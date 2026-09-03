(Información remitida por la empresa firmante)

- AWOL Vision presenta LuxVision en IFA 2026: el primer proyector ultracorto 4K de 120 Hz del mundo con desplazamiento óptico

Diseñado para el entretenimiento doméstico de alta gama, el nuevo proyector de tiro ultracorto insignia de AWOL Vision ofrece un rendimiento 4K a 120 Hz, 6000 lúmenes ISO de brillo, desplazamiento óptico de la lente y configuración inteligente.

BERLÍN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- AWOL Vision, una marca global de entretenimiento para el hogar que ofrece experiencias audiovisuales inmersivas a través de pantallas de gran formato, tecnología de cine en casa y entretenimiento conectado, hace su primera aparición tras una renovación de su identidad de marca global presentada en junio de 2026. Centrada en su nueva visión, "Lleva la maravilla a casa", esta novedad unifica las series AWOL Aetherion UST y AWOL Valerion de largo alcance bajo un marco de marca coherente: AWOL Vision.

Nada se interpone entre tú y el momentoEl corazón de LuxVision es la resolución 4K a 120 fotogramas por segundo. Procesa casi mil millones de píxeles por segundo para mostrar escenas de ritmo rápido con detalles nítidos, fluidos y ricos. Los jugadores también se benefician de una latencia de entrada de tan solo 1 ms, ALLM, VRR y Dolby Vision Gaming. Tres puertos HDMI 2.1, un DisplayPort y HDMI Multiview de 4 canales permiten conectar varias pantallas y fuentes simultáneamente.

Máxima flexibilidad y diseñoUna relación de proyección de 0,18:1 transforma cualquier superficie en una pantalla de cine de hasta 200 pulgadas, incluso a distancias muy cortas. El desplazamiento óptico vertical de la lente permite un posicionamiento preciso de la imagen con solo pulsar un botón, conservando por completo la nitidez de los detalles en 4K. Una tapa motorizada y una lente sin luz parásita garantizan una imagen pura, precisa y sin distorsiones. Además, las opciones personalizables de CMF (color, material y acabado) permiten una integración elegante en cualquier espacio.

Calidad de imagen excepcional y tecnología láserCon 6.000 lúmenes ISO (triple láser RGB), el proyector garantiza imágenes vívidas incluso a plena luz del día o durante una noche de cine en casa (110 % Rec. 2020). El mapeo de tonos dinámico, un iris de 7 pasos y la compatibilidad con Dolby Vision, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode y 3D garantizan una auténtica experiencia cinematográfica. La tecnología Anti-RBE de segunda generación de AWOL minimiza los efectos de arcoíris y la fatiga visual.

La verdadera inmersión elimina cualquier distracción. Con LuxVision, no hay nada entre tú y el momento.

Precio y disponibilidad

Precio de venta sugerido: $5,999 / €5,999 / £4,999Fecha de lanzamiento: Alrededor de octubreStand: H22-113

Echa un vistazo a más fotos del AWOL LuxVisionaquí.

Acerca de AWOL Vision

Fundada en 2020, AWOL Vision es una marca de entretenimiento para el hogar que ofrece experiencias audiovisuales inmersivas mediante soluciones de pantallas de gran formato, tecnologías de cine en casa y productos de entretenimiento conectados. Para más información, visite www.awolvision.com.

Contacto de RR PP: pr@awolvision.us

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