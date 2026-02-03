Un avance tecnológico: Navimow presenta su línea de cortacéspedes robóticos más avanzada (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Desde jardines residenciales hasta grandes espacios comerciales, Segway Navimow ha desarrollado una gama completa que integra las tecnologías de automatización más avanzadas. Diseñado para superar las principales deficiencias de los productos existentes en el mercado, el resultado es un césped impecable, independientemente de las limitaciones del terreno.

PARÍS, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow , la marca número 1 del mundo en ventas de cortacéspedes robóticos inalámbricos* ha lanzado oficialmente su gama 2026, pionera en una nueva era en el cuidado preciso del césped con robots. Compuesta por seis innovadoras líneas de productos —Serie X4, Serie H2, i2 AWD, i2 LiDAR, i2 LiDAR Pro y Serie Terranox—, ofrece soluciones tecnológicamente avanzadas tanto para usuarios residenciales como profesionales.

Desarrollada para abordar los desafíos del mundo real, esta nueva generación de cortacéspedes robóticos busca superar las limitaciones actuales del mercado: dificultades en esquinas y pasillos estrechos, pérdida de señal bajo árboles, instalaciones complejas que requieren cables perimetrales o antenas, rendimiento limitado en pendientes y terrenos irregulares, y daños al césped durante las maniobras.

"El verdadero liderazgo tecnológico no reside en buscar especificaciones impresionantes, sino en si realmente puede servir a las personas e integrarse en sus vidas", afirmó George Ren, consejero delegado de Navimow. "Los productos recién lanzados son más que logros técnicos. Representan nuestra convicción fundamental de que la verdadera inteligencia debe ser fluida y la tecnología debe transmitir calidez. Basados en esta filosofía, nuestra misión siempre ha sido clara: enriquecer la vida a través de la innovación continua, mejorando las experiencias diarias de forma imperceptible pero profunda, brindando a los usuarios más tiempo, libertad y tranquilidad".

Nueva gama Navimow 2026: Facilidad de instalación y uso inigualable

Todos los robots cortacésped Navimow se instalan automáticamente con la función "dejar y cortar", sin necesidad de cable perimetral ni antena de repetición. Simplemente saque el robot de la caja, colóquelo sobre el césped y comenzará automáticamente a mapear la zona e interpretar las condiciones reales del césped.

Una vez generado el mapa interactivo, gracias a la función GeoSketch™, el cortacésped está listo para iniciar su ciclo de corte. Los usuarios pueden ver, ajustar y controlar el cortacésped con una precisión inigualable.

Definir hasta 120 zonas de corte virtuales o zonas prohibidas, como piscinas o parterres, es muy sencillo. Se puede programar una rutina de corte personalizada para cada mapa mediante un sencillo sistema de arrastrar y soltar.

Finalmente, para una experiencia manos libres aún más fluida, las funciones de control por voz redefinen la interacción entre el usuario y la máquina.

Tecnología inteligente para una experiencia excepcional

La gama Navimow alcanza un nuevo nivel de excelencia gracias a su arquitectura de navegación multimodal. El EFLS™ LiDAR+, un completo sistema de posicionamiento de triple fusión con IA, combina tres tecnologías: LiDAR de estado sólido de alta resolución, posicionamiento RTK de red de alta precisión y Visión, que proporcionan a los robots asistencia inteligente y garantizan una estabilidad excepcional.

Esta fusión permite que cada nuevo robot evalúe con precisión las condiciones reales del césped, ofreciendo una señal activa continua y alta precisión desde el primer día, incluso en entornos difíciles como zonas de sombra, pasillos estrechos o durante el corte nocturno.

En una iniciativa pionera, Navimow se sitúa entre las primeras empresas del sector en integrar la tecnología LiDAR de estado sólido, que no requiere piezas mecánicas móviles. Esta tecnología se basa en sistemas avanzados de conducción autónoma. Escanea el entorno a casi 200.000 puntos por segundo para generar una nube de puntos 3D ultradensa sin puntos ciegos, capturando cada detalle y garantizando una navegación excepcionalmente estable, día tras día. Al combinar LiDAR con la probada plataforma robótica de consumo de Navimow, la marca establece un nuevo referente en la automatización inteligente de jardines.

Diseñada para proteger el césped, la exclusiva tecnología Xero-turn™ AWD permite a los robots girar en el lugar sin dañarlo, excavar en la tierra ni dejar terrones. Gracias a un sistema de dirección activa, permite a los cortacéspedes realizar giros en U y giros cero ágiles sin rayar el césped. Por otro lado, el Sistema de Control de Tracción (TCS) de Navimow ajusta dinámicamente el par motor para evitar deslizamientos, garantizando una tracción constante en terrenos resbaladizos y con poca tracción.

Precisión, fiabilidad y seguridad

Para una tranquilidad total y una mayor protección antirrobo, los robots cuentan con cuatro niveles de seguridad, incluyendo rastreo GPS, alarma geolocalizada, alarma de ascensor y compatibilidad con la red "Buscar" de Apple, lo que permite localizar el robot incluso apagado o sin conexión. Cada producto incluye un módulo 4G integrado, compatible con rastreo GPS y conexión celular con alarma Geo-Fence, con al menos un año de suscripción incluida.

Serie Navimow X4: Una solución premium para grandes jardines residenciales

La serie Navimow X4 ha sido diseñada para grandes espacios verdes residenciales que requieren un corte intensivo, donde la potencia, la estabilidad y la precisión son esenciales.

El sistema Turf-Safe Xero-turn™ AWD del X4 le permite afrontar pendientes de hasta el 84 % (40 grados), una capacidad inigualable en el mercado de los robots cortacésped.

El X4 también está equipado con el sistema de corte MowMentum™, que incluye una amplia plataforma de corte con dos discos de corte equipados con 12 cuchillas reforzadas, dos motores de corte de 180 W y un algoritmo de corte inteligente combinado con EdgeSense™. Esta configuración garantiza una alta calidad de corte incluso con césped denso, grueso o alto, a la vez que asegura un acabado limpio y preciso de los bordes. Gracias a su ancho de corte ampliado de 430 mm, su mayor velocidad de desplazamiento y su sistema de carga ultrarrápido, el X4 ofrece la máxima eficiencia para jardines grandes y corta 2.000 m en 8 horas.

La navegación se basa en la combinación de tecnologías Network RTK de triple frecuencia, VSLAM de 360° y odometría visual-inercial (VIO), lo que garantiza una precisión cartográfica centimétrica. El sistema EFLS™ NRTK elimina la necesidad de antenas físicas.

El X4 también es resistente al agua (IP66), compatible con la función Buscar de Apple y se integra a la perfección con sistemas de hogar inteligente como Google Home y Amazon Alexa.

Está disponible en tres modelos: el X420 (recomendado para áreas de 2.000 m), el X430 (recomendado para áreas de 3.000 m) y el X450 (recomendado para áreas de 5.000 m).

Serie Navimow H2: Precisión de vanguardia para céspedes complejos

La serie Navimow H2 está diseñada para usuarios que buscan la máxima precisión y fiabilidad para el mantenimiento de céspedes complejos. Incorpora el sistema EFLS™ LiDAR+, que combina LiDAR, posicionamiento RTK en red y visión en una arquitectura de navegación de triple fusión.

Capaz de cambiar de modo de posicionamiento en tan solo 20 milisegundos, el sistema EFLS™ LiDAR+ garantiza un funcionamiento ininterrumpido en cualquier entorno, incluso bajo árboles, en pasajes estrechos y de noche. El H2 detecta obstáculos de tan solo 1 cm, identifica más de 200 tipos de objetos y ofrece una estabilidad óptima en pendientes de hasta el 45 % (24°), gracias a sus funciones Terrain Adapt y al Control Electrónico de Estabilidad (ESC).

La gama H2 está disponible en cuatro modelos, diseñados para superficies de césped de entre 600 m y 3.000 m.

Navimow i2 AWD - La opción de nueva generación y alta calidad para un corte inteligente y adaptable a cualquier terreno

El Navimow i2 AWD incorpora la tecnología Xero-turn™ AWD a jardines residenciales pequeños, convirtiéndolo en el único robot cortacésped con tracción total de su categoría. Su sistema de tracción en las tres ruedas supera pendientes del 45 % (24 grados), mientras que sus algoritmos de Control Electrónico de Estabilidad (ESC) de calidad automotriz garantizan un funcionamiento estable y antideslizamiento para un corte superior en laderas. Esto le otorga al cortacésped una mayor capacidad para sortear obstáculos en terrenos irregulares y una excelente estabilidad en condiciones de barro o resbaladizo.

Su sistema AWD a demanda activa automáticamente la tercera rueda según las condiciones del terreno para optimizar el consumo de energía, ofreciendo hasta un 30 % de ahorro en comparación con la tracción total permanente.

La gama i2 AWD está disponible en dos versiones, recomendadas para áreas de césped de 500 m y 1.000 m.

Navimow i2 LiDAR e i2 LiDAR Pro: Potencia y precisión mejoradas para el mantenimiento diario del césped

Gracias a su LiDAR de alta precisión, el i2 LiDAR y el i2 LiDAR Pro integran la funcionalidad GeoSketch™, lo que permite la creación de mapas automáticos y una personalización intuitiva. Los usuarios pueden cortar el césped para capturar un mapa de su jardín y personalizarlo fácilmente: una experiencia de aplicación verdaderamente intuitiva.

Ambos modelos i2 cuentan con un robusto sistema de tracción en las tres ruedas, diseñado para terrenos difíciles. El i2 LiDAR Pro es líder en rendimiento, superando pendientes de hasta el 55 % (29°), mientras que el i2 LiDAR maneja un formidable 45 % (24°). Esto se traduce en una mayor capacidad de desplazamiento en condiciones difíciles, junto con una alta estabilidad en pendientes, barro o terreno resbaladizo.

Las gamas i2 LiDAR e i2 LiDAR Pro están disponibles en cinco versiones, diseñadas para áreas de césped de entre 800 m y 2.000 m.

Serie Navimow Terranox: La solución especializada de Navimow para uso profesional

Con la Serie Terranox de Navimow, Navimow da un gran paso estratégico al entrar oficialmente en el mercado de servicios profesionales. Diseñada para el mantenimiento de espacios verdes comerciales y profesionales, la Serie Terranox está diseñada para cubrir grandes extensiones de hasta 24.000 m. Equipada con tracción total, la Serie Terranox de Navimow combina robustez, eficiencia y facilidad de uso. Es capaz de cortar el césped equivalente a un campo de fútbol en un solo día.

Con el lanzamiento de estas nuevas líneas de productos, Segway Navimow ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento diseñadas para abordar los desafíos actuales del mercado, ofreciendo una visión unificada del cuidado automatizado del césped tanto para usuarios residenciales como profesionales.

