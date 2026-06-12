La autora Belén Montero amplía la distribución nacional de 'Cloacas de lujo' - Editorial MONTDHARMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de junio.-

La autora Belén Montero impulsa la expansión nacional de la serie "Cloacas de lujo" y prepara el lanzamiento de "Lenguas de sangre".

La escritora española Belén Montero continúa consolidando la presencia de su serie de novela negra e investigación *Cloacas de lujo* en el mercado editorial nacional. Las novelas de la autora, publicadas por Editorial Montdharma, ya pueden solicitarse en librerías de toda España gracias a su distribución a través de LibrosCC y de la red logística de Logista Libros, lo que facilita su llegada a establecimientos de todo el territorio nacional.

La serie Cloacas de lujo se desarrolla dentro del género del thriller de investigación y la novela negra, abordando algunas de las realidades más oscuras, ocultas y controvertidas de la sociedad actual. Sus tramas exploran temas relacionados con la corrupción, los abusos de poder, las redes criminales, la trata de personas y aquellos mecanismos que operan lejos de la mirada pública.

A través de diferentes investigaciones, la saga construye un universo narrativo en el que los personajes se enfrentan a organizaciones complejas, intereses ocultos y situaciones que ponen a prueba sus convicciones personales. Cada entrega presenta una trama independiente, aunque conectada por la evolución de sus protagonistas y por una visión común centrada en la búsqueda de la verdad.

La serie está formada actualmente por las novelas Cloacas de lujo. Caso Ciru y La Dosis, títulos que han permitido a la autora desarrollar una línea narrativa basada en el suspense, la investigación criminal y la exploración de conflictos humanos vinculados a la ambición, el poder y las consecuencias de determinadas decisiones.

Paralelamente, Belén Montero trabaja en la próxima entrega de la saga, titulada Lenguas de sangre, una nueva novela que continuará ampliando el universo de Cloacas de lujo. La obra profundiza en una investigación criminal marcada por secretos, poder e intereses cruzados, y plantea una inquietante pregunta: ¿Qué ocurre cuando quienes deberían proteger a la sociedad forman parte del problema?

Con la incorporación de sus novelas a los principales canales de distribución librera y la preparación de un nuevo lanzamiento, la autora sigue desarrollando una serie que combina investigación, suspense y altas dosis de adrenalina a través de historias inspiradas en fenómenos que, pese a permanecer frecuentemente ocultos, podrían formar parte de la realidad contemporánea.

Las obras de Belén Montero ya pueden solicitarse en librerías de toda España y/o mediante los canales habituales de distribución profesional de LibrosCC , Logista Libros. Y también Amazon.

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