Ávila se sitúa en el foco de la innovación tecnológica con la celebración del V Valley Tech Summit

V-Valley Tech Summit - V-Valley

(Información remitida por la empresa firmante)

Ávila, 12 de mayo de 2026.-

El congreso reunirá a líderes y expertos de las principales marcas tecnológicas que están impulsando el desarrollo de la Inteligencia Artificial

Ávila volverá a situarse en el foco de la innovación tecnológica con la celebración de una nueva edición del V‑Valley Tech Summit, el gran encuentro del ecosistema tecnológico que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte.



Durante dos días, la ciudad acogerá a profesionales, fabricantes, partners y expertos del sector tecnológico para analizar las principales tendencias que están marcando la transformación digital de las empresas, con especial foco en inteligencia artificial, ciberseguridad, cloud, data e infraestructura, consolidando a Ávila como un referente nacional en la organización de eventos tecnológicos de alto nivel.



Una de las grandes novedades de esta edición será la participación de reconocidos divulgadores científicos y tecnológicos, entre ellos Javier Santaolalla, físico y comunicador científico de referencia que ofrecerá una charla acercando la tecnología y la innovación a todos los públicos con un lenguaje divulgativo y accesible. Junto a él, el evento contará también con la presencia de creadores de contenido como VayaVaina, que aportarán una visión fresca y actual sobre el impacto real de la tecnología en la sociedad y en el día a día de las personas, reforzando el carácter divulgativo y abierto de esta edición. Además, durante la inauguración oficial del V‑Valley Tech Summit, tendrá lugar una mesa redonda bajo el título "De la visión al impacto: cómo convertir la IA (y la innovación) en resultados medibles a través del ecosistema" que reunirá a expertos de primer nivel de compañías líderes como Microsoft, NVIDIA y BBVA, junto con representación del ámbito de la ciberseguridad a través de C1b3rwall (Policía Nacional), y la participación de Roberto Alonso Martínez, responsable de V‑Valley, quienes compartirán su visión sobre el impacto real de la IA en los negocios, la innovación tecnológica y la transformación digital de las empresas. El acto principal contará además con la presencia de las autoridades institucionales, alcalde de Ávila, D. Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y D. Luis Enrique Ortega Arnaiz, viceconsejero de Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, poniendo de relieve la importancia de la innovación tecnológica como motor de desarrollo económico y social para el territorio.



El V‑Valley Tech Summit reunirá a lo largo de las dos jornadas a más de 50 fabricantes tecnológicos, que presentarán sus últimas soluciones, demos y casos de éxito, así como un completo programa de más de 70 ponencias, mesas redondas y espacios de networking.



Desde V‑Valley, Hugo Fernández, Consejero Delegado, destaca que el Tech Summit es "un reflejo del compromiso con el ecosistema tecnológico y con nuestros partners, un espacio donde compartir conocimiento, generar oportunidades reales de negocio y seguir acompañando a las empresas en sus proyectos de innovación", consolidándose como el evento 100% tech de referencia del canal en España.



Con esta nueva edición, Ávila no solo se posiciona como sede de un gran encuentro tecnológico, sino que refuerza su papel como destino para congresos y eventos profesionales, combinando innovación, patrimonio y proyección nacional.



ℹ️ Datos clave V-Valley Tech Summit



• Fechas: 20 y 21 de mayo de 2026.



• Inauguración Oficial: 20 de mayo, 10:30.



• Rueda de Prensa: 20 de mayo, 12:00



• Lugar: Palacio de Congresos Lienzo Norte, Ávila



Sobre V-Valley

V-Valley aspira a convertirse en el distribuidor de referencia del mercado de Advanced Solutions, gracias a una amplia gama de tecnologías que se ofrecen en modelos on-premise o como servicio, una organización altamente especializada y un extenso conjunto de servicios a disposición de los players del sector. Enhancing Your Business es el payoff que resume la misión de la compañía y que tiene como objetivo acompañar a los clientes a potenciar, aún más, sus proyectos de transformación digital dirigidos a clientes finales y Administraciones Públicas. V-Valley combina la experiencia de una multinacional, con la agilidad y el conocimiento del mercado local, para atender de manera eficiente y personalizada a sus partners. V-Valley es una empresa del Grupo Esprinet, distribuidor líder en el Sur de Europa y entre los diez primeros a nivel mundial, cotiza en la Bolsa de Italia con una facturación de 4.100 millones de euros en 2024, 31.000 clientes activos, 650 marcas en su portfolio y más de 1.800 empleados.







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