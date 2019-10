COMUNICADO: Aviso de retirada voluntaria de productos seleccionados de Stubb's en Europa debido a alérgenos sin etiquetar (1)

Publicado 21/10/2019 8:02:25 CET

AUSTIN, Texas, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- One World Foods, Inc. está iniciando una retirada voluntaria de productos seleccionados de Stubb's en Europa debido a alérgenos de apio, sésamo y mostaza que no están etiquetados.

Algunos de los productos de Stubb's contienen un contenido significativo de apio, sésamo y mostaza que podría causar una reacción en las personas sensibles. En personas sensibles, una reacción alérgica a estos ingredientes puede causar enfermedades o reacciones graves.

Hasta la fecha, la Empresa no ha recibido ninguna notificación de reacciones alérgicas relacionadas con los productos afectados por esta retirada del mercado. Nos preocupamos por la seguridad de nuestros consumidores y estamos adoptando un procedimiento cautelar al retirar voluntariamente estos productos.

Lossiguientes productos de Stubb's vendidos en 13 países están sujetos a esta retirada:

PRODUCTO DE ALÉRGENOS Código UPC Código SKU FECHA DE CADUCIDAD de los STUBB'S productos retirados de mercado (en o antes de) MM-DD-AAAA --- Salsa de barbacoa original legendaria Mostaza 734756000020 347500002 5/20/2022 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa picante legendaria Mostaza 734756000013 347500001 5/7/2022 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa Hickory Bourbon legendaria Mostaza 734756000082 347500008 9/4/2022 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa Sticky Sweet Mostaza 734756000105 347500010 5/6/2022 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa Dr. Pepper Mostaza 734756000129 347500012 1/5/2022 Botella de 18 oz --- Salsa original Wicked Wing (etiquetada como salsa de alitas Wicked Habanero Pepper) Mostaza 734756001089 347500108 8/25/2021 Botella de 12 oz --- Marinada de carne 34750201 o M009436 (con de res con soja, etiqueta adhesiva) ajo y pimiento rojo Mostaza 734756002017 4/29/2022 Botella de 12 oz --- Marinada de pollo 347500202 o M009437 (con con cítricos y etiqueta adhesiva) cebolla Mostaza 734756002024 6/23/2022 Botella de 12 oz --- Marinada de cerdo 347500203 y M009438 (con con chile, lima etiqueta adhesiva) y jengibre Mostaza 0734756002031 5/2/2022 Botella de 12 oz --- Salsa de barbacoa con miel dulce y especias Mostaza, apio 734756010456 901507619 5/4/2022 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa Moppin' Sauce Bar-B-Q Baste Mostaza 734756000037 347500003 11/9/2020 Botella de 12 oz --- Salsa de barbacoa Smokey Mesquite Mostaza 734756000068 347500006 1/6/2021 Botella de 18 oz --- Salsa de barbacoa Honey Pecan Mostaza, sésamo 734756000075 347500007 5/16/2020 Botella de 18 oz ---

La retirada afecta a los siguientes mercados:

-- Austria -- Chipre -- Francia -- Alemania -- Grecia -- Islandia -- Italia -- Malta -- Países Bajos -- España -- Suecia -- Suiza -- Reino Unido

One World Foods ha informado a los distribuidores y a los puntos de venta de comestibles que retiren inmediatamente los productos con los UPC afectados de las estanterías de las tiendas y los centros de distribución, y que destruyan este producto para evitar que se siga consumiendo.

Actualmente estamos en el proceso de corrección de las etiquetas de todos los productos anteriores y, tan pronto como se haya finalizado, la distribución a los mercados europeos afectados continuará como de costumbre.

Todos los productos Stubb's mencionados anteriormente presentan un riesgo para cualquier consumidor que tenga sensibilidad a los alérgenos contenidos en estos productos, especialmente el apio, el sésamo y la mostaza. La Empresa solicita que cualquier consumidor preocupado por el producto lo devuelva a la tienda donde lo compró para obtener un reembolso completo. No se requiere recibo. De forma alternativa, cualquier consumidor puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico stubbsbbq@requested-information.com[mailto:stubbsbbq@requested-information.com] o contactar con nuestro servicio de atención telefónica llamando al 0044 1273 76 40 59, los días laborables de 09:00 AM a 05:00 PM (GMT). Si llama fuera de las horas establecidas, por favor deje un mensaje y uno de nuestros operadores se pondrá en contacto con usted.

