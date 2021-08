Aya Gold & Silver registra flujo de caja operativo récord por tercer trimestre consecutivo (2)

-Aya Gold & Silver: flujo de caja operativo récord por tercer trimestre consecutivo y el plan de crecimiento de Zgounder va por buen camino

MONTREAL, 13 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" o la "corporación") se complace en informar de otro sólido trimestre de operaciones, desarrollo y exploración para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2021. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, a menos que se indique lo contrario.

Lo más destacado del segundo trimestre de 2021

Producción de plata de 439.149 onzas ("oz") en el segundo trimestre de 2021, un aumento del 219% respecto al segundo trimestre de 2020

Ventas de plata de 419.997 onzas en el segundo trimestre de 2021, un aumento del 263% respecto al segundo trimestre de 2020

Ingresos de 9,9 millones de dólares en el segundo trimestre de 2021, un aumento del 384% respecto al segundo trimestre de 2020

Flujo de caja operativo para el periodo de 5,5 millones de dólares, frente a un flujo de caja operativo negativo en el segundo trimestre de 2020

Mineral procesado de 56.318 toneladas ("t") en el segundo trimestre de 2021, un aumento del 89% respecto al segundo trimestre de 2020

La recuperación en la fábrica fue del 82% en el segundo trimestre de 2021, lo que supone un aumento del 24% respecto al segundo trimestre de 2020

El promedio de toneladas extraídas fue de 700 toneladas por día ("tpd") en el segundo trimestre de 2021, lo que representa la capacidad total

Ocho equipos de perforación girando en Zgounder con el objetivo de recursos de 100 millones de onzas de plata para finales de 2021

Finalización de la adquisición de Algold Resources Ltd. en junio de 2021 por 13,4 millones de dólares

El estudio de viabilidad de la ampliación de Zgounder avanza a buen ritmo

Concesión de siete nuevos permisos de exploración en Marruecos

Sólida posición financiera con 36,9 millones de dólares de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Finalización del informe de sostenibilidad para el año 2020 preparado de acuerdo con Global Reporting Initiative Standards

"Nuestras operaciones comerciales fueron viento en popa en el segundo trimestre, alcanzando la capacidad minera prevista y registrando una producción trimestral récord que contribuyó a un flujo de caja operativo récord por tercer trimestre consecutivo. Zgounder ha seguido ofreciendo resultados excepcionales de perforación que amplían el rumbo hacia el este y ofrecen un potencial de crecimiento de los recursos más allá de su dotación actual. Con el cierre de la adquisición de Algold, hemos ampliado oportunamente nuestra cartera de activos de desarrollo próximos a la producción. También publicamos un informe de sostenibilidad corporativo inaugural, que establece la línea base para futuros informes de ESG y destaca nuestro compromiso de crear confianza con las partes interesadas y lograr resultados sostenibles," comentó Benoit La Salle, presidente y consejero delegado.

Datos operativos y financieros del segundo trimestre de 2021

Aspectos destacados de la exploración del segundo trimestre de 2021

En el trimestre, más de 16.000 metros de perforación continuaron definiendo el objetivo de exploración previamente establecido y la extensión oriental de Zgounder. Hasta la fecha, se han perforado 26.000 metros del programa de exploración de 35.000 metros en el permiso de la mina Zgounder. Actualmente, ocho equipos de perforación están operando en Zgounder, cuatro desde la superficie y cuatro dentro de la mina. El programa va por buen camino para completarse en tiempo y presupuesto.

Durante el período, un equipo geológico in situ inició los trabajos de campo de exploración en la propiedad de Imiter bis en Marruecos.

Optimización de las operaciones del segundo trimestre de 2021

En el segundo trimestre, la calibración en curso de las operaciones mineras dio como resultado una capacidad de extracción planificada de 700 tpd para un total de 63,4kt de mineral volado. Estas mejoras se debieron principalmente al éxito de la transición del método de extracción, que pasó de la contracción al corte y relleno, y a la puesta en marcha de nuevos equipos de extracción.

La recuperación de plata en la planta de flotación mejoró hasta el 84,2% en el segundo trimestre de 2021, frente al 81,9% en el primer trimestre de 2021. El ligero descenso de las recuperaciones en el segundo trimestre de 2021 hasta el 78,8% en la planta de cianuración, frente al 83,7% del primer trimestre de 2021, era esperado y se ha presupuestado durante los calurosos meses de verano.

Apoyo de operaciones en el segundo trimestre de 2021

Están en marcha varios proyectos de inversión de capital. Tras su ampliación, la construcción de la cuenca de almacenamiento de agua está prevista para finales de 2021. Mientras tanto, se han puesto en marcha nuevos pozos de agua para apoyar las operaciones. La renovación de la planta de cianuración continuó en el trimestre. En el marco de un plan para aumentar la capacidad de trituración, se han encargado equipos que se entregarán en 2021.

Desarrollo Zgounder

El estudio de viabilidad de la ampliación de la mina de plata de Zgounder avanza a buen ritmo: ya se han realizado varios estudios de compensación. El trabajo geotécnico de campo está a punto de concluir, y otros puntos importantes siguen cumpliendo el calendario.

Acerca de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. es una empresa productora de plata con sede en Canadá y en rápido crecimiento, que opera en el Reino de Marruecos.

Aya, la única empresa minera de plata pura que cotiza en el TSX, explota la mina de plata de alto grado Zgounder y está explorando sus propiedades a lo largo de la prospectiva South-Atlas Fault, varias de las cuales han albergado minas productoras en el pasado y recursos históricos. Los activos mineros marroquíes de Aya se complementan con su proyecto de oro Tijirit en Mauritania, que está avanzando hacia la viabilidad.

Desde su nombramiento a mediados de 2020, el equipo directivo de Aya se ha centrado en maximizar el valor para los accionistas anclando la sostenibilidad en el centro de sus planes de producción, recursos, gobernanza y crecimiento financiero.

Para más información, visite la página web de Aya sita en www.ayagoldsilver.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya y prospecciones empresariales los resultados de las operaciones (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "planea", "espera", "no espera", "programado", "tendencias", "indicaciones", "potencial", "estimaciones", "predice", "anticipan", "establecer", "no anticipan", "creen", "pretenden", "capacidad para" y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podría", "podrá", "sera", o es "probable" que suceda, ocurra o se logre, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones e información con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder, y la preparación y presentación de los estudios de viabilidad aplicables en relación con los mismos. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje de mineral y grado de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costes de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: los riesgos inherentes involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades minerales, incluidas las aprobaciones y permisos gubernamentales, los cambios en las condiciones económicas, los cambios en el precio mundial de la plata y otras entradas clave, los cambios en los planes de la mina (incluidos, entre otros, que el rendimiento y las recuperaciones se vean afectados por las características metalúrgicas) y otros factores, como retrasos en la ejecución del proyecto, muchos de los cuales están fuera del control de Aya, así como otros riesgos e incertidumbres que se describen con más detalle en el Formulario de información anual de 2020 de Aya con fecha del 31 de marzo de 2021 y en otras presentaciones de Aya ante las autoridades reguladoras y de valores que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com. Aya no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las suposiciones relacionadas con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones. Nada en este documento debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud para comprar o vender valores de Aya. Todas las referencias a Aya incluyen sus subsidiarias a menos que el contexto requiera lo contrario.

Benoit La Salle, FCPA FCA, presidente y consejero delegado, benoit.lasalle@ayagoldsilver.com; Alex Ball, VP, Desarrollo Corporativo y Relaciones Internacionales, alex.ball@ayagoldsilver.com