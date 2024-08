Aviso para medios: Supermicro anuncia la Open Storage Summit '24, que comienza el 13 de agosto

(Información remitida por la empresa firmante)

La quinta cumbre anual incluye 7 sesiones con 17 socios líderes en tecnología de almacenamiento y 30 ponentes para analizar las mejores prácticas y los nuevos desarrollos en almacenamiento para IA, CSP, HPC, HCI y muchas otras cargas de trabajo

SAN JOSE, Calif., 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- El 13 de agosto de 2024, Supermicro (SMCI) dará inicio a su Open Storage Summit anual, en el que participarán expertos de Supermicro y de las empresas tecnológicas líderes NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA y muchas otras, que debatirán sobre soluciones de almacenamiento de hardware y software para IA, proveedores de servicios en la nube, HPC, medios y entretenimiento, HCI y más. Este evento virtual, que durará tres semanas, del 13 al 29 de agosto, albergará siete sesiones de panel con el equipo visionario de Supermicro y 30 innovadores líderes en almacenamiento centrados en afrontar los principales desafíos actuales relacionados con el almacenamiento, incluido el impacto de la IA en muchos tipos de cargas de trabajo, la implementación de nuevas tecnologías como CXL y la provisión de las mejores prácticas y la información más reciente sobre nuevas tecnologías en hardware, medios y software de almacenamiento a los profesionales de TI y almacenamiento.

Para obtener más información sobre la quinta cumbre Open Storage Summit '24 de Supermicro y registrarse para todas las sesiones de forma gratuita, visite: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024

Sesión 1: Habilitación de canales de datos de IA: almacenamiento optimizado para IA

Empresas Participantes : Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA, y Cloudian

: Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA, y Cloudian Abstract : Profundice en cómo el entrenamiento de grandes modelos de IA requiere nueva tecnología de redes, servidores de almacenamiento en disco de gran capacidad y all-flash de alto rendimiento y aplicaciones de almacenamiento definidas por software para obtener el mejor rendimiento del cómputo de la GPU.

: Profundice en cómo el entrenamiento de grandes modelos de IA requiere nueva tecnología de redes, servidores de almacenamiento en disco de gran capacidad y all-flash de alto rendimiento y aplicaciones de almacenamiento definidas por software para obtener el mejor rendimiento del cómputo de la GPU. Detalles: 13 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 2: La inteligencia artificial y el futuro de los flujos de trabajo de almacenamiento de medios: innovaciones para la industria del entretenimiento

Empresas Participantes : Supermicro, AMD, Western Digital, y Quantum

: Supermicro, AMD, Western Digital, y Quantum Abstract : Descubra cómo la tecnología de IA está revolucionando la industria de M&E, ya sean películas, TV o videos corporativos, y cómo se optimiza el almacenamiento primario y secundario para estos flujos de trabajo de posproducción.

: Descubra cómo la tecnología de IA está revolucionando la industria de M&E, ya sean películas, TV o videos corporativos, y cómo se optimiza el almacenamiento primario y secundario para estos flujos de trabajo de posproducción. Detalles: 14 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 3: La nueva hiperconvergencia: habilitación de cargas de trabajo de alto rendimiento para la empresa

Empresas Participantes : Supermicro, Intel, Nutanix, y Western Digital

: Supermicro, Intel, Nutanix, y Western Digital Abstract : Descubra cómo la infraestructura hiperconvergente (HCI) se ha expandido más allá de las cargas de trabajo virtualizadas tradicionales hacia nuevas aplicaciones empresariales, de bases de datos e inteligencia artificial.

: Descubra cómo la infraestructura hiperconvergente (HCI) se ha expandido más allá de las cargas de trabajo virtualizadas tradicionales hacia nuevas aplicaciones empresariales, de bases de datos e inteligencia artificial. Detalles: 15 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 4: Inteligencia artificial a gran escala: servicios de datos seguros para proveedores de servicios de comunicaciones

Empresas Participantes : Supermicro, AMD, VAST Data, y Solidigm

: Supermicro, AMD, VAST Data, y Solidigm Abstract: Descubra cómo los CSP pueden implementar modelos de IA en miles de GPU, a una escala sin precedentes, respaldada por almacenamiento a gran escala con confianza, seguridad y eficiencia energética.

Descubra cómo los CSP pueden implementar modelos de IA en miles de GPU, a una escala sin precedentes, respaldada por almacenamiento a gran escala con confianza, seguridad y eficiencia energética. Detalles: 20 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 5: Escalado vertical u horizontal: cómo tomar la decisión correcta sobre la arquitectura de almacenamiento

Empresas Participantes : Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus, y Graid Technology

: Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus, y Graid Technology Abstract : Aprenda a ensamblar un diseño de almacenamiento definido por software óptimo y conozca la arquitectura que mejor se adapta a sus requisitos de almacenamiento (escalamiento vertical y horizontal).

: Aprenda a ensamblar un diseño de almacenamiento definido por software óptimo y conozca la arquitectura que mejor se adapta a sus requisitos de almacenamiento (escalamiento vertical y horizontal). Detalles: 22 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 6: La nueva computación de alto rendimiento: almacenamiento optimizado desde HPC hasta IA

Empresas Participantes : Supermicro, NVIDIA, DDN, y Solidigm

: Supermicro, NVIDIA, DDN, y Solidigm Abstract : Descubra cómo cada empresa contribuye a una nueva generación de almacenamiento HPC que ha salido del laboratorio y ha llegado a la empresa con nuevas cargas de trabajo de IA que aprovechan el legado de la supercomputación de alto rendimiento para cargas de trabajo de simulación.

: Descubra cómo cada empresa contribuye a una nueva generación de almacenamiento HPC que ha salido del laboratorio y ha llegado a la empresa con nuevas cargas de trabajo de IA que aprovechan el legado de la supercomputación de alto rendimiento para cargas de trabajo de simulación. Detalles: 27 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

Sesión 7: Cómo CXL permite nuevos casos de uso para almacenamiento y servidores

Empresas Participantes : Supermicro, Intel, Micron, y Memverge

: Supermicro, Intel, Micron, y Memverge Abstract : Descubra cómo CXL Gen 2 admite nuevos casos de uso para sistemas de cómputo y almacenamiento para la expansión de memoria, lo que permite mejoras de rendimiento en aplicaciones de memoria grande, como entrenamiento e inferencia de IA, bases de datos en memoria y análisis.

: Descubra cómo CXL Gen 2 admite nuevos casos de uso para sistemas de cómputo y almacenamiento para la expansión de memoria, lo que permite mejoras de rendimiento en aplicaciones de memoria grande, como entrenamiento e inferencia de IA, bases de datos en memoria y análisis. Detalles: 29 de agosto, 2024 | 10:00 AM - 11:00 AM PT o después, bajo demanda

