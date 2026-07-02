Del automóvil a la defensa; el giro que está redefiniendo la industria europea según CYP Core - CYP Core

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de julio.- En este contexto, comienza a consolidarse una tendencia que va más allá de movimientos puntuales: la creciente convergencia entre la industria de la automoción y el sector de la defensa. Para CYP Core, esta aproximación responde a una evolución lógica del tejido industrial europeo, que puede aprovechar capacidades tecnológicas, procesos productivos y conocimientos especializados ya desarrollados en la automoción para dar respuesta a las nuevas necesidades estratégicas y de seguridad que afronta Europa.

ReArm Europe: el nuevo acelerador industrial

El plan ReArm Europe ha marcado un punto de inflexión en la estrategia industrial del continente. Con inversiones previstas de gran escala hasta 2030, la defensa se posiciona como uno de los principales motores de crecimiento y reindustrialización en Europa.

Este impulso no se limita a los grandes contratistas militares, sino que impacta directamente en la base industrial del continente. La necesidad de reforzar capacidades tecnológicas, productivas y de suministro está generando una apertura clara hacia nuevos proveedores industriales.

En este movimiento, la automoción parte con una ventaja competitiva evidente. La experiencia acumulada en fabricación en serie, electrónica avanzada, automatización, gestión de calidad y optimización de procesos encaja de forma natural con las exigencias del sector defensa.

Los primeros en moverse son los grandes. Ficosa, uno de los tier-1 más relevantes de España, que ha firmado recientemente un acuerdo con Indra en el desarrollo de sistemas avanzados para vehículos militares, mientras Antolin o CIE Automotive exploran nuevas líneas de diversificación vinculadas a la seguridad y la defensa. A nivel europeo, incluso compañías como General Dynamics refuerzan este ecosistema industrial interconectado.

El punto de convergencia con CIAC: el papel del ecosistema industrial catalán



En este nuevo contexto, las tecnologías duales se consolidan como el punto de conexión natural entre ambos sectores. Son soluciones desarrolladas en entornos civiles o industriales que encuentran aplicación directa en ámbitos estratégicos como la defensa, la seguridad o la movilidad avanzada.

No se trata de crear nuevas capacidades desde cero, sino de reorientar las existentes: ingeniería de sistemas, simulación, visión artificial, conectividad, automatización o análisis de datos.

En Cataluña, el Clúster d'Indústries de l'Automoció de Catalunya (CIAC) lleva tiempo impulsando esta convergencia. Y en su última edición del Míting d'Auto —el evento de referencia del sector en la región—, el clúster reconoció a las empresas que mejor están materializando este salto con sus Premios en Tecnologías Duales.

El galardón en esta categoría recayó en CYP Core y su proyecto TECHDUAL.

CYP Core: la ingeniería catalana que abre camino

CYP Core ha sido reconocida con el Premio a las Tecnologías Duales del CIAC por su proyecto TECHDUAL.

CYP Core es una PYME de ingeniería con sede en Cataluña, con una trayectoria consolidada en el sector de la automoción, donde ha desarrollado proyectos centrados en la optimización de procesos, el rediseño operativo y la aplicación de ingeniería de datos para mejorar el rendimiento industrial.

TECHDUAL representa la evolución natural de esa experiencia. Un proyecto que traslada capacidades desarrolladas en entornos industriales hacia aplicaciones en el ámbito de la defensa, donde la complejidad operativa, la integración de sistemas y la toma de decisiones en entornos críticos adquieren una nueva dimensión.

Detrás del proyecto hay simulación, análisis e ingeniería aplicada, pero sobre todo una forma de trabajar basada en la colaboración, la iteración y la resolución de problemas complejos en entornos industriales exigentes.

La compañía ya ha iniciado conversaciones con Indra en el marco de esta línea de colaboración. No como un experimento, sino como el siguiente paso natural de una empresa que ha sabido leer el momento.

"Este premio nos hace especial ilusión porque reconoce una forma de trabajar en la que creemos mucho: colaborar, innovar y aplicar tecnología donde realmente puede generar impacto", destacan desde CYP Core.

Un win-win que el sector no puede permitirse ignorar

Lo que está ocurriendo no es una transición coyuntural, sino una reconfiguración estructural del modelo industrial europeo.

La automoción no está desapareciendo, sino redefiniendo su papel dentro del ecosistema industrial. Y en ese proceso, muchas de sus capacidades encuentran un encaje natural en la defensa, un sector en crecimiento que demanda precisamente aquello que la automoción lleva décadas perfeccionando.

La industria de defensa, por su parte, encuentra en el tejido industrial europeo —y especialmente en los proveedores de automoción— una base sólida de conocimiento técnico, capacidad productiva y escalabilidad.

El resultado es una convergencia progresiva entre ambos mundos, donde la colaboración entre actores industriales será clave para determinar quién lidera la próxima etapa del desarrollo europeo.

El reconocimiento a proyectos como TECHDUAL no es una excepción, sino un indicador claro de hacia dónde se está moviendo la industria.

Las empresas del automóvil como CYP Core que antes comiencen a construir puentes hacia la defensa serán las que lideren la próxima etapa industrial. El resto tendrá que correr para alcanzarlas.

CYP Core es una empresa de ingeniería industrial especializada en automoción e industria avanzada, con sede en Cataluña. Su proyecto TECHDUAL fue galardonado con el Premio a las Tecnologías Duales en la última edición del Míting d'Auto del CIAC (Clúster d'Indústries de l'Automoció de Catalunya).

Contacto

Emisor: David Viñas, CEO de CYP Core

Contacto: David Viñas, CEO de CYP Core

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