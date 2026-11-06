Una autónoma cancela 17.978 € con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad en Palma de Mallorca - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Palma de Mallorca, 6 de noviembre.- 17.978 euros es la cantidad de deuda que ha conseguido cancelar una mujer de Palma de Mallorca (Islas Baleares) después de que su proyecto empresarial no alcanzara la rentabilidad esperada. La afectada había emprendido una tienda ecológica, pero las dificultades para cubrir los gastos del establecimiento terminaron comprometiendo su economía.

Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la gestión de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido que obtenga el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), poniendo fin a una situación de sobreendeudamiento que tampoco pudo resolver cuando comenzó a trabajar por cuenta ajena.

Una tienda ecológica cuyos ingresos no alcanzaban para mantenerla abierta

Los abogados de Repara tu Deuda explican que la insolvencia comenzó mientras la afectada desarrollaba su actividad como autónoma al frente de un comercio de productos ecológicos. Según señalan, el establecimiento “no generó las ganancias suficientes para cubrir los gastos operativos”, circunstancia que provocó la acumulación de facturas impagadas.

Para intentar atender esos compromisos, solicitó préstamos bancarios, aunque la falta de rentabilidad persistió y finalmente tuvo que cesar su actividad comercial. Los letrados añaden que, tras el cierre, buscó una alternativa laboral y aceptó contratos temporales, pero los salarios percibidos “no han sido suficientes para asumir las cuotas reclamadas por los acreedores”. Así, el cambio al trabajo por cuenta ajena no logró compensar las dificultades económicas que arrastraba desde su etapa como emprendedora.

Una ley que también responde a las dificultades de quienes emprenden

Repara tu Deuda fue uno de los despachos pioneros en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, vigente desde 2015 y con antecedentes en mecanismos internacionales como el Fresh Start estadounidense. Aunque el caso de Palma de Mallorca está relacionado con una iniciativa empresarial que no prosperó, los perfiles que pueden acogerse a esta legislación son muy variados: empresarios cuyos negocios no dieron los resultados deseados, personas que atraviesan circunstancias laborales complicadas, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos para adquirir una vivienda o personas divorciadas que han sufrido un deterioro de su economía. Todos ellos pueden encontrar en esta normativa una vía para afrontar sus obligaciones cuando cumplen los requisitos establecidos.

Precisamente por la diversidad de situaciones, el despacho realiza un análisis previo totalmente gratuito junto con cada interesado para determinar si reúne las condiciones necesarias para acceder al mecanismo. Cuando considera que el procedimiento no es viable, se lo comunica directamente para evitarle una inversión innecesaria de tiempo y dinero.

Esta labor de asesoramiento se complementa con otra de sus especializaciones: la defensa de los derechos de los consumidores, mediante la revisión de contratos de tarjetas de crédito, revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas.

El caso de Palma de Mallorca refleja que un negocio que no prospera no tiene por qué determinar el futuro de quien decidió emprender. La Ley de Segunda Oportunidad ofrece una respuesta legal para que las dificultades económicas de una etapa no impidan recuperar la estabilidad y construir otra diferente.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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