AVATR redefine el nuevo lujo y CHANGAN DEEPAL exhibe un diseño futurista

Munich, 10 de septiembre de 2025.-

Durante su destacada participación en IAA Mobility 2025 en Múnich, AVATR y CHANGAN DEEPAL captaron la atención internacional con propuestas que combinan innovación tecnológica

En la feria IAA Mobility 2025, celebrada en Múnich, Alemania, AVATR y CHANGAN DEEPAL se posicionaron como protagonistas del evento, atrayendo una notable atención por parte del público y los medios de comunicación.



En el escenario de AVATR, ubicado en Königsplatz, el prototipo AVATR VISION XPECTRA —recién presentado a nivel mundial— fue el centro de todas las miradas, acompañado de toda la gama de vehículos de la marca. Este modelo reflejó fielmente la filosofía de diseño 'Emotive Luxury' de AVATR, combinando una estética vanguardista con tecnología de última generación, bajo la dirección creativa del reconocido diseñador Nader Faghihzadeh.



Actualmente, AVATR cuenta con cuatro modelos: AVATR 11, AVATR 12, AVATR 07 y AVATR 06. La marca posee cerca del 10 % del mercado de vehículos eléctricos de lujo en los Emiratos Árabes Unidos, se ha consolidado como una de las marcas de referencia en Tailandia, y ha recibido una excelente acogida en Singapur a tan solo semanas de su lanzamiento. A día de hoy, la comunidad global de AVATR supera los 190.000 propietarios.



Coincidiendo con la presentación europea del CHANGAN DEEPAL S05, Changan reveló de manera simultánea en Chongqing (China) sus últimos modelos: el L06 y la versión de largo alcance con seis plazas S09. Este lanzamiento paralelo estratégico refuerza las ambiciones globales del grupo.



El lenguaje de diseño audaz y futurista de CHANGAN DEEPAL redefine la estética de los vehículos eléctricos. Tras haber ingresado ya a más de setenta mercados en Europa, Eurasia, el Sudeste Asiático, Oriente Medio, África y América Latina, la marca se prepara para introducir próximamente el CHANGAN DEEPAL S07 en el Reino Unido.



Con el objetivo de ofrecer productos y servicios adaptados a las necesidades locales, Changan Automobile está invirtiendo activamente en diseño, ingeniería, talento y alianzas estratégicas locales. Asimismo, ha establecido filiales de importación propias en Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. En otros mercados europeos, Changan colabora con importadores regionales como Autohellas (Grecia), Motorgruppen (Noruega), Auto-Industrial Group (Portugal) y OMR (Balcanes Occidentales), y continúa ampliando su red de distribución.



Europa sigue siendo un pilar fundamental en la estrategia global de Changan, impulsada por su compromiso 'En Europa, para Europa'. De cara al futuro, la compañía acelerará su estrategia de localización en el continente, apostando por un crecimiento sostenible y una profunda integración local, con el fin de ofrecer productos y servicios premium a los usuarios europeos.







