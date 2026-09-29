Autónoma de Madrid (Comunidad de Madrid) cancela 536.141 € con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de septiembre.- 536.141 euros es la cantidad de la que ha quedado exonerada una mujer de Madrid mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la tramitación de esta normativa, ha gestionado el procedimiento que ha permitido obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Una enfermedad alteró una trayectoria profesional iniciada en 1992

La afectada comenzó a trabajar por cuenta propia en abril de 1992 y también fue administradora de varias empresas. Con los años, la llegada de grandes franquicias a la zona donde desarrollaba sus negocios redujo la facturación, aunque consiguió sostener la actividad mediante diferentes reestructuraciones.

Los abogados de Repara tu Deuda sintetizan que el punto de inflexión llegó a raíz de un problema personal. En 2007 enfermó y, al no poder estar presente con la misma frecuencia en sus clínicas, disminuyó el volumen de pacientes. Ese año se asoció con una empresa bajo un modelo de franquicia que supuso una descapitalización, pero que consideró “la única alternativa” para compatibilizar su estado de salud con la continuidad del negocio.

A partir de entonces comenzaron los retrasos en algunos pagos, aunque trataba de mantener sus compromisos “haciendo los equilibrios necesarios”. Desde enero de 2009 ya no podía acudir a la clínica y, según explican los letrados, a los impagos de algunos pacientes se sumaron otros que “no querían seguir con los tratamientos” ante su ausencia. La situación desembocó en una quiebra técnica ese mismo año y, finalmente, en el cierre del centro en mayo.

La afectada permaneció de baja por enfermedad hasta abril de 2010 y ya no podía responder a los préstamos contraídos. Parte de esas obligaciones procedían de la apertura de una clínica dental en 2004 y de la posterior inversión en la franquicia. A ellas se añadió un aval compartido con su exmarido. Desde Repara tu Deuda recuerdan que “no contaba con que iba a estar enferma” ni con que esa circunstancia le impediría mantener el nivel de trabajo necesario para sacar adelante sus proyectos.

Una segunda oportunidad cuyo alcance ha evolucionado

Repara tu Deuda Abogados gestiona la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015. Su aplicación puede permitir la cancelación total de las obligaciones exonerables y producir otros efectos relevantes según cada expediente, como la suspensión de embargos en nómina, el cese de las reclamaciones telefónicas o la eliminación de los datos de registros de morosidad como ASNEF. También puede repercutir sobre los avalistas cuando concurren las circunstancias legales correspondientes.

El alcance de esta herramienta resulta especialmente significativo cuando entre las cargas económicas aparecen créditos públicos. La evolución normativa y la jurisprudencia europea han abierto posibilidades de exoneración para determinadas cantidades adeudadas a Hacienda y la Seguridad Social, sujetas a los límites y requisitos establecidos legalmente. Así, la deuda pública ha dejado de quedar completamente al margen del mecanismo, aunque su tratamiento no es idéntico al de las obligaciones privadas.

Las opiniones de clientes de Repara tu Deuda reflejan, además, aspectos que van más allá del resultado judicial. Algunos destacan que los profesionales explican “paso a paso” el recorrido legal y ayudan con la documentación; otros ponen el acento en el acompañamiento recibido durante una tramitación que puede prolongarse por los tiempos de la justicia.

En este caso, años de actividad profesional terminaron condicionados por una enfermedad que la afectada no podía prever. Precisamente ahí cobra sentido la Segunda Oportunidad: ofrecer una respuesta legal cuando las circunstancias convierten compromisos asumidos en cargas imposibles de sostener.

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