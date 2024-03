Averna y Gotion forjan una colaboración estratégica para la fabricación y ensayo de baterías avanzadas

Gotion Inc. Logo

Gotion estandarizará la solución de pruebas de Averna/NI para su fabricación de baterías en todo el mundo

MONTREAL, 5 de marzo de 2024/PRNewswire/ -- Averna, proveedor líder mundial de soluciones de pruebas y calidad, anuncia con orgullo su colaboración con Gotion, fabricante de baterías de renombre internacional, con el lanzamiento de un innovador sistema de pruebas al final de la vida útil diseñado para mejorar la validación de los componentes eléctricos de las baterías del fabricante.

Jochen Weber, vicepresidente de Averna Alemania, declaró: "Nuestra asociación con Gotion marca un hito importante en el avance de la fabricación de baterías. Están produciendo la próxima generación de tecnología de almacenamiento de energía y nuestros sistemas de ensayo son sencillamente el complemento perfecto. No sólo garantizan los más altos niveles de validación del rendimiento, sino que también sientan las bases para futuras innovaciones".

El sistema de Averna se basa en gran medida en el marco Batterie Inspektor™ y aprovecha la instrumentación de pruebas de NI. Está completamente adaptado a los requisitos de Gotion. Este esfuerzo de colaboración no solo garantiza las pruebas meticulosas del rendimiento de los paquetes de baterías, sino que también integra la conectividad de datos a la infraestructura general. El sistema se caracteriza por su diseño modular y ampliable, lo que permite una integración perfecta en diversos entornos de producción.

El resultado final ha merecido los elogios del Dr. Nizar Aouni, director de proyectos de Gotion: "La experiencia y el enfoque innovador de Averna han contribuido enormemente al desarrollo de nuestras baterías de última generación. Este sistema no sólo cumple nuestros rigurosos requisitos de ensayo, sino que además se ajusta perfectamente a nuestra visión de la fabricación inteligente. La presencia de Averna en las zonas geográficas en las que Gotion fabrica y fabricará es también un factor clave de nuestra asociación." Esta colaboración es un testimonio del compromiso de Gotion y Averna para ampliar los límites de la tecnología y ofrecer soluciones a medida que satisfagan las necesidades cambiantes de la industria de las baterías a nivel mundial.

Acerca de Gotion

Gotion High-tech Co., Ltd., como primera empresa privada del sector de las baterías de energía en entrar en el mercado de capitales de China, empezó a cotizar en la Bolsa de Shenzhen en mayo de 2015. La empresa está especializada en el desarrollo y la fabricación de baterías eléctricas para vehículos de nueva energía, aplicaciones de almacenamiento de energía, equipos de transmisión y distribución de energía, etc.

Gotion High-tech es una empresa de base tecnológica centrada en la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnología de baterías de energía. Es una de las primeras empresas dedicadas a la investigación y el desarrollo independientes, la producción y la venta de baterías de iones de litio para vehículos de nueva energía en China. Gotion High-tech opera en todo el mundo y ha llevado a cabo cooperaciones estratégicas con Volkswagen, Tata Group, Vinfast y Jinko, entre otros.

Acerca de Averna

Como integrador global de soluciones de pruebas y calidad, Averna colabora con diseñadores de productos, desarrolladores y fabricantes de equipos originales para ayudarles a lograr una mayor calidad de los productos, acelerar el tiempo de comercialización y proteger sus marcas. Fundada en 1999, Averna ofrece conocimientos especializados y soluciones innovadoras de ensayo, inspección por visión, ensamblaje de precisión y automatización que aportan importantes ventajas técnicas, financieras y comerciales a clientes de los sectores aeroespacial, automoción, consumo, energía, industria, dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y otros. Averna tiene oficinas en todo el mundo, numerosas certificaciones industriales como ISO 9001:2015, registro ITAR y está asociada con NI, Eclipse Automation, PI, Keysight Technologies y JOT Automation. www.averna.com

