Avirato, el software español que está revolucionando la gestión hotelera y los apartamentos turísticos

Madrid, 23 de octubre de 2025.- El turismo sigue siendo uno de los grandes motores económicos de España: aporta cerca del 12 % del PIB y continúa batiendo récords en la llegada de viajeros internacionales y en turismo interior. En este escenario, la digitalización se ha convertido en un factor clave para que hoteles, apartamentos y otros alojamientos turísticos puedan ser competitivos frente al creciente dominio de las grandes OTAs (Online Travel Agencies).

Con el objetivo de ofrecer a los establecimientos mayor independencia y rentabilidad, surge Avirato, un software de gestión hotelera de origen español que se ha consolidado como una de las soluciones líderes en digitalización del sector. Su propuesta permite a hoteles y apartamentos gestionar reservas, optimizar procesos internos y potenciar su presencia online sin depender exclusivamente de intermediarios.

Una alternativa a las OTAs

Las OTAs han facilitado visibilidad a los alojamientos turísticos, pero a cambio de comisiones que en algunos casos alcanzan hasta el 30 % por reserva. Para muchos establecimientos, fidelizar clientes y mantener rentabilidad sin perder independencia es un auténtico desafío.

Avirato responde a esta situación con un modelo que unifica en un solo entorno digital ltoda la operativa del alojamiento, además de ofrecer un canal directo de conexión con las propias OTAs para quienes deseen mantener esa vía de captación.

Una plataforma todo en uno

Avirato se diferencia de otros softwares porque es el único del mercado que concentra toda la gestión hotelera en una sola plataforma, eliminando la necesidad de contratar herramientas externas o depender de proveedores adicionales. Esto significa que un alojamiento puede controlar cada aspecto de su operativa —reservas, pagos, administración, fidelización o restauración— con un único sistema, con la máxima seguridad y sin comisiones añadidas.

Como gran avance, incorpora su propia inteligencia artificial, Avirato Intelligence, un asistente virtual diseñado específicamente para el sector hotelero. Disponible 24/7 y multilingüe, atiende reservas de forma automática, responde en WhatsApp, gestiona check-ins sin intervención humana y optimiza la comunicación con los huéspedes. No es un simple chatbot: actúa como un recepcionista inteligente que anticipa necesidades, personaliza la experiencia y libera al equipo humano para centrarse en lo realmente importante: el cliente.

La visión de su CEO, Héctor Tino

Al frente de esta transformación se encuentra Héctor Tino, CEO de Avirato, que ha liderado el crecimiento de la compañía desde su fundación. Bajo su dirección, la empresa ha pasado de ser un proyecto innovador a convertirse en una referencia tecnológica en el sector turístico español.

“Queremos que cada hotel y cada apartamento turístico pueda competir en igualdad de condiciones con los grandes grupos, sin tener que sacrificar márgenes por depender en exceso de las OTAs”, asegura Tino. “Nuestra misión es democratizar la digitalización hotelera y llevar las mejores herramientas a cualquier establecimiento, desde una casa rural hasta una gran cadena internacional”.

Opiniones del sector

Los alojamientos que ya utilizan Avirato coinciden en tres puntos clave: facilidad de uso, automatización y seguridad. "Todo está en una sola pantalla y es muy fácil de manejar”, afirma Roberto Delgado (Grupo Petit Palú). Margot Astuy (Hotel Juan de la Cosa) añade: “Nos ha dado una optimización que nunca imaginamos”. Para Belén Cubillo (San Lorenzo Suites), la clave está en el auto check-in: “El cliente llega con todo hecho y solo recoge la llave”. Y Antonio Fernández (Abalú Hotels) resume: “La sincronización es inmediata y muy estable”.

Presencia internacional

Tras el éxito alcanzado en España, Avirato ha iniciado un proceso de expansión internacional con el objetivo de reforzar su presencia en Europa y Latinoamérica. La compañía prevé nuevas alianzas estratégicas en 2025 para ampliar su red de clientes y seguir apostando por la innovación en el sector hotelero.

