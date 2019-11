COMUNICADO: Avantor® y NIBRT colaboran en el avance del bioproceso

Publicado 08/11/2019 15:14:12 CET

Avantor® y NIBRT colaboran conjuntamente en el avance del bioproceso al abordar obstáculos en la producción downstream de anticuerpos monoclonales (Acm)

Los sistemas automáticos de dilución de Avantor se instalarán en el prestigioso centro de investigación y formación en bioproceso de NIBRT y se incorporarán al completo en su tecnología.

Respalda la creciente demanda de una mejor gestión de soluciones de amortiguación en los procesos de biofarma.

RADNOR, Pensilvania y DUBLÍN, 8 de noviembre 2019 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. y el instituto National Institute of Bioprocessing Research and Training (NIBRT) han anunciado hoy que trabajarán juntos para abordar los obstáculos de los procesos downstream en la preparación de soluciones de amortiguación en la producción de anticuerpos monoclonales (Acm). Como parte de la colaboración, Avantor® proporcionará sistemas automáticos de dilución para ofrecer experiencias prácticas al prestigioso centro de investigación y formación en bioproceso de NIBRT, dedicado a apoyar a la industria global de bioproceso. La tecnología de Avantor se incorpora al complemento en las capacidades de bioproceso de NIBRT.

https://mma.prnewswire.com/media/718849/avantor_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/718849/avantor_Logo.jpg]

El Doctor Ger Brophy, vicepresidente ejecutivo de producción en el sector biofarmacéutico de Avantor, comentó, "La demanda de productos biológicos terapéuticos ha aumentado y para ello necesitamos aumentar la productividad de la fabricación. Además, existe una presión significativa en el sector biofarmacéutico para reducir el coste global sin comprometer la seguridad y la calidad. Esto tiene como resultado iniciativas para mejorar la eficacia y aumentar la flexibilidad en las instalaciones de bioproceso. La gestión de soluciones de amortiguación es un proceso clave, ideal para la optimización".

Las soluciones de amortiguación son un componente vital cuando se produce y purifica Acm, y se utilizan de manera exhaustiva en la producción upstream y downstream. Actividades recientes en la optimización upstream han tenido como resultado un aumento de la producción, lo que pone presión en los recursos de purificación downtream. Además, la demanda de instalaciones de múltiples productos influye en la capacidad de preparación tradicional de soluciones de amortiguación.

La gestión de soluciones de amortiguación puede ayudar a aumentar la producción de bioproceso al reducir los obstáculos y costes downstream. La colaboración de Avantor con NIBRT ofrecerá formación en la gestión de soluciones de amortiguación a los líderes del sector para ayudar a mitigar los problemas downstream, lo que ayudará a que los nuevos tratamientos lleguen a los pacientes de forma más rápida y sean más económicos.

Dominic Carolan, director ejecutivo de NIBRT, declaró, "Esta colaboración mejora nuestra misión de ofrecer un centro de excelencia de investigación y formación de categoría mundial. Los técnicos y los profesionales se beneficiarán del acceso al conocimiento más novedoso de producción en bioproceso, y tecnología e innovación en gestión de soluciones de amortiguación. Nos alegra trabajar junto a Avantor para respaldar al sector biofarmacéutico".

"Nos enorgullece colaborar con NIBRT para avanzar la ciencia con innovación, formación y experiencia práctica con la última tecnología", añadió el Doctor Brophy.

Acerca Avantor

Avantor® es un proveedor global líder de productos vitales y servicios a clientes del sector de life science, tecnología avanzada y materiales aplicados. La compañía opera en más de 30 países y ofrece una extensa cartera de productos y servicios. VWR es nuestra marca canal, le ofrece una experiencia de compra integrada, fluida que se ha optimizado teniendo en cuenta como hacen negocios nuestros clientes. Ponemos en movimiento la ciencia para crear un mundo mejor. Para más información visita, www.avantorsciences.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2633723-1&h=1550028956&u...].

Acerca de NIBRT

El instituto National Institute for Bioprocessing Research and Training (NIBRT) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2633723-1&h=1203763381&u...(NIBRT)%26a%3DNational%252BInstitute%252Bfor%252BBioprocessing%252BResearch%252Band%252BTraining%252B(NIBRT)&a=National+Institute+for+Bioprocessing+Research+and+Training+(NIBRT)+]es un centro global de excelencia para la formación e investigación en fabricación biofarmacéutica. NIBRT se ubica en un centro de categoría mundial en Dublín, Irlanda. El centro se ha diseñado para replicar de cerca una fábrica de bioproceso con equipos modernos y permite a NIBRT ofrecer la formación y las soluciones de investigación de mayor calidad. La misión de NIBRT es respaldar el crecimiento y desarrollo de todos los aspectos del sector de fabricación biofarmacéutico.

Contacto regional con los medios de comunicación de Avantor Kristopher AkanaDirector, Comunicaciones Europa AvantorTfno.: +33 (0)6 60 11 12 19 Kristopher.Akana@avantorsciences.com[mailto:Kristopher.Akana@avantorsciences.com]

Contacto global con los medios de comunicaciónRobert DonohoeDirector sénior, Comunicaciones corporativas AvantorOficina: +1 610-386-6420Tfno.: +1 484-688-4730Robert.Donohoe@avantorsciences.com[mailto:Robert.Donohoe@avantorsciences.com]

Contacto con los medios de comunicación de NIBRTAlison QuinnJefa de marketing y comunicaciones NIBRTOficina + 353 1 215 8194Alison.Quinn@nibrt.ie[mailto:Alison.Quinn@nibrt.ie]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/718849/avantor_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2633723-1&h=3832997300&u...]

Sitio Web: http://www.avantorsciences.com/https://www.avantorsciences.c...