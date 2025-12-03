Averna y Spherea crean una organización líder en integración de sistemas de ingeniería de pruebas y calidad

François Rainville and Patrice Bélie - AVERNA TECHNOLOGIES INC./PR NEWSWIRE

Juntas, establecen el nuevo estándar global para soluciones de ingeniería de pruebas y calidad.

MONTREAL, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Averna, líder mundial en soluciones de pruebas y calidad, se enorgullece de anunciar una consolidación estratégica con Spherea, reconocido proveedor de sistemas de pruebas para industrias de misión crítica. En virtud de este acuerdo, Spherea asumirá la propiedad total de Averna, lo que marca un hito importante en la misión compartida de ambas compañías de convertirse en el integrador líder mundial de sistemas de ingeniería de pruebas y calidad.

La transacción cuenta con el respaldo de Andera Partners, un fondo internacional de capital privado, y con la reinversión continua de Walter Capital Partners y los equipos directivos de Averna y Spherea. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de diciembre de 2025, a la espera de las aprobaciones regulatorias.

Patrice Bélie, consejero delegado de Spherea, liderará el recién formado grupo Spherea como consejero delegado, mientras que François Rainville continuará como consejero delegado de Averna. Rainville también asumirá el cargo de director de Operaciones del grupo Spherea.

Con más de 1.800 empleados en 13 países, el grupo combinado Averna-Spherea se convertirá en uno de los mayores integradores de sistemas independientes dedicados a las pruebas y la calidad en una amplia gama de industrias, incluidas la aeroespacial y la defensa, la electrónica de consumo, los dispositivos médicos, la automoción y el transporte, los centros de datos y la energía.

"Esta colaboración es una evolución natural de nuestra visión compartida", explicó Patrice Bélie. "Al unir nuestras fuerzas, estamos creando una empresa líder en ingeniería de pruebas y calidad, ágil, de amplio alcance y profundamente comprometida con la excelencia".

"Se trata de una oportunidad crucial para ambas empresas", afirmó François Rainville. "Spherea y Averna se complementan a la perfección en términos de tecnología, presencia en el mercado y alcance. Juntos, impulsaremos la innovación y ofreceremos un valor aún mayor a nuestros clientes en todo el mundo. Nos entusiasma el futuro y las oportunidades que esta colaboración abrirá para nuestros clientes, empleados y socios".

Ambas compañías continuarán operando en sus respectivos mercados mientras exploran las mejores vías comerciales y operativas para aprovechar las fortalezas y los diferenciadores únicos de cada una.

Acerca de Averna

Como integrador global de soluciones de prueba y calidad, Averna colabora con diseñadores, desarrolladores y fabricantes de equipos originales (OEM) para ayudarles a lograr una mayor calidad de sus productos, acelerar el tiempo de comercialización y proteger sus marcas. Fundada en 1999, Averna ofrece experiencia especializada y soluciones innovadoras de prueba, inspección visual, ensamblaje de precisión y automatización que ofrecen importantes beneficios técnicos, financieros y de mercado a clientes de los sectores aeroespacial, automotriz, electrónica de consumo, energía, industrial, dispositivos médicos y ciencias de la vida, semiconductores, telecomunicaciones y otros. Averna cuenta con oficinas en todo el mundo y numerosas certificaciones sectoriales, como la ISO 9001:2015 y el registro ITAR.

Acerca de Spherea

Durante más de 60 años, Spherea ha sido líder mundial en soluciones de pruebas electrónicas y automatizadas de alta gama para la industria aeroespacial, de defensa y otras industrias críticas para la seguridad. Fundada en 1965 con el desarrollo del primer banco de pruebas electrónico ATEC para los programas Concorde y Mirage F1, Spherea se ha forjado una sólida reputación en el diseño y soporte de sistemas de pruebas avanzados para aplicaciones complejas y de misión crítica. Spherea, propiedad mayoritaria de los fondos de capital privado Andera MidCap e idiCo, continúa ofreciendo soluciones independientes de alto rendimiento que garantizan la fiabilidad, la disponibilidad y la seguridad a los clientes que operan en los entornos más exigentes.

