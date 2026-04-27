AXIA Time amplía su catálogo con un producto oficial con licencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca creará relojes ultraexclusivos que rinden homenaje a las naciones que compiten en el mayor evento deportivo del mundo.

WARREN, N.J., 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- AXIA Time (AXIA), creador de relojes de calidad excepcional, fabricados en Suiza, que honran los logros más importantes de la vida, anunció hoy la incorporación de relojes con licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a su creciente catálogo de diseños conmemorativos. Esta colección marca la primera vez que se introducen relojes como parte del programa de productos con licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La colección incluye 14 diseños de relojes distintos. Siete rinden homenaje a países que han ganado la Copa Mundial de la FIFA™: Brasil, Uruguay, Argentina, Francia, España, Alemania e Inglaterra. Otros diseños reconocen a naciones futbolísticas de gran relevancia mundial, como Japón, Marruecos, Portugal y los Países Bajos, junto con las naciones anfitrionas del torneo de 2026: Canadá, México y Estados Unidos. Un último diseño de la Copa Mundial de la FIFA™ conmemora el torneo en sí.

"La Copa Mundial de la FIFA™ es uno de los eventos más vistos del mundo. Miles de millones de personas la seguirán, unidas por el orgullo, la pasión y la identidad nacional", afirmó John Kanaras, fundador y consejero delegado de AXIA Time. "Es un honor crear relojes que capturen un momento tan significativo y que permitan a las personas llevar consigo esa experiencia durante muchos años".

Para facilitar el acceso a los aficionados, se ofrecen tres diseños para cada país con diferentes precios. El modelo insignia ARGOS cuenta con movimiento mecánico suizo ETA 2824 y fondo de caja transparente. El modelo unisex ENOSI, de inspiración vintage, también es suizo, con movimiento automático Sellita SW200 y correa de piel Saffiano italiana. La colección también incluye el KOSMOS, con movimiento de cuarzo Miyota, caja de biocerámica y correa de caucho FKM.

Todos los relojes se producirán en cantidades limitadas.

AXIA también lanzará 20 estuches de coleccionista numerados individualmente para cada país. Cada estuche incluirá los tres relojes diseñados para la colección del país correspondiente y estará pintado a mano por la artista deportiva Lili Cantero.

AXIA también lanzará una edición de la Copa Mundial de la FIFA. Los coleccionistas que adquieran un reloj ARGOS o ENOSI específico de un país tendrán la oportunidad de adquirir la edición de la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional si su selección gana el torneo. Los diseños exclusivos para cada país se lanzarán de forma escalonada a partir de mayo. Los fans pueden registrar su interés en www.axiatime.com para acceder a una preventa 48 horas antes de cada lanzamiento.

Acerca de AXIA Time

AXIA Time crea relojes personalizados de calidad excepcional que honran los logros más importantes de la vida. Cada pieza se elabora con movimientos suizos, materiales de primera calidad y una atención meticulosa al detalle, reflejando un compromiso con la calidad, el cuidado y el servicio personalizado. Desde universidades y equipos campeones hasta personas que celebran momentos únicos, AXIA Time crea relojes que capturan una historia y la mantienen cerca.

AXIA Time. Hechos para el momento. Diseñados para la eternidad.

FIFA, el logotipo oficial de productos con licencia de la FIFA y todos los elementos de marca, diseños y nombres comerciales de la FIFA, así como los de sus torneos, eventos y productos, son propiedad intelectual y/o marcas registradas de la FIFA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2965188/Three_tiers_of_AXIA_watches_for_the_FIFA_2026_World_Cup.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2312567/AXIA_Time_Logo.jpg

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