Avinox presenta el producto conceptual Avinox MG1 en Eurobike 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Desarrollado en colaboración con Canyon, Commencal, Forbidden, Mondraker y Megamo

FRÁNCFORT, Alemania, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Avinox, la empresa de sistemas para bicicletas eléctricas que desarrolla tecnología integrada para impulsar la próxima generación de bicicletas eléctricas, presenta su último producto conceptual, el motor MG Concept, en la Eurobike de este año, el punto de encuentro internacional del sector de las bicicletas. La marca también acogerá a 19 marcas asociadas en su stand y ofrecerá talleres de Avinox Power con destacados líderes de las marcas de bicicletas asociadas para promover el diálogo dentro del sector.

"Con la presentación de una nueva plataforma menos de 3 meses después del lanzamiento de Avinox M2S y M2 en abril de 2026, Avinox sigue acelerando su innovación y colabora con cinco de los referentes más destacados del sector para aportar un cambio positivo a la industria de las bicis eléctricas", afirmó Ferdinand Wolf, director de Experiencia de Producto de Avinox. "Avinox sigue desafiando los límites de lo que se considera posible y tenemos el privilegio de trabajar con los mejores del sector. Tanto los fabricantes de equipos originales como los usuarios están adoptando la filosofía y la visión de Avinox, y nosotros nos comprometemos a cumplir nuestra promesa de ofrecerles la mejor experiencia ciclista imaginable".

Avinox presenta el motor MG Concept

El motor MG Concept es el primer producto conceptual de Avinox, creado conjuntamente con Canyon, Commencal, Forbidden, y Mondraker. El motor MG Concept se presentará al público por primera vez en el stand de Avinox en Eurobike.

Las principales características del nuevo motor incluyen:

Cambio de marchas suave: el motor MG Concept promete una entrega de potencia ininterrumpida y un tiempo de cambio inferior a 0.1 segundo, y permite cambiar de marcha tanto al pedalear con alto par como con la bicicleta detenida.

Cambio de marchas totalmente personalizable: los ciclistas tienen muchas opciones. Pueden cambiar de marcha de una en una o varias marchas de una sola vez, y elegir entre el cambio manual o el cambio automático mediante el modo automático basado en la cadencia o el modo automático AI+ para conducción a alta velocidad.

Mantenimiento mínimo o nulo: La unidad de cambio interna no requiere mantenimiento durante toda su vida útil, mientras que el uso de una cadena de una sola velocidad o una correa elimina la necesidad de un desviador trasero o de un cassette de múltiples velocidades.

Plataforma más compacta y ligera para todo tipo de bicicletas eléctricas: Gracias a un diseño de sistema completamente nuevo, las unidades motrices de la nueva plataforma pueden adaptarse fácilmente a modelos eMTB, eTrekking, eSUV, Gravel y a otros tipos de bicicletas.

Conducción natural: Los ciclistas, incluso con equipamiento y una carga total superior a 150 kg, no percibirán ninguna sensación de flexibilidad excesiva ni efecto esponjoso.

Tecnología antirrobo inteligente: el nuevo sistema ofrece bloqueo del motor en tiempo real y permite utilizar la función antirrobo incluso sin alimentación eléctrica

20 marcas asociadas con sistemas Avinox en exposición

En su primer año como expositor independiente en el evento, Avinox también recibe a 20 de sus marcas asociadas en el stand, donde se exponen los modelos de bicicleta más recientes equipados con los nuevos motores Avinox M2S o M2. La amplia gama de bicicletas eléctricas equipadas con tecnología Avinox destaca cómo el potente y ligero sistema de propulsión de Avinox está abriendo nuevas posibilidades para toda la comunidad de bicicletas eléctricas.

En el stand de Avinox estarán presentes las siguientes marcas:

Sesiones del taller Avinox Power

Únase a Ferdinand Wolf, director de Experiencia de Producto de Avinox, y a altos directivos de las marcas asociadas de Avinox para conocer mejor nuestros motores, la estrategia de alta potencia de Avinox y su impacto previsto en el sector.

24 de junio, de 10:00 a 11:00Únete a Canyon y Avinox en Visión 2036: trazando la próxima década de la evolución de las bicicletas eléctricas.

24 de junio, de 11:10 a 11:40Únete a Amflow y Avinox en Ampliando la comunidad de las bicicletas eléctricas con la Amflow TL Carbon-26.

24 de junio, de 14:00 a 15:20Únete a Commencal, Forbidden y Avinox en ¿Qué sigue para los sistemas de bicicletas eléctricas?.

25 de junio, de 09:30 a 09:55Únete a FOX y Avinox en Más que sistemas para bicicletas eléctricas: conectados al futuro.

25 de junio, de 10:00 a 11:00Únete a Pivot, Raymon y Avinox en Nueva potencia, alma clásica.

25 de junio, de 11:10 a 11:40Únete a Megamo y Avinox en Enriqueciendo las categorías de bicicletas eléctricas con Avinox.

Un primer vistazo al sistema Avinox Smoothshift

Avinox también presentará el sistema Avinox Smoothshift en Eurobike 2026. Esta transmisión electrónica permite que la unidad de propulsión detecte las señales de cambio de marcha y realice cambios en el cassette de forma fluida, sin necesidad de pedalear. Reduce de forma inteligente el par para minimizar los impactos, proteger la cadena y alargar la vida útil de la transmisión. La primera integración de esta función puede verse en la nueva Amflow TL, la bici eléctrica SUV que acaba de lanzar Amflow y que también debuta oficialmente en Eurobike 2026.

La historia de Avinox en Eurobike

Eurobike 2026 marca el segundo aniversario del lanzamiento de Avinox y, en 2025, Avinox se consolidó como empresa independiente, alcanzando la autonomía necesaria para impulsar el compromiso de la empresa con la excelencia y el liderazgo en el sector. Avinox ha obtenido un importante apoyo y una gran popularidad entre fabricantes y usuarios. Hasta la fecha, Avinox ha conseguido asociarse con más de 60 marcas de bicicletas OEM en todo el mundo. Avinox seguirá consolidando sus logros, ampliando su presencia en el mercado e innovando en su campo.

Detalles de la exposición

Exposición de Avinox: Pabellón 12, stand B98 Ubicación: Messe Frankfurt Fechas y horarios: del 24 al 27 de junio, de 9:00 a 18:00, hora local.

1 En orden alfabético. Para más detalles, consulte los sitios web oficiales.Acerca de Avinox Avinox está a la vanguardia de la movilidad eléctrica al desarrollar sistemas de transmisión innovadores que combinan un rendimiento excepcional con funciones centradas en el usuario. Nuestro compromiso con la excelencia nos impulsa a perfeccionar continuamente nuestros productos para garantizar que los ciclistas disfruten de la mejor tecnología de movilidad eléctrica posible.

Gracias a nuestra experiencia en electromecánica, nuestro sistema de transmisión integra a la perfección tecnología de última generación y experiencias de conducción emocionantes, redefiniendo la experiencia de las bicicletas eléctricas tanto para los entusiastas del ciclismo todoterreno como para los exploradores urbanos. Buscando el equilibrio definitivo entre potencia, peso y autonomía, el sistema Avinox está llamado a desempeñar un papel clave en el futuro de las bicicletas eléctricas.

Para más información, visite:

Sitio web: www.avinox-ebike.comInstagram: https://www.instagram.com/avinoxebikeFacebook: https://www.facebook.com/avinoxebikeYouTube: https://www.youtube.com/@AvinoxeBike

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