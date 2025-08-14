(Información remitida por la empresa firmante)

-AVAIO Digital alcanza un importante hito de desarrollo en el centro de datos de Algete (Madrid, España) totalmente equipado y preparado para IA

Se ha asegurado la energía y se han obtenido los derechos para desarrollar un nuevo campus de centro de datos de 64 MW, preparado para IA, en el corazón del corredor digital de Madrid, impulsando el desarrollo regional y de personal en uno de los mercados de centros de datos de mayor crecimiento de Europa

MADRID, 14 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- AVAIO Digital se complace en anunciar su primer centro de datos en España, estratégicamente ubicado en la localidad de Algete, en la Comunidad de Madrid. La ubicación del proyecto en el corredor norte de la capital española lo sitúa en el corazón del corredor tecnológico madrileño. Esta inversión de capital de 650 millones de euros contribuirá a impulsar el rápido crecimiento del sector tecnológico español, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo profesional en la región y aprovechando la enorme oferta laboral de Madrid. Se prevé la creación de más de 500 puestos de trabajo durante la construcción y unos 50 puestos adicionales in situ una vez que el proyecto esté en funcionamiento.

Mark McComiskey, consejero delegado de AVAIO Digital declaró, "Madrid es un centro europeo líder en computación en la nube y desarrollo de IA, y nos complace asociarnos con el Ayuntamiento de Algete para realizar una inversión significativa en la expansión de la infraestructura digital y energética de la región. España ofrece una oportunidad única para que los hiperescaladores expandan rápidamente su presencia digital, cerca de los mercados de centros de datos consolidados, de forma altamente sostenible."

El proyecto Algete Data Hub consiste en un nuevo centro de datos de hiperescala (AVAIO Digital Scorpio) con un diseño flexible, capaz de soportar aplicaciones tanto de computación en la nube como de IA. El proyecto ha asegurado 56,3 MW de energía limpia con Iberdrola, líder español en generación y transmisión de energía, que se suman a los 8 MW iniciales para los que se ha firmado un acuerdo de interconexión con Iberdrola, con entrega a partir de 2028. El centro de datos de Algete ofrecerá conectividad de baja latencia a los clústeres de centros de datos clave de Alcobendas y Alcalá de Madrid y a la red nacional de fibra, lo que permitirá la conexión directa con los principales mercados de centros de datos de España, Europa continental y, a través de los múltiples puntos de aterrizaje de cables submarinos de España, a los mercados internacionales.

El centro de datos de Algete exhibirá una arquitectura de primer nivel en un emplazamiento bien aislado de las zonas residenciales. El desarrollo de las instalaciones utilizará un diseño inteligente y sostenible, recuperación de agua de lluvia, energía solar en la azotea y un sistema de refrigeración por aire flexible y eficiente en el uso del agua.

Pedro Blanco, director de proyectos en España de AVAIO Digital, señaló: "Este proyecto contribuye a consolidar el eje norte de centros de datos de Madrid y a la posición emergente de Algete como centro de datos. El diseño sostenible de AVAIO permitirá la reurbanización de un antiguo polígono industrial de forma respetuosa con el medio ambiente. Estamos muy entusiasmados con este importante hito de desarrollo."

AVAIO Digital Scorpio forma parte de la creciente cartera de proyectos a gran escala de AVAIO Digital en Estados Unidos y Europa Occidental. AVAIO Digital ha obtenido más de 2 GW de energía de empresas de servicios públicos en campus del norte de California, Virginia, Arkansas y Misisipi, y está trabajando para alcanzar su capacidad máxima con casi 450 MW disponibles para 2027. El enfoque de la compañía en la generación de energía detrás del medidor, las prácticas sostenibles y el diseño innovador la posicionan como líder en la próxima generación de infraestructura de centros de datos.

Acerca de los socios de AVAIO Digital:

AVAIO Digital es un desarrollador y operador de centros de datos sostenibles de última generación que ofrece soluciones flexibles, a gran escala, personalizadas y con carcasas de alta potencia para clientes de centros de datos de IA, HPC e hiperescaladores. De propiedad privada, sus líderes cuentan con una amplia experiencia en el desarrollo, la construcción y la operación de centros de datos, activos de energías renovables y tradicionales, y otras infraestructuras de misión crítica. Puede encontrar más información en http://www.avaiodigital.com

