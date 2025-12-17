Axazure acelera su expansión internacional y busca superar los 30 millones de euros en facturación en 2026

Antonio Gilabert, Global Director de Axazure - Axazure By Avvale

La consultora tecnológica, especializada en Microsoft Business Applications e integrada del grupo Avvale, mantiene un crecimiento medio del 40% anual y refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada al negocio

Madrid, 17 de diciembre.- Axazure, compañía española especializada en Microsoft Business Applications y Power Platform, integrada en el grupo Avvale desde 2021, ha fijado un nuevo objetivo estratégico: superar los 30 millones de euros de facturación en 2026 y consolidarse como uno de los actores de referencia en la transformación digital basada en inteligencia artificial y agentes autónomos.



La compañía encadena un crecimiento sostenido del 40% anual, sin interrupciones desde su incorporación a Avvale, una evolución poco habitual dentro del ecosistema de partners de Microsoft y que la sitúa entre las firmas tecnológicas de mayor dinamismo y especialización en Europa.



Este crecimiento se ha producido manteniendo una estrategia clara de especialización y excelencia técnica, basada en el talento altamente certificado, la formación continua y una visión clara sobre el futuro del software empresarial.



Liderazgo reconocido dentro del ecosistema Microsoft

Axazure ha reforzado en los últimos años su posicionamiento dentro del ecosistema Microsoft, acumulando reconocimientos que avalan su peso específico a nivel internacional:



• Miembro del Microsoft Inner Circle, que agrupa al 1% de los mejores partners globales en Business Applications.



• Partner del Año de Dynamics 365 Finance & Operations en 2023 y 2025.



• Partner del Año en Customer Experience en 2021 y 2024.



• Cuatro profesionales reconocidos como Microsoft MVP en áreas como AI ERP y Customer Engagement.



• Distinción como FastTrack Portfolio Partner.



Estos hitos se apoyan en una estructura con un elevado peso de perfiles senior, arquitectos de soluciones y especialistas en inteligencia artificial aplicada a procesos de negocio.



Expansión internacional para acompañar a grandes clientes

La hoja de ruta de Axazure pasa por una expansión internacional selectiva, alineada con la estrategia del grupo Avvale y con las necesidades de grandes clientes multinacionales.



En el último año, la compañía ha reforzado su presencia global con:



• La apertura de Axazure Colombia en 2024, que ya opera como hub para Latinoamérica.



• La adquisición de Lang & Fragmeier (Alemania), consultora especializada en Dynamics 365 Finance & Operations, ampliando su huella en Europa Central.



• La próxima apertura de Axazure Italia, prevista para enero de 2026.



Esta red permite a Axazure ofrecer servicios Microsoft en los principales mercados internacionales, reforzando el porfolio del grupo Avvale en un momento clave para la adopción de soluciones empresariales basadas en IA.



Inteligencia artificial aplicada y agentes autónomos: del discurso a la práctica

Axazure se ha posicionado en los últimos meses como uno de los actores más activos en la adopción temprana de la estrategia de Microsoft basada en agentes autónomos, anticipando un nuevo estándar en productividad empresarial.



La compañía ha adoptado un enfoque de "cliente cero", desplegando agentes internos antes de llevarlos al mercado.



"Estamos utilizando propios agentes para demostrar con hechos —y no solo con discurso— el impacto real que la agentificación tendrá en los procesos de negocio", explica Antonio Gilabert, Global Director de Axazure.



"Nuestra experiencia tanto en entornos SAP como Microsoft permite identificar casos de uso reales y acelerar la transformación de clientes con IA aplicada al negocio", asegura Gilabert.



Este enfoque sitúa a Axazure en el centro del nuevo paradigma de las aplicaciones empresariales, donde la combinación de datos, automatización y agentes inteligentes será clave para generar impacto medible.



Un 2026 clave: crecimiento, talento y escala global

El plan estratégico para 2026 se contempla:



• Más de 250 profesionales, con cerca del 95% de la plantilla certificada.



• Un crecimiento superior al 60%.



• La consolidación de Axazure como player global dentro del ecosistema Microsoft Dynamics 365 y de la IA aplicada al negocio.



La compañía seguirá reforzando su apuesta por talento senior, perfiles MVP y arquitectos especializados, manteniendo una cultura corporativa cohesionada como palanca de crecimiento.



De partner local a referente internacional

Con su expansión internacional, el respaldo del grupo Avvale y una apuesta decidida por la inteligencia artificial aplicada, Axazure se posiciona como uno de los actores llamados a marcar el ritmo del mercado de aplicaciones de negocio en Europa y Latinoamérica.



2026 será un punto de inflexión: no solo en términos de crecimiento, sino en la consolidación de Axazure como un partner global capaz de convertir la innovación tecnológica en impacto empresarial tangible.







