Cómo ayuda la Fisioterapia a los pacientes con infecciones respiratorias

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid - Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comun

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de febrero

Aunque se ha moderado en los últimos días, la incidencia del virus de la gripe sigue siendo intensa en España, y, junto a otros problemas respiratorios, está aumentando la presión en Atención Hospitalaria (AH), debido al desarrollo de cuadros graves entre los grupos de población vulnerables. Ante este escenario, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), recomienda elevar las precauciones y recuerda que la Fisioterapia Respiratoria puede ser de ayuda frente al incremento de infecciones de este tipo, acelerando el proceso de recuperación de estas enfermedades.

Las principales recomendaciones del CPFCM se centran en:

El uso de mascarilla como principal medida de precaución;

También resulta de gran ayuda realizar movimientos de flexión, extensión y abducción con los brazos, así como con el cuello, alternando rotaciones de derecha a izquierda y hacia arriba y hacia abajo. Estos ejercicios permiten evitar otros posibles problemas derivados de estas enfermedades respiratorias.

Las personas afectadas deben evitar largos periodos en la cama o tumbadas en el sofá y caminar por la casa, para que no se incremente el dolor en las articulaciones. Dar pequeños paseos en el domicilio y cambiar de postura con frecuencia ayudarán a aliviar el dolor de espalda, especialmente en la zona lumbar.

El CPFCM ha elaborado una “Guía de recomendaciones de fisioterapia respiratoria y ejercicio terapéutico”, con diferentes tipos de ejercicio para restablecer el patrón ventilatorio y el volumen pulmonar, favorecer el drenaje de secreciones bronquiales y que las personas afectadas puedan readaptarse a la actividad.

Se desaconseja realizar esfuerzo si el paciente tiene fiebre, mialgias, dolor articular o abundante sintomatología respiratoria (mucha sensación de ahogo o dificultad al respirar).

La Fisioterapia ayuda tanto a los adultos como a los niños, un núcleo de población en torno al cual se está viendo un repunte de casos en este tipo de afecciones.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) es una organización que representa a los más de 13.000 fisioterapeutas de la región.

Contacto

Emisor: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

Contacto: 915045585



