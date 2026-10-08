AUWELT Group; el capital humano en el centro del nuevo marketing - AUWELT GROUP LTD

(Información remitida por la empresa firmante)

Formación, liderazgo, comunicación y desarrollo de redes comerciales. La visión de AUWELT Group y de su fundador, Michele La Porta, parte de una idea: en la era de la inteligencia artificial, la tecnología puede multiplicar las oportunidades, pero son las personas quienes las convierten en resultados.

Madrid, 8 de octubre de 2026.- El marketing ha cambiado con la llegada de la inteligencia artificial, la automatización y las redes sociales. Hoy, cualquier profesional puede comunicarse con miles de personas y acceder a mercados internacionales, pero conseguir credibilidad y confianza resulta cada vez más difícil.

En este contexto se desarrolla la filosofía de AUWELT Group, que integra formación, marketing y desarrollo comercial. Su fundador, Michele La Porta, defiende que antes de construir grandes organizaciones es necesario formar mejores profesionales.

Podemos tener el mejor producto, la mejor tecnología y una estrategia de marketing perfecta. Pero, al final, siempre existe una persona que debe ser capaz de crear una relación con otra persona.

Michele La Porta: de la consultoría a la formación

La Porta llega al mundo de la formación después de una trayectoria profesional desarrollada entre las finanzas, la consultoría y la gestión de estructuras comerciales. Licenciado en Economía y con una formación posteriormente ampliada en el ámbito de la gestión empresarial y las finanzas corporativas, ha trabajado en el sector bancario y de la consultoría financiera antes de dedicarse al desarrollo de proyectos empresariales y redes profesionales en distintos mercados europeos.

Paralelamente a su trayectoria directiva, ha profundizado en disciplinas relacionadas con la comunicación, el coaching y la Programación Neurolingüística, incorporando progresivamente estas herramientas a su actividad formativa.

De esta combinación entre economía, ventas, comunicación y crecimiento personal nace una parte importante de la filosofía de AUWELT.

No se trata de formación teórica como un fin en sí mismo, sino de formación aplicada al mundo profesional. Siempre he considerado la formación una inversión y no un coste. Pero debe producir un cambio concreto. Si después de un curso una persona conoce diez conceptos nuevos, pero sigue comportándose exactamente igual que antes, hemos transmitido información, no necesariamente generado crecimiento.

Antes del marketing está la persona

Esta es probablemente una de las diferencias más interesantes del enfoque propuesto por AUWELT.

El marketing tradicional suele partir del producto: características, precio, posicionamiento, comunicación y distribución. AUWELT intenta partir de un punto anterior. De la persona que deberá representar ese producto, esa empresa o ese servicio.

La comunicación eficaz, el liderazgo, la capacidad de relacionarse, la gestión de objetivos y las competencias comerciales se convierten así en elementos conectados entre sí. Porque un profesional puede conocer perfectamente aquello que vende y no ser capaz de comunicar su valor.

Puede disponer de miles de contactos sin contar con una verdadera red profesional. Y puede disponer de las tecnologías de marketing más avanzadas sin conseguir generar confianza.

PNL, comunicación y liderazgo

Dentro de este planteamiento también tienen cabida herramientas procedentes del coaching y de la Programación Neurolingüística.

El objetivo no es sustituir las competencias técnicas, sino trabajar sobre la forma en la que el profesional comunica, organiza sus objetivos, interpreta las relaciones y afronta el proceso comercial.

Para La Porta, el punto central sigue siendo la capacidad de comprender al interlocutor. La venta no debería comenzar por la necesidad de vender algo. Debería empezar por la capacidad de escuchar. Primero comprendo el problema y después puedo entender si realmente dispongo de una solución. Cuando se invierte este proceso, el cliente percibe inmediatamente la diferencia.

Una filosofía que lleva a interpretar la venta no como una simple transacción, sino como la consecuencia de un proceso más amplio:

escucha, comprensión, competencia, relación y confianza.

El marketing en la economía de la confianza

El consumidor contemporáneo dispone de una cantidad de información sin precedentes.

Puede comparar empresas, profesionales, precios, opiniones y alternativas incluso antes de entrar en contacto con quien vende.

La consecuencia es evidente: atraer la atención ya no es suficiente.

Es necesario construir reputación. Para AUWELT, el marketing no se limita, por tanto, exclusivamente a la publicidad, las redes sociales o la generación de leads.

Marketing también significa identidad profesional, posicionamiento, comunicación y capacidad para construir relaciones a lo largo del tiempo.

Y es precisamente aquí donde la formación y el marketing acaban convirtiéndose en dos partes de un mismo modelo.

Un profesional formado comunica mejor. Una mejor comunicación facilita la relación. Una relación creíble genera confianza. Y la confianza puede transformarse en una oportunidad comercial.

De network a comunidad profesional

Para La Porta, el valor de una red no depende solo de su tamaño, sino de lo que sus miembros comparten. Una red se convierte en una verdadera comunidad profesional cuando existe una cultura común, formación, herramientas, objetivos e identidad profesional. La formación ayuda así a crear un lenguaje común y una cultura empresarial.

Esta visión cobra aún más relevancia con la llegada de la inteligencia artificial. La tecnología puede automatizar tareas y procesos, pero también desplaza el valor hacia capacidades como pensar, decidir, comunicar, negociar y generar confianza.

El profesional del futuro no tendrá que competir contra la IA, sino aprender a utilizarla y combinarla con sus propias capacidades.dera competencia probablemente se producirá entre quienes sepan integrar la tecnología y las capacidades humanas y quienes sigan considerándolas dos mundos separados.

Formación permanente y resultados

Las tecnologías, los mercados y los modelos de negocio cambian cada vez más rápido, por lo que la formación ya no puede limitarse a una etapa previa al trabajo. Trabajar y seguir aprendiendo se convierten en procesos simultáneos, una idea sobre la que AUWELT busca construir un ecosistema de formación, crecimiento personal y desarrollo comercial.

Su filosofía puede resumirse en una secuencia: Persona → Formación → Competencia → Comunicación → Relación → Confianza → Oportunidad → Resultado.

Porque detrás de cada organización hay personas y, detrás de cada relación comercial duradera, existe un determinado nivel de confianza.

El marketing del futuro parte de las personas

Los productos, las tecnologías y las estrategias pueden replicarse. Lo que resulta mucho más difícil de copiar es una cultura y, sobre todo, una red de profesionales preparados y capaces de construir relaciones.

En este punto, formación y marketing dejan de ser disciplinas separadas: la tecnología amplifica, el marketing comunica y la formación desarrolla competencias, pero son las personas quienes convierten estos elementos en valor.

Como resume Michele La Porta, esta es la filosofía de AUWELT Group: No queremos simplemente enseñar a las personas a vender más. Queremos ayudarlas a convertirse en mejores profesionales.

En una economía cada vez más digital y automatizada, el marketing del futuro será más tecnológico, pero su punto de partida seguirá siendo profundamente humano.

Contacto

Emisor: AUWELT GROUP LTD

Contacto: AUWELT GROUP LTD

Número de contacto: +34123456789