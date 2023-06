AWC refuerza su asociación con Nobu Hospitality para lanzar dos hoteles Plaza Athénée en Nueva York y Bangkok (2)

Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York

-AWC refuerza su asociación a largo plazo con Nobu Hospitality, de renombre mundial, para lanzar dos emblemáticos hoteles Plaza Athénée en los principales destinos mundiales, Nueva York y Bangkok, estableciendo un nuevo punto de referencia para la hostelería de ultralujo

Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York está situado en el lugar más lujoso de la ciudad, en el Upper East Side, en la calle 64 con Park Avenue

Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok estará situado en el edificio patrimonial de EAC (East Asiatic Company), la mejor ubicación junto al río Chao Phraya

Las promociones aprovechan la sólida marca de lujo del Plaza Athenee y la experiencia en estilo de vida de Nobu Hospitality, y refuerzan la asociación estratégica a largo plazo entre AWC y Nobu Hospitality

La inversión de AWC en el Hotel Plaza Athenee New York se realiza a través de la estrategia de crecimiento de AWC, utilizando su fuerza en el desarrollo y la asociación y centrándose en proyectos de alta calidad que promuevan un crecimiento continuo y sostenible

BANGKOK, 15 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Asset World Corp Public Company Limited o AWC, el principal grupo inmobiliario de estilo de vida integrado de Tailandia, refuerza su asociación a largo plazo con Nobu Hospitality, la marca de estilo de vida de lujo más emblemática y de más rápido crecimiento del mundo, para desarrollar los hoteles Plaza Athenee en Nueva York y Bangkok, llevando el nuevo nivel del ultralujo a edificios patrimoniales emblemáticos en dos de las ciudades más visitadas del mundo. En virtud de esta colaboración, AWC y Nobu se asociarán para lanzar los hoteles más extraordinarios del mundo en las mejores ubicaciones estratégicas de Nueva York y Bangkok bajo la marca Plaza Athenee. Aprovechando la fortaleza de AWC en el desarrollo inmobiliario y la hostelería, los dos socios desarrollarán estos dos edificios patrimoniales, cada uno con su propia y rica historia -Hotel Plaza Athenee New York conocido como uno de los hoteles más famosos y lujosos de Manhattan, y otro edificio especial de EAC reconocido como uno de los edificios más bellos en la mejor ubicación junto al río Chao Phraya en Bangkok-, haciendo sinergia dos propiedades emblemáticas en la creciente cartera de AWC.

Wallapa Traisorat, consejera delegada y presidenta de Asset World Corp Public Company Limited o AWC, declaró: "AWC está encantada de ampliar su colaboración con Nobu Hospitality, que marca otro hito importante en nuestra asociación. Con nuestra visión compartida de crear una experiencia única para los clientes y desarrollar valores sostenibles para todas las partes interesadas, AWC ha encontrado el socio ideal para nuestros proyectos emblemáticos especiales. Estamos muy ilusionados con el desarrollo de estos dos proyectos únicos, el Hotel Plaza Athenee New York, una propiedad galardonada y uno de los mejores hoteles de Nueva York durante muchos años consecutivos. El edificio, situado en el Upper East Side, en la calle 64 entre Park Avenue y Madison Avenue, uno de los barrios de lujo más codiciados de Nueva York, se convertirá en el Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York. En Tailandia, el edificio patrimonial de EAC, junto al río Chao Phraya, se convertirá en el Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok. Estos hoteles ofrecerán la experiencia de lujo única de la marca Plaza Athenee y el lujo moderno con la mínima tradición japonesa de Nobu, la marca de estilo de vida más renombrada del mundo".

"La inversión de AWC en el Hotel Plaza Athenee New York se basa en la estrategia de crecimiento de AWC, que sentará las bases de un crecimiento continuo y sostenible. Esta inversión única y especial ha sido respaldada por el Consejo de Administración de la empresa y se encuentra en proceso de aprobación por parte de los accionistas. Creemos que la inversión en este proyecto emblemático de Nueva York puede desbloquear un mayor crecimiento para AWC, al tiempo que amplía el posicionamiento estratégico de la empresa y su base de clientes".

Trevor Horwell, consejero delegado, Nobu Hospitality, dijo "Estamos profundamente agradecidos de que AWC nos haya confiado el desarrollo de dos de sus propiedades más valiosas, en los edificios más emblemáticos y en las zonas históricas de dos ciudades excepcionales. Tenemos el privilegio de colaborar estrechamente con el equipo de AWC, dirigido por el visionario consejero delegado, Khun Wallapa Traisorat, que está liderando un enfoque emocionante e innovador del sector hotelero. El Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok y el Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa New York redefinirán los estándares del lujo y la sofisticación no sólo en Tailandia, sino también en EE. UU. Esta asociación nos permite embarcarnos juntos en un viaje extraordinario".

AWC y Nobu transformarán dos emblemáticos edificios patrimoniales de Nueva York y Bangkok en el hotel Plaza Athénée, situado en el histórico Upper East Side, cerca de Central Park, museos, consulados y tiendas de lujo, y en un emblemático edificio situado en la mejor ubicación junto al río Chao Phraya, en Bangkok. Las marcas Plaza Athenee y Nobu combinarán la experiencia de ultralujo del Plaza Athenee y la marca de estilo de vida de lujo moderno de Nobu, mundialmente conocida. Ambos hoteles presentan un diseño clásico que aúna la sencillez moderna y la arquitectura clásica europea. Está previsto que ambos hoteles abran sus puertas en 2026.

Ubicado en un edificio de casi un siglo de antigüedad, el Plaza Athenee Nobu & Spa New York representará el hotel inaugural de Nobu en Nueva York y ofrecerá 145 habitaciones bajo un estilo visual relajante y un confort despejado. Las suites serán únicas, con terrazas acristaladas interiores y exteriores y cenadores, una casa adosada única con servicio exclusivo que servirá de santuario privado para el viajero exigente, junto con un onsen japonés tradicional, un spa y un centro de bienestar. El hotel ofrecerá una experiencia Nobu omakase, así como un bar y un salón concebidos para atraer a locales y huéspedes por igual, y una zona en la azotea para fiestas privadas con vistas panorámicas de la ciudad de Nueva York. AWC supervisará el desarrollo general del proyecto, así como el concepto y el diseño.

En Bangkok, el Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok ofrecerá una hospitalidad de ultralujo y una experiencia única de restauración de categoría mundial, con AWC y Nobu desarrollando el concepto East meet West, integrado en el concepto River Journey. Registrado como lugar histórico, el edificio de EAC fue fundado en 1884 por el capitán Hans Niels Andersen, marino y empresario danés que fundó la East Asiatic Company. El hotel elevará aún más los viajes de lujo en Tailandia al conectarse con otros proyectos de AWC a lo largo del río Chao Phraya, creando una experiencia única frente al río, tanto para los tailandeses como para los visitantes internacionales.

AWC y Nobu recrearán los emblemáticos edificios patrimoniales de la ribera del río y ofrecerán una experiencia hostelera única, que incluirá otras ofertas gastronómicas selectas. Al preservar las estructuras originales de los edificios y el arte inherente, pretendemos infundir orgullo en esta zona histórica, creando así un valor sostenible a largo plazo para las comunidades circundantes. El Plaza Athenee Nobu Hotel and Spa Bangkok también incluirá un crucero especial Nobu para eventos privados a medida de los huéspedes.

"El desarrollo de estos extraordinarios hoteles en dos importantes destinos mundiales con Nobu Hospitality también reforzará la marca Plaza Athénée, de larga tradición, junto con el estilo de vida de lujo único y moderno de la marca Nobu, para ofrecer los mejores productos y servicios a los viajeros de todo el mundo. A través de esta asociación estratégica de AWC y Nobu Hospitality, creemos que construiremos un nuevo punto de referencia y crearemos valor sostenible a largo plazo para el sector", añadió Wallapa.

El anuncio de hoy sigue a un acuerdo exclusivo que AWC firmó con Nobu Hospitality en julio de 2022 para abrir el primer restaurante Nobu de Tailandia en 2023 en la última planta de The Empire, el emblemático complejo de oficinas de uso mixto y estilo de vida de AWC situado en el bullicioso distrito central de negocios de Bangkok.

