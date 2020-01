COMUNICADO: Avances en imagen pélvica, tema central del 12º Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzada

Publicado 30/01/2020 10:58:37 CET

- La imagen médica es pieza clave en más del 80% de los diagnósticos de cáncer de pelvis y próstata que se realizan actualmente

- Claudia de Molina, Clinical Scientist de TAC de Philips, presentará los beneficios de la TC espectral en relación a la mejora en la precisión de diagnósticos oncológicos

Madrid, 30 de enero de 2020. Philips, compañía líder en tecnología de la salud, apoyará el 12º Curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzadas que se realiza en Madrid durante el 30 y 31 de enero.

La imagen médica es pieza clave en más del 80% de los diagnósticos de cáncer de pelvis y próstata que se realizan actualmente.

Por ello el 12º curso de Técnicas de Imagen Médica Avanzadas reúne a expertos nacionales e internacionales para discutir el papel de las técnicas de imagen, con especial foco en la Resonancia Magnética (RM), en el diagnóstico y manejo terapéutico de los tumores de pelvis femenina, así como revisar las nuevas tendencias en imagen oncológica pélvica como es el uso de la TC espectral, radiómica o técnicas de aceleración con RM.

A su vez, el curso también tratará el papel de la RM en el diagnóstico, planificación prequirúrgica y seguimiento terapéutico del cáncer de próstata, con especial énfasis en el nuevo algoritmo diagnóstico derivado de la RM multiparamétrica y las biopsias dirigidas.

Profesorado HT

Entre el profesorado del curso, codirigido por el director científico de HT médica, el Dr. Antonio Luna, quien moderará las sesiones “Evaluación con imagen de la patología benigna en pelvis femenina” y “RM de próstata en la detección del cáncer clínicamente significativo”, cabe destacar:

El profesor Anwar Padhani, director de RM en el Centro de Cáncer de Mount Vernon en Londres y profesor de Imagen Oncológica en el Instituto de Investigación del cáncer (Londres). Además, forma parte del consejo ejecutivo de la Sociedad Internacional de Imagen del Cáncer (ICIS), sobre el papel de la RM en el cáncer de próstata y su inclusión en las guías clínicas.

Y Evis Sala. Imaging lead for the CRUK Cambridge Centre Integrative Cancer Medicine Theme. Professor of Oncological Imaging at the University of Cambridge, UK.

Sobre el papel de la RM y nuevas técnicas de análisis como la radiómica en el manejo de los tumores del aparato genital femenino (cervix, endometrio y ovario).

Más información: https://curso.imagenavanzada.es

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Con sede en Holanda, Philips ha registrado unas ventas de 18.100 millones de euros en 2018 y emplea a aproximadamente 77.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa.