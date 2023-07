Avanza crece un 180 por ciento en los dos últimos años y espera cerrar el 2023 con más de 200.000 servicios

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de julio

La operadora prevé abrir entre seis y diez tiendas más antes de final de año. Además, durante el 2023 Avanza Fibra ha dado el salto a las provincias de Granada y Cuenca

La marca AVANZA FIBRA se consolida en el sector de las telecomunicaciones después de tres años convulsos de economía mundial en los que sólo quienes han apostado por la calidad, han logrado subsistir. Y este es el caso de AVANZA que, desde junio de 2021 hasta junio de 2023, ha crecido un 180 por ciento en facturación con la apertura de trece tiendas más durante el mismo periodo, pasando de 49 hace dos años a las 62 que ahora tiene abiertas.



"Crear una operadora de internet desde cero significa que los primeros años son de un crecimiento muy cauto, porque no se trata de desplegar una red y abrir una tienda para vender los servicios al público, sino más bien de consolidar la marca mediante cercanía, fiabilidad y estabilidad en todos sus procesos, para que el cliente (que tiene un amplio abanico de posibilidades entre las que elegir), decida confiar en nosotros y adquirir nuestros productos", según palabras de David de Gea, CEO de la doble compañía de despliegue y comercialización.



Con estos datos y siempre teniendo en cuenta la nueva situación empresarial general tras la crisis del COVID y los cambios que se producen en las operadoras nacionales (que son quienes determinan los movimientos de este mercado), AVANZA apuesta por seguir creciendo. "Creemos que este es el trabajo seguro para terminar de afianzarnos no sólo en el levante español, sino también en otras provincias donde el mercado pide ya un producto como el nuestro, diferenciado del resto en que abrimos tiendas propias, con comerciales y técnicos en plantilla. Esto no tiene nada que ver con los operadores que trabajan en todo el territorio español, ya que ellos sólo venden a través de terceros mediante distribuidores y grandes call center que no tienen el control del servicio que ofrecen", señala De Gea.



Las previsiones para finalizar este 2023 son las de desplegar nuevas redes y abrir entre seis y diez tiendas más, contando con el salto a localidades de las provincias de Cuenca y Granada, con una previsión de cerrarlo con un crecimiento total de cerca del 200 por ciento y más de 200.000 servicios activos. "Es ambicioso, pero contamos con el mejor equipo: un total de más de 250 personas entre personal propio y externo, que están perfectamente preparadas para lo que viene", admite De Gea.



GRUPO AVANZA, operador de internet e ingeniería de telecomunicaciones especializado en despliegue de Fibra Óptica, cuenta actualmente con una cobertura de más de 90 redes propias de FTTH en Madrid, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Cuenca, Granada y Albacete, y 62 tiendas de venta directa con su marca AVANZA FIBRA.





