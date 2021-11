Aya Gold & Silver:Flujo de caja operativo trimestral récord de 5,9 millones de dólares (2)

Estudio de viabilidad de la ampliación de Zgounder completado en un 73%.

MONTREAL, 17 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) ("Aya" o la "Corporación") se complace en informar de los resultados del tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2021. Todos los importes se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

Lo más destacado del tercer trimestre de 2021

Producción de plata de 338.624 onzas ("oz"), un aumento del 198% respecto al tercer trimestre de 2020.

Ventas de plata de 403.950 onzas, un aumento del 396% respecto al tercer trimestre de 2020.

Ingresos de 7,8 millones de dólares, un aumento del 350% con respecto al tercer trimestre de 2020.

Flujo de caja operativo para el periodo de 5,9 millones de dólares, frente a un flujo de caja operativo negativo en el tercer trimestre de 2020.

Mineral procesado de 53.869 toneladas ("t"), un aumento del 107% con respecto al tercer trimestre de 2020.

La recuperación en la fábrica fue del 81%, lo que supone un aumento del 29% con respecto al tercer trimestre de 2020.

El promedio de toneladas extraídas fue de 609 toneladas por día ("tpd"), ya que las operaciones se centraron en el desarrollo.

Finalización con éxito de una oferta pública de compra de 70 millones de dólares canadienses.

Aumento de las previsiones de producción a 1,55 millones de onzas de plata ("Ag") tras los resultados operativos.

La preparación del plan minero de 2022 avanza a buen ritmo.

Los primeros resultados del trabajo de campo de Imiter bis identificaron una trayectoria potencial de más de 4 km y 5 objetivos de perforación prioritarios.

Continuación del avance del estudio de viabilidad de la ampliación de Zgounder y del estudio de viabilidad de Tijirit.

Mejora de la posición financiera hasta alcanzar los 88 millones de dólares de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido.

Cinco equipos de perforación en Zgounder con una estimación de recursos prevista para finales de año

Puesto número 12 en el TSX30 de 2021 como empresa de mayor rendimiento, con una revalorización de las acciones en 3 años de +253%.

Inclusión en el VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) y VanEck Gold Miners ETF (GDX).

Estudio de viabilidad de la ampliación de Zgounder

Al final del trimestre, el estudio de viabilidad de Zgounder se había completado en un 73% y se habían alcanzado los siguientes hitos:

Proceso: 90% completado

Hidrología: 95% completado

Medio ambiente: 95% completado

Se han completado 40.703 m del programa de perforación de diamantes previsto de 42.000 m

del programa de perforación de diamantes previsto de Se espera que la base de datos de exploración se cierre a mediados de noviembre para completar la actualización de recursos.

"El tercer trimestre marca un año de trabajo conjunto del equipo de Aya, y hemos visto el beneficio de esto en nuestros resultados", dijo Benoit La Salle, presidente y consejero delegado. "En el trimestre de mayor producción, continuamos la tendencia de un sólido rendimiento operativo, registramos un flujo de caja récord, cerramos una financiación de 70 millones de dólares canadienses, anunciamos el éxito de la exploración en curso en Zgounder y los primeros resultados prometedores de Imiter bis, todo ello mientras mantenemos un fuerte enfoque en el desarrollo de la mina y avanzamos en dos estudios de viabilidad. Esto sienta las bases para varios trimestres ricos en catalizadores, empezando por la estimación actualizada de recursos para Zgounder".

Datos operativos y financieros del tercer trimestre de 2021

Datos de la exploración en el tercer trimestre de 2021

Exploración Zgounder

Durante el trimestre, la Corporación obtuvo ensayos de alta calidad que definieron la nueva zona Este de Zgounder y ampliaron la continuidad de la mineralización de Zgounder en el fondo y en el frente. Estas áreas permanecen abiertas para el crecimiento futuro. Dentro de la Zona Este de Zgounder, los resultados confirmaron la continuidad a lo largo del descubrimiento con notables intervalos de alto grado como los pozos ZG-21-40 y ZG-21-41 que abren la zona en profundidad en áreas previamente no perforadas por debajo de los 2.000 m. Resultados significativos como ZG-SF-21-25 extendieron los sistemas mineralizados de Zgounder hasta el contacto de granito dentro del objetivo de exploración y serán seguidos en el cuarto trimestre de 2021. Además, el pozo ZG-SF-21-39 definió una mineralización continua de alto grado por debajo de las actuales galerías de la mina y sigue abierta en ambas direcciones.

Como consecuencia de los resultados positivos recibidos hasta la fecha, el programa de perforación 2021 en Zgounder se amplió de 35.000 m a 42.000 m a finales de año. En el trimestre se llevaron a cabo 15.834 m de perforación de diamante para un total de 40.703 m completados hasta la fecha (excluyendo la perforación T28). En la actualidad, hay cinco perforadoras en funcionamiento en Zgounder, tres en superficie y dos en profundidad. La estimación actualizada de los recursos minerales sigue en marcha para ser entregada antes de fin de año y constituirá la base de la estimación de las reservas iniciales de Zgounder que respaldará el estudio de viabilidad.

La Corporación ha contratado a Geotech para que realice un estudio geofísico helitransportado de terreno, magnético y radiométrico VTEM™ sobre todo el proyecto Zgounder Regional antes de fin de año.

Exploración Imiter bis

En el trimestre, el programa inicial de trabajo de campo de la Corporación en su proyecto Imiter bis identificó una estructura norte-sur que se extiende a lo largo de más de cuatro kilómetros. Los grados más destacados de los programas de muestreo de superficie y de canales de 2021 incluyen 15,42 g/t de Au, 289 g/t de Ag, 5,51% de Cu, 31,23% de Pb y 10,23% de Zn, lo que demuestra el potencial de ocurrencia epitermal de Au-Ag y de depósito rico en cobre. Se identificaron cinco zonas prioritarias de perforación, y en octubre de 2021 se inició un programa de perforación de diamante de 4.000 m en tres de las zonas.

Durante el trimestre, se llevó a cabo un estudio magnético detallado sobre las mismas tres zonas junto con un estudio multiespectral de alta resolución. La Corporación también realizará el estudio geofísico helitransportado de terreno, magnético y radiométrico VTEM™ de Geotech sobre la propiedad antes de fin de año.

Optimización y proyectos de capital de Zgounder en el tercer trimestre de 2021

En el trimestre, la Corporación intensificó sus actividades de proyectos de capital, incluyendo la renovación de la planta de cianuración, la sustitución de la trituradora de cono de la planta de flotación, la construcción en curso de un nuevo depósito de explosivos subterráneo y el inicio de un nuevo acceso a la mina en el nivel de 2.075 m.

Las operaciones mineras se beneficiaron de un trimestre completo en el que se utilizó el nuevo método de explotación de corte y relleno y de una extracción más fácil debido a la mayor amplitud de la bahía de acceso. Como resultado del intenso trabajo de desarrollo del trimestre, la extracción de la mina alcanzó las 609 tpd con 50.836t de mineral volado. Los preparativos para el plan minero de 2022 avanzan a buen ritmo, con la adquisición de equipos mineros adicionales para continuar con la mecanización de las operaciones mineras.

La recuperación de plata en el trimestre aumentó al 81% en relación con el 63% del mismo periodo de 2020. El ligero descenso de la recuperación en el tercer trimestre de 2021 en comparación con el segundo trimestre de 2021 se debe principalmente a una tasa de recuperación del 79% en la planta de cianuración. Ambos problemas se están solucionando con la construcción de una balsa de retención de agua de 60.000 m3 y un espesador de residuos para minimizar el vertido de agua a la presa de residuos. Se espera que la recuperación en la planta de cianuración mejore en el cuarto trimestre de 2021.

En el trimestre, las disponibilidades alcanzaron el 87% y el 89% para las plantas de flotación y cianuración, respectivamente. La disponibilidad, que se vio afectada por una parada planificada de dos días en la planta de flotación y una parada no planificada de dos días en la planta de cianuración, se espera que siga mejorando a medida que avancen los procesos de mantenimiento.

La información técnica contenida en este comunicado de prensa relativa al Proyecto Imiter bis fue revisada y aprobada por David Lalonde, B. Sc, Jefe de Exploración, designado como Persona Cualificada según el Instrumento Nacional 43-101. La información técnica contenida en este comunicado de prensa relativa al Proyecto Zgounder fue revisada y aprobada por el Dr. Marc-Antoine Audet, Ph.D. P. Geo, Consultor Geológico, para comprobar su exactitud y el cumplimiento del Instrumento Nacional 43-101.

Acerca de Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. es un productor de plata con sede en Canadá, en rápido crecimiento, que opera en el Reino de Marruecos.

Aya, la única empresa minera de plata pura que cotiza en el TSX, explota la mina de plata de alto grado Zgounder y está explorando sus propiedades a lo largo de la prospectiva Falla del Sur-Atlas, varias de las cuales han albergado minas en producción y recursos históricos. Los activos mineros marroquíes de Aya se complementan con su proyecto de oro Tijirit, en Mauritania, que está en fase de viabilidad.

El equipo directivo de Aya se ha centrado en maximizar el valor para el accionista situando la sostenibilidad en el centro de sus operaciones, su gobernanza y sus planes de crecimiento financiero.

Para más información, visite la página web de Aya en www.ayagoldsilver.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que constituyen información prospectiva en el sentido de las leyes de valores aplicables ("declaraciones prospectivas"), que refleja las expectativas de la administración con respecto a las oportunidades de crecimiento futuras de Aya y propecciones empresariales (incluyendo el momento y el desarrollo de nuevos depósitos y el éxito de las actividades de exploración) y otras oportunidades. Siempre que sea posible, palabras como "potencial", "extender", "crecer", "ampliar", "compromiso", "previsto", "espera", "programado", "indicaciones", y expresiones o declaraciones similares que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrán", "serán", o son "probables" que sucedan, ocurran o se logren, se han utilizado para identificar dicha información prospectiva. Las declaraciones prospectivas específicas en este comunicado de prensa incluyen, pero no se limitan a, declaraciones e información con respecto al potencial de exploración y desarrollo de Zgounder y la conversión de recursos minerales inferidos en recursos minerales medidos e indicados, oportunidades futuras para mejorar el desarrollo en Zgounder, y el calendario para la publicación de la Compañía en relación con lo anterior. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa refleja las creencias actuales de la administración basadas en la información disponible actualmente para la administración y sobre la base de lo que la administración cree que son suposiciones razonables, Aya no puede estar segura de que los resultados reales sean consistentes con esa información prospectiva. Dichas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones, opiniones y análisis realizados por la directiva a la luz de su experiencia, las condiciones actuales y sus expectativas de desarrollos futuros que la directiva cree que son razonables y relevantes, pero que pueden resultar incorrectos. Estos supuestos incluyen, entre otras cosas, el cierre y el momento del financiamiento, la capacidad de obtener las aprobaciones gubernamentales necesarias, la precisión de las reservas minerales y las estimaciones de recursos minerales (incluidas, entre otras, las estimaciones de tonelaje de mineral y grado de mineral), precio de la plata, tipos de cambio, costes de combustible y energía, condiciones económicas futuras, estimaciones futuras anticipadas del flujo de efectivo libre y cursos de acción. Aya le advierte que no debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas.

Los riesgos e incertidumbres que pueden afectar las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: los riesgos inherentes involucrados en la exploración y el desarrollo de propiedades minerales, incluidas las aprobaciones y permisos gubernamentales, los cambios en las condiciones económicas, los cambios en el precio mundial de la plata y otras entradas clave, los cambios en los planes de la mina (incluidos, entre otros, que el rendimiento y las recuperaciones se vean afectados por las características metalúrgicas) y otros factores, como retrasos en la ejecución del proyecto, muchos de los cuales están fuera del control de Aya, así como otros riesgos e incertidumbres que se describen con más detalle en el Formulario de información anual de 2020 de Aya con fecha del 31 de marzo de 2021 y en otras presentaciones de Aya ante las autoridades reguladoras y de valores que están disponibles en SEDAR en www.sedar.com . Aya no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si cambian las suposiciones relacionadas con estos planes, estimaciones, proyecciones, creencias y opiniones. Nada en este documento debe interpretarse como una oferta de venta o una solicitud para comprar o vender valores de Aya. Todas las referencias a Aya incluyen sus filiales a menos que el contexto requiera lo contrario.