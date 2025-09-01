El AYP-101 de AMI Pharm promete ser un avance en la reducción de grasa no quirúrgica

(Información remitida por la empresa firmante)

-El AYP-101 de AMI Pharm se muestra prometedor en un ensayo de fase 2, lo que indica un avance en la reducción de grasa no quirúrgica

El 'AYP-101' de AMI Pharm se perfila como un nuevo líder en la reducción de grasa no quirúrgica tras el éxito de su ensayo de fase 2.

Los resultados clínicos de 'AYP-101', una prometedora solución no quirúrgica, se publican en Clinical Therapeutics.

El 'AYP-101' demuestra una seguridad y eficacia superiores, listo para revolucionar la reducción de grasa submentoniana.

SEÚL, Corea del Sur, 1 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- El novedoso fármaco inyectable de AMI Pharm, AYP-101, obtuvo resultados prometedores en ensayos de fase 2 para la reducción de la grasa submentoniana (SMF), comúnmente conocida como papada. Los resultados del estudio se publicaron recientemente en Clinical Therapeutics, una revista líder en el desarrollo de fármacos y terapias. Esta publicación marca un hito importante para AYP-101 y destaca su potencial como una opción de tratamiento no quirúrgico segura y eficaz. El estudio evaluó la eficacia y seguridad de AYP-101 en dos concentraciones diferentes. Los resultados mostraron que la concentración de 25 mg/mL, administrada cada dos semanas durante seis sesiones, produjo reducciones estadísticamente y clínicamente significativas en la SMF de moderada a grave.

Eficacia y seguridad demostradas

El estudio de fase 2 incluyó a 96 participantes y obtuvo resultados contundentes. Cuatro semanas después del tratamiento final, el 69,70% de los participantes del grupo de tratamiento con 25 mg/mL logró una mejora de al menos un grado en las Escalas de Calificación de Grasa Submental (ER-SMFRS y SR-SMFRS) informadas por el evaluador y por el sujeto. Esta mejora fue estadísticamente significativa en comparación con la tasa de respuesta del 22,58% del grupo placebo. Los datos del ensayo también destacaron el perfil favorable de seguridad y tolerabilidad de AYP-101. Este fármaco está diseñado específicamente para eliminar la grasa mediante un proceso llamado apoptosis, minimizando al mismo tiempo el daño a los tejidos circundantes. El estudio reveló que AYP-101 requirió menos puntos de inyección y produjo una menor incidencia de hinchazón y parestesia posinyección en comparación con lo que se suele informar para el ácido desoxicólico (DCA).

Un líder en el creciente mercado de la estética

Ante la creciente demanda mundial de tratamientos no quirúrgicos para la reducción de grasa, AMI Pharm impulsa el desarrollo de AYP-101. Según Ki-Taek Lee, consejero delegado de AMI Pharm, "La publicación de la Fase 2 reafirma nuestra solidez en I+D y demuestra el gran potencial de AYP-101 en el mercado de la reducción de grasa localizada". El estudio de Fase 3 de AYP-101 se está acelerando con el objetivo de finalizar a finales de 2025. AMI Pharm también está ampliando activamente las colaboraciones internacionales para desarrollar fármacos inyectables de nueva generación para la reducción de grasa localizada. Esta última publicación se suma a los resultados positivos del estudio de Fase 1 de AYP-101 en 2024, lo que consolida su reconocimiento internacional.

