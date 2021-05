Aya Gold & Silver continúa plan de cambios favorables (2)

-Aya Gold & Silver continúa plan de cambios favorables con fuerte producción trimestral de plata y flujo de caja operativo récord

MONTREAL, 13 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" o la "Corporación") se complace en anunciar otro trimestre fuerte con un flujo de caja operativo récord de 4,2 millones de dólares para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2021. Todas las cantidades están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.

Aspectos destacados operativos y financieros del primer trimestre de 2021

Producción de plata de 389.132 onzas ("oz") en el primer trimestre de 2021, un 481% de aumento con respecto al primer trimestre de 2020

Ventas de plata de 352.019 oz en el primer trimestre de 2021, un aumento del 1.568% con respecto al primer trimestre de 2020

Ingresos de 8,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, un aumento del 1.527% con respecto al primer trimestre de 2020

Flujo de caja operativo para el período de 4,2 millones de dólares, un aumento del 4.416% con respecto al primer trimestre de 2020

Mineral procesado de 48.472 toneladas ("t') en el primer trimestre de 2021, un aumento del 131% con respecto al primer trimestre de 2020

Recuperación de molinos del 82,8% en el primer trimestre de 2021, un aumento del 82% con respecto al primer trimestre de 2020

Rendimiento promedio de 538 toneladas por día ("tpd") en el primer trimestre de 2021, lo que representa el 80% de la capacidad de la placa de identificación

Seis equipos de perforación funcionando en Zgounder con dos plataformas adicionales que se esperan en breve

El estudio de viabilidad de la expansión de Zgounder avanza bien, en camino de completarse a finales de 2021

Balance saludable con 31,8 millones de dólares de efectivo, equivalentes en efectivo y efectivo restringido

Aspectos destacados corporativos

Emisión de 2.133.333 acciones para la compra de Algold Resources Ltd. aseguró deuda por una contraprestación total de 5.457.145 dólares

Incorporación al Global X Silver Miners ETF (SIL) a finales de abril de 2021

"Continuamos reforzando los sólidos fundamentos establecidos a finales de 2020 para mejorar las tasas generales de recuperación, la disponibilidad de la planta y la capacidad de la placa de identificación. Terminamos el trimestre con un balance muy saludable, después de generar un flujo de caja operativo récord por segundo trimestre consecutivo. Continuaremos con iniciativas de mejora de capital en Zgounder que afectarán directamente a la producción de plata mientras evaluamos las emocionantes oportunidades de exploración en nuestra cartera de proyectos," dijo Benoit La Salle, presidente y consejero delegado.

Lo más destacado del primer trimestre de 2021

Lo más destacado de la exploración en el primer trimestre de 2021

Después de la finalización de un programa de exploración de 19.300 metros ("m") en 2020, se compiló una declaración actualizada de recursos minerales para Zgounder junto con los resultados de perforación de 2018 y 2019. Además de que los recursos minerales de M&I aumentaron a 44,4 millones de oz de plata, se estableció un objetivo de exploración de 3-6 millones de toneladas de grado 190-295 g/t de plata u otros 20-60 millones de oz de plata adicionales para Zgounder en profundidad y a lo largo de extensiones laterales. El objetivo de exploración se derivó de una envolvente mineralizada más grande, incluyendo todas las intersecciones minerales, excluyendo los recursos minerales reportados.

El foco de la exploración en el primer trimestre fue el objetivo de exploración donde se llevaron a cabo más de 10.000 m de perforación como parte del programa de exploración de 35.000 m en el permiso de la mina Zgounder. Actualmente, hay seis plataformas de perforación operando en Zgounder, cuatro de superficie y dos dentro de la mina, con dos plataformas adicionales esperadas en el lugar en breve. Además, durante el período se llevaron a cabo estudios de MAG e IP sobre Zgounder. La compilación está ahora en curso con el fin de crear una interpretación geológica y geofísica de la propiedad Zgounder.

En el trimestre, comenzaron los trabajos preliminares de la exploración de Amizmiz, Azegour e Imiter bis. Se espera que los trabajos de exploración comiencen en el segundo trimestre de 2021. En 2021 se han programado un total de 9.000 m de perforación de exploración en las propiedades.

Aumento de operaciones del primer trimestre de 2021

Las operaciones mineras continuaron aumentando con 42.126 t de mineral volado en el primer trimestre de 2021 en comparación con 28.101 t en el cuarto trimestre de 2020, lo que representa un aumento del 50% con respecto al trimestre anterior. La transición en el método de minería de la contracción a la detención de corte y relleno progresó según lo previsto.

La recuperación de plata para la planta de flotación mejoró al 81,9% en el primer trimestre de 2021 desde 80,5% en el cuarto trimestre de 2020. La planta de cianidación también vio cómo las recuperaciones de plata mejoran al 83,7% en el primer trimestre de 2021, frente al 79,5% del cuarto trimestre de 2020.

Apoyo de operaciones en el primer trimestre de 2021

Una serie de proyectos de inversión de capital están en curso con miras a apoyar la orientación de producción de 2021 y fomentar el crecimiento. Estas incluyen tres incorporaciones a la flota minera y la construcción y puesta en marcha de un muelle subterráneo de acceso y carga de 60 m, este último para aumentar la extracción de mineral y reducir la manipulación del mineral. Además, la construcción de una cuenca de almacenamiento de agua está casi completa. También se ha iniciado la renovación de la planta de cianidación y se ha entregado una trituradora giratoria in situ para su instalación en los próximos meses.

Durante el trimestre, se realizaron contrataciones clave en las áreas de minería, mantenimiento, salud y seguridad, y se establecieron relaciones comunitarias para fortalecer aún más el equipo de operaciones.

Desarrollo Zgounder

En agosto de 2020, la Corporación lanzó un estudio de viabilidad para la expansión de su mina de plata Zgounder. Hasta la fecha, el estudio está progresando bien: ya se han completado varios estudios de compensación, se está llevando a cabo el trabajo de campo geotécnico y todas las demás entregas importantes se están preparando para su finalización a finales de 2021.

Acerca de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se centra en la operación, exploración, adquisición y desarrollo de yacimientos de plata y oro. Aya opera actualmente instalaciones mineras y de procesamiento en su mina de plata Zgounder, una empresa conjunta de 85%-15% entre su filial, ZgounderMillenium Silver Mining SA, y la Office National des Hydrocarbures et des Mines ("ONHYM") del Reino de Marruecos.

La cartera minera de Aya también incluye el yacimiento polimetálico Boumadine ubicado en las montañas Anti-Atlas del este de Marruecos, que también es una empresa conjunta con ONHYM en la que Aya conserva una propiedad del 85%. Además, la cartera de la Corporación incluye las propiedades de Amizmiz y Azegour, ambas de propiedad al 100%, con ocurrencias de oro, tungsteno, molibdeno y cobre en el centro de un distrito minero histórico de Marruecos.

Para más información, visite la página web de Aya en www.ayagoldsilver.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya y propsecciones empresariales los resultados de las operaciones (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "planea", "espera", "no espera", "programado", "tendencias", "indicaciones", "potencial", "estimaciones", "predice", "anticipan", "establecer", "no anticipan", "creen", "pretenden", "capacidad para" y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podría", "podrá", "sera", o es "probable" que suceda, ocurra o se logre, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones e información con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder , y la preparación y presentación de los estudios de viabilidad aplicables en relación con los mismos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje de mineral y grado de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costes de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: los riesgos inherentes involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades minerales, incluidas las aprobaciones y permisos gubernamentales, los cambios en las condiciones económicas, los cambios en el precio mundial de la plata y otras entradas clave, los cambios en los planes de la mina (incluidos, entre otros, que el rendimiento y las recuperaciones se vean afectados por las características metalúrgicas) y otros factores, como retrasos en la ejecución del proyecto, muchos de los cuales están fuera del control de Aya, así como otros riesgos e incertidumbres que se describen con más detalle en el Formulario de información anual de 2020 de Aya con fecha del 31de marzo de 2021 y en otras presentaciones de Aya ante las autoridades reguladoras y de valores que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com . Aya no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las suposiciones relacionadas con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones. Nada en este documento debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud para comprar o vender valores de Aya. Todas las referencias a Aya incluyen sus subsidiarias a menos que el contexto requiera lo contrario.