 % en nuestra base instalada, junto con un crecimiento interanual del 90 % en las reservas.

avanzado sistema APA está ganando reconocimiento entre las empresas, lo que las impulsa a cambiar de la competencia, incluida una de las empresas de informática personal más grandes del mundo. Los clientes y socios que utilizan nuestro sistema APA han ejecutado un total de 655.000 agentes de IA.

La obligación de rendimiento restante (RPO) aumentó un impresionante 30 %, lo que refleja la sólida demanda de los clientes y el impulso a largo plazo de los ingresos.

Cerramos el ejercicio fiscal con una posición financiera fortalecida, impulsada por un crecimiento del saldo de caja y un mayor flujo de caja libre.

"Automation Anywhere se ha consolidado rápidamente como líder en automatización de procesos agénticos, impulsando la empresa autónoma, lo cual no es una visión lejana; es una realidad presente", afirmó Mihir Shukla, fundador y consejero delegado de Automation Anywhere. "Lograr nuestro mayor trimestre de reservas no GAAP en la historia de la compañía, superando las previsiones de EBITDA, refuerza la solidez de nuestro modelo de negocio y la creciente demanda de nuestro sistema APA en todo el mundo y en sectores clave. A diferencia de quienes hablan de las futuras posibilidades de la IA, APA ya está aquí, transformando sectores e impulsando un impacto medible. Nos comprometemos a liderar esta transformación y a seguir aportando valor tangible a nuestros socios y clientes".

Durante años, la automatización robótica de procesos (RPA) ha ayudado a las empresas a comenzar su transformación digital y automatizar hasta el 40 % de sus tareas. Para ayudar a las empresas a acelerar su proceso de adopción de IA y ejecutar procesos complejos de forma autónoma, Automation Anywhere creó la categoría de Agentic Process Automation (APA), que se basa en el legado de la compañía como líder en RPA e impulsa la evolución de la empresa autónoma. APA permite a las empresas orquestar equipos de agentes de IA, bots, API y personas en diversas aplicaciones y plataformas en la nube, utilizando grandes modelos de lenguaje. El sistema APA transforma radicalmente las operaciones comerciales. Al integrar completamente la automatización impulsada por IA, las empresas pueden reducir significativamente las cargas de trabajo manuales, mejorar la precisión y agilizar los procesos. Este cambio permite a su fuerza laboral centrarse en iniciativas estratégicas de alto impacto.

Otros aspectos destacados del año fiscal 2025:

Reconocimiento de ls industria: Automation Anywhere fue nombrada líder en The Forrester Wave™: Software de automatización centrado en tareas, cuarto trimestre de 2024.

Automation Anywhere fue nombrada líder en The Forrester Wave™: Software de automatización centrado en tareas, cuarto trimestre de 2024. Premios y reconocimientos : Automation Anywhere fue reconocida en la lista Top Loved Workplaces de América, publicada por Newsweek y desarrollada por Most Loved Workplace. Ganadora del premio Fast Company World Changing Ideas 2024 en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa.

: Automation Anywhere fue reconocida en la lista Top Loved Workplaces de América, publicada por Newsweek y desarrollada por Most Loved Workplace. Ganadora del premio Fast Company World Changing Ideas 2024 en la categoría de Responsabilidad Social Corporativa. Alianzas estratégicas: Anunciadas en el Foro Económico Mundial de Davos en enero de 2025, Automation Anywhere y PwC India reforzaron su colaboración integrando las capacidades avanzadas de los agentes de IA en la Suite de Gestión Inteligente del Gasto (ISMS) patentada de PwC India.

Anunciadas en el Foro Económico Mundial de en enero de 2025, Automation Anywhere y PwC India reforzaron su colaboración integrando las capacidades avanzadas de los agentes de IA en la Suite de Gestión Inteligente del Gasto (ISMS) patentada de PwC India. Innovación de productos: La compañía presentó su nuevo sistema APA, que incorpora modelos de proceso GenAI de segunda generación y agentes de IA para tareas cognitivas complejas. Esto incluye nuevas soluciones como AI Agent Studio para crear agentes de IA autónomos personalizados, Automator AI con Generative Recorder y Autopilot mejorado, automatización de documentos mejorada y la integración de Automation Co-Pilot conversacional con Amazon Q.

El cuarto trimestre y el año fiscal de Automation Anywhere finalizaron el 31 de enero de 2025. Como empresa privada, Automation Anywhere no divulga información financiera detallada.

Acerca de Automation Anywhere

Automation Anywhere es líder en automatización de procesos agénticos y se guía por su visión de impulsar el futuro del trabajo liberando el potencial humano a través de la automatización. Más información en www.automationanywhere.com

Forrester no respalda ninguna empresa, producto, marca ni servicio incluido en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a nadie seleccionar productos o servicios de ninguna empresa o marca basándose en las calificaciones incluidas en dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el criterio del momento y están sujetas a cambios. Para más información, consulte la objetividad de Forrester aquí.

