AVANCES EN EL TRATAMIENTO, EL DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DESTACADOS EN EL CONGRESO INTERNACIONAL

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, July 20, 2023 /PRNewswire/ -- Nuevas investigaciones reportadas en el Alzheimer's Association International Conference ® (Congreso Internacional de la Alzheimer's Association, AAIC® por sus siglas en inglés, solo disponible en inglés) de 2023 cubrieron la amplitud de la investigación de la enfermedad de Alzheimer y la demencia, incluyendo los avances en el tratamiento, el diagnóstico temprano y preciso y nuestro entendimiento de los factores de riesgo del Alzheimer y otras demencias.

AAIC es el foro anual principal para la presentación y discusión de lo último de la investigación del Alzheimer y la demencia. El congreso de este año se llevó a cabo tanto virtualmente como en persona en Amsterdam, Netherlands y atrajo más de 10,000 asistentes y más de 3,000 presentaciones científicas.

Avances en tratamientos, resultados de ensayos clínicosLa Alzheimer's Association destacó los resultados de ensayos de intervenciones fármacos y no fármacos para la enfermedad de Alzheimer en AAIC 2023.

Datos nuevos y más completos fueron reportados en AAIC 2023 por Eli Lilly de la fase 3 del ensayo clínico de donanemab TRAILBLAZER-ALZ 2 en la enfermedad de Alzheimer temprana y asintomática. Con esta perspectiva más completa de los resultados de fase 3 de donanemab, vemos evidencia científica convincente adicional que remover beta amiloide completamente del cerebro se asocia con un retraso significativo de la progresión de la enfermedad en personas viviendo con Alzheimer temprano. Los resultados de este ensayo también ilustran aún más que iniciar tratamiento lo antes posible en el transcurso de la enfermedad permite la posibilidad de un efecto beneficial mayor, pero también que existe la potencialidad de retrasar la progresión de la enfermedad aún cuando el tratamiento se empieza más tarde. El progreso que hemos visto en esta clase de tratamientos, tanto como la diversificación de potenciales terapias nuevas en los últimos años, provee esperanza a los impactados por esta enfermedad devastadora.

Dos enfoques terapéuticos nuevos para el Alzheimer basados en la edición genética CRISPR (solo disponible en inglés) fueron reportados en AAIC. Uno pretende reducir el impacto del gen de riesgo del Alzheimer más fuerte conocido, APOE-e4. El otro procura reducir la producción de una proteína tóxica en el cerebro, beta amiloide, la cual es una característica del Alzheimer y el blanco de tratamientos recién aprobados. La tecnología CRISPR está haciendo la identificación de los blancos de fármacos más rápido con el objetivo de acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos, y construir plataformas para el desarrollo de tratamientos de la próxima generación.

Intervenciones no fármacos también fueron destacados en AAIC, incluyendo resultados del estudio Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders (Envejecimiento y evaluación de la salud cognitiva en personas mayores, ACHIEVE, por sus siglas en inglés) , el ensayo clínico aleatorio y controlado más grande para reducir el deterioro cognitivo a largo plazo en personas mayores. Aunque los resultados fueron negativos en la población total del estudio, la intervención auditiva retrasó el deterioro cognitivo en personas mayores con pérdida auditiva leve a moderada por 48% en un segmento especificado con anterioridad de la población del estudio consistiendo de 238 personas participando en un estudio observacional duradero de la salud cardíaca. La intervención de tres años incluyó el uso de aparatos auditivos, un "equipo de herramientas" auditivo e instrucción y asesoramiento contínuo con un audiólogo.

Las pruebas de sangre: la próxima frontera en el diagnóstico del Alzheimer Avances en la tecnología y la práctica reportados por primera vez en AAIC 2023 demuestran la simplicidad, transportabilidad y el valor diagnóstico de biomarcadores del Alzheimer basados en la sangre (solo disponible en inglés).

Investigadores de la Universidad de Gothenburg, Suecia reportaron resultados de una prueba sencilla de punción capilar que muestra promesa en la habilidad de detectar marcadores del Alzheimer usando una sola gota de sangre secada en cartas y enviados por la noche entre dos países, sin controles de temperatura ni refrigeración. Si es validada con investigación adicional, esta prueba podría ofrecer una opción rápida, no invasiva y económica que es tan sencilla que se puede administrar independientemente, o por cuidadores. Puede ser particularmente valioso para uso en zonas rurales o otras áreas con bajos recursos.

Un grupo investigador con la Universidad de Lund, Suecia condujo el primer estudio que examina el uso de marcadores del Alzheimer basados en la sangre en atención primaria y compararlos con la precisión diagnóstica de médicos de atención primaria. Una prueba de sangre fue 80% más precisa en la identificación de cambios relacionados con el Alzheimer — significativamente mejor que los médicos en el estudio que no tuvieron acceso a la prueba. Las pruebas de sangre para el Alzheimer tienen gran potencial para mejorar el diagnóstico temprano, la precisión diagnóstica y el tratamiento adecuado de personas con Alzheimer.

Nuevo uso de opiáceos y mortalidad entre adultos mayores con demencia El nuevo uso de opiáceos entre adultos mayores con demencia (solo disponible en inglés) se asocia con un riesgo de muerte significativamente aumentado, incluyendo un aumento once veces mayor en las primeras dos semanas, según investigaciones presentadas en AAIC 2023. Investigadores del Danish Dementia Research Centre (Centro de investigación de demencia danés) usaron datos de todas las personas de la edad de 65 años y mayores diagnosticados con demencia entre 2008 y 2018 en Dinamarca, incluyendo tanto a personas viviendo en casa como residentes de asilos de ancianos. De ese grupo, 42% de los diagnosticados con demencia redimieron una receta para un opiáceo en una farmacia.

Hallaron que el 33.1% de los participantes del estudio murieron dentro de 180 días después de iniciar su primera receta opiácea, comparado con 6.4% de los que no fueron expuestos a opiáceos. Después de ajustar para potenciales diferencias entre grupos, los investigadores hallaron un aumento de cuatro veces en el riesgo extra de muerte. El riesgo fue mayor durante los primeros 14 días, en cuando la mortalidad de todo opiáceo aumentó once veces. Estos hallazgos iniciales enfatizan la necesidad de la discusión entre el paciente, la familia y los médicos acerca de medicamentos para el dolor.

Estreñimiento crónico asociado con deterioro cognitivo Nuevas investigaciones demostrando la relación entre la salud intestinal y el cerebro (solo disponible en inglés) fueron revelados en AAIC. Un investigador de la Universidad de Massachusetts, Amherst halló que los individuos con estreñimiento crónico (evacuación cada tres días o más) tuvieron cognición significativamente peor, del equivalente a tres años cronológicos más de envejecimiento cognitivo, que los que tenían patrones de evacuación saludables.

Además, investigadores de la Universidad de Texas, San Antonio hallaron bacteria intestinal específica que es asociada con un riesgo aumentado de demencia, tanto como bacteria intestinal que podrá ser neuroprotectora. Investigaciones previas han conectado la salud y composición del microbioma intestinal, el cual es la comunidad de microorganismos que viven en nuestro tracto digestivo, con una variedad de otras funciones corporales vitales.

Primeras estimaciones nacionales de la prevalencia a nivel de condado de EE.UU. Las primeras estimaciones nacionales de la prevalencia de personas con demencia de Alzheimer a nivel de condado (solo disponible en inglés)— 3,142 condados estadounidenses en total — fueron reveladas en AAIC 2023. Investigadores del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago hallaron que las zonas del este y el sureste de los EE.UU tuvieron la prevalencia más alta de demencia de Alzheimer. Porcentajes más altos de personas mayores y negros e hispanos, todos grupos con un riesgo más alto de la enfermedad, pueden explicar la prevalencia elevada en esas regiones. Estos hallazgos pueden ayudar a guiar la asignación de recursos a programas de salud pública para individuos y familias afectadas por el Alzheimer en esas regiones.

El voluntariado en la tercera edad puede promover un cerebro sano Reportado por primera vez en AAIC 2023, investigadores de la Universidad de California, Davis examinaron los hábitos de voluntariado entre un población étnica y racialmente diversa de adultos mayores y hallaron que ser voluntario fue asociado con mejores calificaciones de referencia en pruebas de memoria, cognición y planificación (solo disponible en inglés). Los investigadores declararon que el voluntariado puede ser importante para una mejor cognición más tarde en la vida y podría servir como una intervención sencilla en adultos mayores para protegerse contra el Alzheimer y otras demencias.

Acerca del Congreso Internacional de la Alzheimer's Association® (AAIC®) El Congreso Internacional de la Alzheimer's Association (AAIC) es el encuentro de investigadores de todo el mundo más grande del mundo enfocado en el Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, AAIC sirve como un catalizador para generar nuevos conocimientos sobre la demencia y fomentar una comunidad de investigación vital y colegiada.

Página web de AAIC 2023 (solo disponible en inglés): www.alz.org/aaic/

Sala de prensa de AAIC 2023 (solo disponible en inglés): www.alz.org/aaic/pressroom.asp Etiqueta de AAIC 2023: #AAIC23

Acerca de la Alzheimer's Association® La Alzheimer's Association es una organización de salud voluntaria mundial dedicada a la atención, el apoyo y la investigación del Alzheimer. Nuestra misión es liderar el camino para terminar con el Alzheimer y todas las demencias — acelerando la investigación global, impulsando la reducción de riesgo y la detección temprana y optimizando el cuidado y apoyo de calidad. Nuestra visión es un mundo sin Alzheimer y todas las demás demencias. Visite alz.org o llame al 800.272.3900.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2155087/AAIC23_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/avances-en-el-tratamiento-el-diagnostico-y-estrategias-de-reduccion-de-riesgos-destacados-en-el-congreso-internacional-de-la-alzheimers-association-301881544.html