Aya Gold & Silver informa de resultados récord en el cuarto trimestre de 2020 (2)

-- Flujos de efectivo operativo de 3.409.415 dólares en el cuarto trimestre de 2020, un aumento del 201% en comparación con 1.105.928 dólares en el cuarto trimestre de 2019 -- Producción total de plata de 407.986 oz en el cuarto trimestre de 2020, un aumento del 180% en comparación con el cuarto trimestre de 2019 -- Ventas totales de plata de 443,454 oz en el cuarto trimestre de 2020, un aumento de 164% en comparación con el mismo período de 2019 -- Mineral procesado de 52.115 toneladas en el cuarto trimestre de 2020, un aumento del 480% en comparación con el mismo periodo de 2019 -- La recuperación de los molidos aumentó al 78,9% con 677 tpd molidos en diciembre de 2020, en comparación con la recuperación del 64,1% en el cuarto trimestre de 2019

Operaciones de 2020

Se puso en marcha un plan de optimización operativa de 12 meses en Zgounder para alcanzar su capacidad de placa de identificación de 700 tpd. A finales del tercer trimestre de 2020, se implementaron cuatro mejoras operativas principales, incluyendo reorganización de hojas de flujo, control de calidad, minería selectiva y rendimiento de fresado. La mejora más importante fue la reconfiguración de la hoja de flujo de procesamiento, que separaba las operaciones de la planta de cianidación y flotación. Tras los cambios operativos, el rendimiento, el procesamiento de minerales, las recuperaciones y la producción aumentaron sustancialmente.

En agosto, la Corporación lanzó un estudio de viabilidad para evaluar la expansión de la capacidad de la mina de plata Zgounder de 700 a 2.000 tpd. Desde entonces, la Corporación ha contratado a varios contratistas en áreas específicas relacionadas con el estudio de viabilidad. Ya se han iniciado los trabajos de campo geotécnico, hidrológico y metalúrgico, y se ha fijado un presupuesto de 2,4 millones de dólares para su finalización.

Revisión de exploración de 2020

En 2020, el programa inicial de exploración de 15.000m en Zgounder se amplió dos veces para dar seguimiento a los sólidos resultados, completando el año con 284 pozos de perforación de diamante sobre 19.000 m de perforación. El programa de exploración tenía dos objetivos: primero, aumentar el nivel de confianza de los recursos minerales mediante la conversión de los 28,3 millones de oz de plata de recursos minerales inferidos en la clasificación M&I; y segundo, identificar una nueva mineralización prospectiva en profundidad y caracterizar mejor el potencial de recursos minerales en la parte oriental del depósito. La Corporación lo logró en ambos casos, extendiendo la mineralización aproximadamente 90m a lo largo de la extensión oriental y en profundidad.

Después de la finalización del programa de exploración de 2020, se compiló una declaración actualizada de recursos minerales para Zgounder junto con los resultados de perforación de 2018 y 2019. Además de que los recursos minerales de M&I aumentaron a 44,4 millones de oz de plata, se estableció un objetivo de exploración de 3-6 millones de toneladas de plata de 190-295 g/t para 20-60 millones de oz de plata para Zgounder en profundidad y a lo largo de extensiones laterales. El objetivo de exploración se derivó de una envolvente mineralizada más grande, incluyendo todas las intersecciones minerales, excluyendo los recursos minerales reportados. La cantidad y el grado potenciales del objetivo de exploración son de naturaleza conceptual, y no ha habido suficiente exploración para definir un recurso mineral.

Exploración de 2021

En 2021 se fijó un presupuesto inicial de exploración de 6,7 millones de dólares para Zgounder para un total de 41.000 m de perforaciones. De estos 41.000m, 35.000m de pozos de perforación de diamante se completarán con el permiso de minería Zgounder y 6.000m de perforación RC se llevará a cabo en los permisos regionales de Zgounder. El programa de perforación de 35.000 metros se centrará en el área objetivo de exploración con el fin de ampliar aún más el recurso y apoyar una declaración de reserva inaugural.

En el segundo semestre de 2021 comenzarán las actividades de exploración en las que participarán trabajos de campo y geofísica y 9.000 metros de perforación en el resto de propiedades marroquíes, Azegour, Amizmiz e Imiter bis.

Acerca de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se centra en la operación, exploración, adquisición y desarrollo de yacimientos de plata y oro. Aya opera actualmente instalaciones mineras y de procesamiento en su mina de plata Zgounder, una empresa conjunta de 85%-15% entre su filial, ZgounderMillenium Silver Mining SA, y la Office National des Hydrocarbures et des Mines ("ONHYM") del Reino de Marruecos.

La cartera minera de Aya también incluye el yacimiento polimetálico Boumadine ubicado en las montañas Anti-Atlas del este de Marruecos, que también es una empresa conjunta con ONHYM en la que Aya conserva una propiedad del 85%. Además, la cartera de la Corporación incluye las propiedades de Amizmiz y Azegour, ambas de propiedad al 100%, con ocurrencias de oro, tungsteno, molibdeno y cobre en el centro de un distrito minero histórico de Marruecos.

Para más información, visite la página web de Aya en www.ayagoldsilver.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3109592-1&h=3450553843&u...].

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya, los resultados de las operaciones, el rendimiento (tanto operativo como financiero), las perspectivas de negocio (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "planea", "espera", "no espera", "programado", "tendencias", "indicaciones", "potencial", "estimaciones", "predice", "anticipan", "establecer", "no anticipan", "creen", "pretenden", "capacidad para" y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podría", "podrá", "sera", o es "probable" que suceda, ocurra o se logre, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, la orientación de costes y la previsión de la producción consolidada de plata para 2021, el momento del cierre de la adquisición, declaraciones e información de Algold Resources Ltd. con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder , y la preparación y presentación de los estudios de viabilidad aplicables en relación con los mismos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje y ley de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costos de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

(CONTINUA)