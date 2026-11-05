Autónomos Pymes Asesoría Online SLP: tramitó el alta de más de 3.900 empresas y autónomos

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(Información remitida por la empresa firmante)

- La firma alcanza el hito en 2026 tras catorce años de actividad. La gran mayoría de las empresas constituidas son sociedades limitadas creadas online a través de la plataforma estatal CIRCE.

Madrid.— Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. ha superado en 2026 los 3.900 trámites de empresas constituidas y altas de autónomos desde su fundación en 2012. La gran mayoría son sociedades limitadas creadas de forma online a través de la plataforma estatal CIRCE, que según la ficha del PAE registra a fecha actual 3.960 altas de empresas y autónomos.

El hito reúne catorce años de actividad y refleja el peso de la constitución telemática en los expedientes del despacho. Con sede en Madrid y atención online en toda España, Autónomos Pymes ha desarrollado esta trayectoria como sociedad profesional de economistas y Punto de Atención al Emprendedor autorizado.

La SL online concentra la mayoría de las constituciones

La empresa desarrolla su actividad como sociedad profesional de economistas y Punto de Atención al Emprendedor autorizado. Su modelo de atención combina la gestión a distancia con el acompañamiento personal para crear una SL online, desde la preparación del expediente hasta la constitución.

La experiencia acumulada en estos años sitúa el asesoramiento profesional de cada sociedad como una parte esencial del proceso de constitución. Antes de firmar, los emprendedores deben definir la actividad, la participación de los socios y el órgano de administración, además de conocer las obligaciones que asumirán después.

La tramitación a través de CIRCE y el asesoramiento profesional forman parte del modelo utilizado por el despacho. La gestión telemática se acompaña de atención personal para preparar la documentación, coordinar el expediente, resolver las dudas de los emprendedores y definir de manera óptima todos los parámetros fiscales y mercantiles de cada proyecto emprendedor.

"Nuestro trabajo se centra en que el emprendedor entienda qué está creando, cuánto le cuesta y qué necesitará después. La atención online debe ahorrar desplazamientos sin perder el trato personal". — Juan Carlos Romero Muñoz, Socio Director de Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P.

De la primera sociedad a la organización de un grupo

Además de la creación de sociedades limitadas, el despacho aborda la planificación de grupos empresariales. Su información sobre la sociedad holding en España explica qué cuestiones deben estudiarse cuando un empresario participa en distintas compañías o proyecta nuevas inversiones.

Una holding posee y gestiona participaciones en otras compañías. Su planteamiento abre cuestiones diferentes a las de una primera constitución: cómo coordinar la propiedad de varios negocios, preparar nuevas inversiones o establecer reglas para la continuidad de un grupo.

En este ámbito, la posición del despacho parte del análisis previo. Incorporar una sociedad adicional exige valorar su función, sus costes y sus obligaciones. La utilidad de la estructura y su tratamiento fiscal dependen de las circunstancias concretas y de los requisitos aplicables.

El balance de 2026 reúne así la experiencia acumulada desde 2012 en la constitución de empresas, mayoritariamente SL online, y la actividad de asesoramiento que acompaña a empresarios en distintas etapas de sus proyectos.

Sobre Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P.

Fundada en 2012, es una sociedad profesional de economistas y Punto de Atención al Emprendedor autorizado, especializada en constitución de empresas, sociedades holding, fundaciones estatales y asesoría fiscal, contable, laboral y mercantil. Con sede en Madrid, tiene atención online en toda España.

La empresa también tiene acuerdos de colaboración con otros profesionales, contando con una red de despachos y otras gestorías colaboradoras que delegan en Autónomos Pymes Asesoría Online S.L.P. la creación de las empresas de sus clientes.

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JUAN CARLOS ROMERO MUÑOZ

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