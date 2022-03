Aya Gold & Silver aumenta el flujo de caja operativo hasta los 17,5 millones de dólares en 2021 (3)

- Aya Gold & Silver aumenta el flujo de caja operativo en un 1.196% hasta los 17,5 millones de dólares en 2021; establece una sólida plataforma de crecimiento

MONTREAL, QC, 30 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" o la "Corporación") se complace en informar de los resultados financieros y operativos del cuarto trimestre y año finalizado el 31 de diciembre de 2021. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Lo más destacado de 2021

Año récord en términos de producción de plata ("Ag"), ingresos y flujo de caja operativo

Se ha alcanzado un nivel operativo aceptable en Zgounder, que la Corporación puede ahora optimizar

La producción media fue de 609 toneladas por día ("tpd") durante el año, superando la capacidad de diseño en el cuarto trimestre de 2021 al alcanzar las 716 tpd



La recuperación combinada de la molienda fue en promedio del 83%.



Disponibilidad global del 86% y del 90,5% para las plantas de flotación y cianuración, respectivamente

Éxito del programa de perforación en Zgounder

Aumento de los recursos minerales medidos e indicados ("M&I") en un 116% hasta los 96 millones de onzas ("Moz") de Ag. Los recursos inferidos aumentaron a 6Moz Ag.



La campaña de 42.000 metros ("m") arrojó 37 de las 50 mejores intercepciones de Zgounder

El estudio de viabilidad de la ampliación de Zgounder ("FS") avanzó según lo previsto en 2021, cuyos resultados se publicaron en febrero de 2022

El trabajo de campo inicial de Imiter bis identificó una trayectoria potencial de 4 km y cinco objetivos de perforación prioritarios

La perforación de exploración confirmó la presencia de oro ("Au") y Ag en varios pozos de descubrimiento

Se ha completado con éxito una oferta pública de compra de 70 millones de dólares canadienses (55 millones de dólares estadounidenses).

Sólida posición financiera con 84,2 millones de dólares de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Lanzamiento del programa ESG e informe inaugural de sostenibilidad

Adquisición de Algold y finalización del 85% de los servicios financieros del proyecto Tijirit a finales de año.

Ampliación de las posiciones totales de tierra en un 40% en las áreas de Zgounder Regional y Azegour

Ocupa el puesto 12 en el TSX30 de 2021 como acción de mayor rendimiento, con una revalorización de la acción en 3 años del +253Z

Perspectivas para 2022 y el año en curso

Se ha presentado una primera estimación de reservas de 8.590 K toneladas de Ag con una media de 257 g/t para 70.876 onzas de Ag

toneladas de Ag con una media de 257 g/t para 70.876 onzas de Ag Se ha completado una sólida ampliación de Zgounder de 2.000 t/día que amplía la vida de la mina a 11 años y cuadruplica la producción anual tras la ampliación a 7 Moz de Ag

Se prevé una producción de entre 1,65 y 1,8 Moz a un coste en efectivo de 12 dólares/oz

Aprobación de la evaluación de impacto ambiental para la ampliación de Zgounder.

Lanzamiento de un programa de inversión y emprendimiento comunitario de 5 años de duración

Se ha establecido un camino para conseguir que Zgounder tenga cero emisiones de alcance 2 en 2024 mediante un acuerdo de interconexión con ONEE y la intención de firmar un acuerdo de compra de energía renovable

"2021 fue un año fantástico para Aya, lo cual es un testimonio del duro trabajo del equipo y de su enfoque para cumplir con nuestros compromisos", dijo Benoit La Salle, presidente y consejero delegado. "Hemos registrado un crecimiento récord de la producción, los ingresos, el efectivo y el flujo de caja, al tiempo que hemos dado un giro a las operaciones y hemos lanzado un programa ESG inaugural y un informe de sostenibilidad que cumple con GRI. También hemos perforado 60.000 metros, lo que ha supuesto un importante crecimiento de los recursos a través de la perforación y una reserva inicial de alta calidad en Zgounder."

"Nuestros resultados del año, combinados con la sólida economía del proyecto generada por el estudio de viabilidad de la expansión de Zgounder, iluminan un camino para un crecimiento significativo en 2022 y más allá. Estamos ampliando nuestro paquete de tierras y reinvirtiendo el capital en Zgounder y en la exploración, así como en la comunidad local, para fortalecer nuestra posición en el país y ofrecer una rentabilidad sostenible a todas las partes interesadas. Miramos al futuro con confianza y optimismo."

Aspectos operativos y financieros destacados de 2021

Aspectos operativos y financieros destacados anuales de 2021

Producción récord de Ag de 1.600.646 oz, un aumento del 120% en comparación con el año anterior, atribuible a las eficiencias operativas logradas en el marco de nuestro plan de reconversión

1.600.646 oz, un aumento del 120% en comparación con el año anterior, atribuible a las eficiencias operativas logradas en el marco de nuestro plan de reconversión Flujo de caja operativo de 17.540.535 dólares en 2021, un aumento del 1.196% en comparación con 2020

Ingresos por ventas de Ag de 34.301.914 dólares en comparación con 13.822.709 dólares en 2020, un aumento del 148%. El precio medio realizado en 2021 fue de 22,65 dólares/oz (2020: 20,89 dólares/oz)

34.301.914 dólares en comparación con 13.822.709 dólares en 2020, un aumento del 148%. El precio medio realizado en 2021 fue de 22,65 dólares/oz (2020: 20,89 dólares/oz) Los ingresos se vieron afectados por la decisión de la Corporación de mantener un mayor inventario de lingotes por valor de 1.464.523 dólares en consignación (63.811 dólares en el cuarto trimestre de 2020) debido a los menores precios de la Ag a finales de año.



Estos lingotes se vendieron en el primer trimestre de 2022

La Corporación disponía de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido por valor de 84.185.219 dólares a 31 de diciembre de 2021, frente a 33.291.691 dólares a 31 de diciembre de 2020

Ingresos netos de 1.272.142 dólares en 2021, frente a una pérdida neta de 1.779.590 dólares en 2020, impulsados por un importante aumento de la producción y de las ventas de Ag

Las autoridades fiscales marroquíes cobraron a la Corporación un impuesto temporal del 5% relacionado con lal COVID de 811.555 dólares

El rendimiento medio de la molienda fue de 609 t/día durante el año y ambas plantas funcionaron a finales de año a su capacidad nominal o por encima de ella

Aspectos operativos y financieros destacados del cuarto trimestre de 2021

Producción total de Ag de 433.742 oz en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 6% en comparación con el cuarto trimestre de 2020

433.742 oz en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 6% en comparación con el cuarto trimestre de 2020 Ventas totales de Ag de 338.591 oz en el cuarto trimestre de 2021, un descenso del 24% en comparación con el mismo periodo de 2020

338.591 oz en el cuarto trimestre de 2021, un descenso del 24% en comparación con el mismo periodo de 2020 Coste de las ventas de 4.634.254 dólares (4.991.686 dólares en el cuarto trimestre de 2020), con un coste medio por onza de 10,68 dólares/oz, frente a 12,23 dólares/oz en el cuarto trimestre de 2020

las ventas de 4.634.254 dólares (4.991.686 dólares en el cuarto trimestre de 2020), con un coste medio por onza de 10,68 dólares/oz, frente a 12,23 dólares/oz en el cuarto trimestre de 2020 Los ingresos por ventas de Ag ascendieron a 8.025.122 dólares, lo que supone un descenso del 16% en comparación con el cuarto trimestre de 2020, con un precio medio realizado de 25,69 dólares/oz (cuarto trimestre de 2020-21,44 dólares/oz)

Los ingresos se vieron afectados por la decisión de la Corporación de mantener un mayor inventario de lingotes de 1.464.523 dólares en consigna (63.811 dólares en el cuarto trimestre de 2020) debido a los menores precios de la Ag a finales de año



Estos lingotes se vendieron en el primer trimestre de 2022

Flujo de caja operativo de 2.088.055 dólares en el cuarto trimestre de 2021, lo que supone un descenso del 40% en comparación con los 3.484.673 dólares del cuarto trimestre de 2020

Mineral procesado de 65.855 toneladas en el cuarto trimestre de 2021, un aumento del 26% en comparación con el mismo periodo de 2020

Las operaciones de molienda alcanzaron 716 tpd, superando la capacidad de diseño

Revisión de las operaciones de 2021

Este año se dedicó a mantener las mejoras operativas, los métodos y las capacidades realizadas durante 2020. En 2021 se produjeron varias contrataciones, lo que aumentó la plantilla de Zgounder en más de un 30%. Se siguieron perfeccionando los procedimientos, los procesos, la minería y los métodos de trabajo, lo que dio lugar a una producción media de 716 tpd en el cuarto trimestre de 2021, superior a la capacidad nominal de 670 tpd de las dos plantas de procesamiento combinadas. La producción de plata en el cuarto trimestre de 2021 alcanzó las 433.742 onzas. Para el año, la Corporación produjo un total récord de 1.600.646 oz de Ag, un aumento del 120% respecto a 2020.

La Corporación cambió significativamente sus operaciones mineras en Zgounder al pasar de un método de extracción por contracción de la capa a un método de corte y relleno. Además, en 2021 comenzó una mayor mecanización con la introducción del primer jumbo de la mina. El objetivo de la mina es formar a los empleados en los nuevos métodos, equipos y herramientas, ya que la Corporación está aumentando su capacidad hasta alcanzar las 2.700 toneladas por día para apoyar la expansión prevista.

Proyectos de capital

En 2021 se completaron muchos proyectos de infraestructura de capital, incluyendo una revisión completa de las carreteras del sitio, el campamento base, los edificios administrativos, la red eléctrica, las comunicaciones en el sitio, la gestión de las aguas superficiales, la retención de agua y las instalaciones de residuos. Se construyó un nuevo laboratorio de ensayos dotado de modernos equipos, lo que permitió a la Corporación duplicar la capacidad de análisis. Se completó la construcción de la cuenca de retención de agua de 60.000 m3, cuyo llenado comenzó en marzo de 2022.

Durante el año también se completaron múltiples proyectos de capital en la mina y en el molino, incluyendo la renovación de la planta de cianuración, la construcción de un nuevo depósito de explosivos subterráneo y la construcción de dos nuevos portales de mina. Durante el cuarto trimester de 2021, se instaló y puso en marcha una nueva trituradora de cono en la planta de flotación, lo que generó un aumento del 15% en el rendimiento y una tasa de molienda global de 716 tpd para el trimestre.

Estudio de viabilidad positivo para Zgounder

Anunciamos un estudio de viabilidad positivo en febrero de 2022 para ampliar la capacidad de la mina de plata de Zgounder de 700 tpd a 2.700 tpd.

Aspectos destacados de la ampliación de 2.000 tpd del estudio de viabilidad:

Economía robusta del proyecto (caso base a 22 dólares/oz Ag):

Valor actual neto ("VAN") del 5% antes de impuestos: 471 millones de dólares



Tasa interna de rendimiento ("TIR") antes de impuestos: 57%.



VAN del 5% después de impuestos: 373 millones de dólares

5% después de impuestos: 373 millones de dólares

TIR después de impuestos: 48%.



Periodo de retorno de la inversión: 1,7 años



Vida útil inicial de la mina de 11 años

Se prevé que el aumento de la producción de Ag aumente a 7,9 millones de onzas en 2024

Se espera que los ingresos anuales aumenten de 34 millones de dólares en 2021 a 172 millones de dólares en 2024

Coste total de mantenimiento ("AISC") 1 LOM de 9,58 dólares/oz

9,58 dólares/oz Bajos gastos de capital iniciales: 139,4 millones de dólares, incluidos 16,6 millones de dólares en costes de contingencia

Primer vertido de Ag previsto para el primer trimestre de 2024

Nuevas oportunidades de optimización:

Exploración a lo largo del rumbo y en profundidad



Posibilidad de optimizar el diagrama de flujo durante el diseño de ingeniería inicial y el plan minero como parte de la expansión subterránea

Plan ESG mejorado: Reducción del consumo de agua y de la intensidad de las emisiones de carbono

Hitos de Zgounder

Diseño de ingeniería completo en el segundo trimestre de 2022

Puesta en marcha de la construcción en el tercer trimestre de 2022

Primera colada de Ag en la nueva planta en el primer trimestre de 2024

Exploración en curso con el objetivo de aumentar las reservas y los recursos y mejorar la economía

Programa de exploración con éxito de 2021

Zgounder

En 2021, se completó un total de 55.449 m de perforación en Zgounder. El programa de perforación de 2021 tenía dos objetivos: aumentar el nivel de confianza de la zona objetivo de exploración identificada en marzo de 2021 y ampliar aún más la mineralización en la parte oriental del yacimiento. La Corporación tuvo éxito en ambos aspectos, extendiendo el rumbo este-oeste mineralizado de 775 m a 1.100 m de longitud y profundidad. En diciembre de 2021, la Corporación publicó una actualización de los recursos del yacimiento de Zgounder. Zgounder sigue abierto con potencial para ampliar los recursos existentes en profundidad hacia el granito y a través de extensiones hacia el este. Se completarán trabajos adicionales para determinar posibles extensiones hacia el oeste.

La estimación de recursos minerales actualizada incorporó 516 nuevos pozos de perforación (superficie y subterráneos combinados) para 41.932 m realizados en Zgounder entre enero y el 10 de septiembre de 2021. La estimación de recursos minerales constituyó la base de la estimación inicial de reservas minerales de la Corporación junto con el estudio de viabilidad para la expansión de Zgounder de 700 tpd a 2.700 tpd.

Además de la estimación de recursos actualizada, el estudio de viabilidad reportado por la Corporación en febrero de 2022, incluyó reservas minerales inaugurales que fueron estimadas por DRA Global Limited ("DRA") de acuerdo con los Estándares de Definición de CIM para el informe del Instrumento Nacional 43-101. El material inferido dentro del diseño del tajo fue tratado como desecho.

Tabla 1 - Reservas y recursos minerales para Zgounder

Para más información, consulte el comunicado de prensa de la Corporación publicado el 22 de febrero de 2022, titulado "Aya Gold & Silver anuncia un sólido estudio de viabilidad de expansión para Zgounder; TIR antes de impuestos del 57%, período de recuperación de la inversión de 1,7 años".

Imiter bis

En 2021, el programa inicial de trabajo de campo de la Corporación en el proyecto Imiter bis identificó una estructura norte-sur que se extiende a lo largo de más de cuatro kilómetros. Posteriormente se llevó a cabo un programa de exploración de perforación que consistió en 33 perforaciones de diamante ("DDH") para un total de 4.381 m en cuatro áreas objetivo (Zona Sur, Zona Media, Zona Noreste y Zona Central).

La geología y los resultados preliminares indican la presencia de un sistema epitermal de Au-Ag de baja a neutra sulfuración. El sistema de vetas de la estructura principal de 4 km se encuentra cerca de un contacto importante entre la granodiorita y un amplio dique máfico. El programa de exploración de 2021 confirmó la continuidad en profundidad con anchos crecientes en la zona media. Los resultados preliminares confirman la presencia tanto de Au como de Ag en el sistema. El pozo IM-DD21-014 interceptó 1,8 g/t de Au y 40,0 g/t de Ag en 2,2 m (parte de un sistema de vetas más amplio que interceptó 0,9 g/t de Au y 19,6 g/t de Ag en 8,8 m). Esta intersección se encuentra en la sección más septentrional perforada en la Zona Media.

Programa de exploración ampliado para 2022

Se ha establecido un programa de exploración inicial de 14 millones de dólares para 2022 para un total de 72.500 m de perforación. De estos 72.500 m, 22.500 m de DDH se completarán en el permiso minero de Zgounder y 7.500 m de perforación RC se llevarán a cabo en los permisos regionales de Zgounder. El programa de perforación de 22.500 m se centrará en la ampliación de los recursos existentes en profundidad y en la comprobación de las extensiones del rumbo hacia el este.

El programa de DDH de 10.000 m previsto en Imiter bis en 2022 probará nuevas áreas prospectivas definidas por el estudio aéreo y el seguimiento de los resultados de perforación del cuarto trimestre de 2021.

En Boumadine, se ha establecido un programa inicial de exploración de perforación de 7.500 m para probar las áreas prioritarias identificadas por el estudio espectral y la perforación histórica. Estas zonas se verán reforzadas por los objetivos generados por la próxima geofísica aerotransportada.

Acerca de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. es un productor de plata con sede en Canadá, en rápido crecimiento, que opera en el Reino de Marruecos.

Aya, la única empresa minera de plata pura que cotiza en el TSX, explota la mina de plata de alto grado Zgounder y está explorando sus propiedades a lo largo de la prospectiva Falla del Sur-Atlas, varias de las cuales han albergado minas en producción y recursos históricos. Los activos mineros marroquíes de Aya se complementan con su proyecto de oro Tijirit, en Mauritania, que está en fase de viabilidad.

El equipo directivo de Aya se ha centrado en maximizar el valor para el accionista situando la sostenibilidad en el centro de sus operaciones, su gobernanza y sus planes de crecimiento financiero.

Para más información, visite la página web de Aya en www.ayagoldsilver.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya y propecciones empresariales (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "crecimiento", "optimizar", "perspectiva", "orientación", "crecimiento", "camino", "mejorar", "indicar", "potencial", "ampliar", "impulsar", "esperado", "aumentar", "planificar", "oportunidades", "disminuir", "ampliar", "indicaciones", y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrán", "serán", o son "probables" que sucedan, ocurran o se logren, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones e información con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder, y el calendario para la publicación de la Compañía en relación con lo anterior. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje de mineral y grado de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costes de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: los riesgos inherentes involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades minerales, incluidas las aprobaciones y permisos gubernamentales, los cambios en las condiciones económicas, los cambios en el precio mundial de la plata y otras entradas clave, los cambios en los planes de la mina (incluidos, entre otros, que el rendimiento y las recuperaciones se vean afectados por las características metalúrgicas) y otros factores, como retrasos en la ejecución del proyecto, muchos de los cuales están fuera del control de Aya, así como otros riesgos e incertidumbres que se describen con más detalle en el Formulario de información anual de 2020 de Aya con fecha del 31 de marzo de 2021 y en otras presentaciones de Aya ante las autoridades reguladoras y de valores que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com . Aya no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las suposiciones relacionadas con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones. Nada en este documento debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud para comprar o vender valores de Aya. Todas las referencias a Aya incluyen sus filiales a menos que el contexto requiera lo contrario.

CONTACTO: Benoit La Salle, FCPA FCA, presidente y consejero delegado, benoit.lasalle@ayagoldsilver.com; Alex Ball, vicepresidente, Desarrollo Corporativo & RI, alex.ball@ayagoldsilver.com